El Gobierno reúne a la mesa política para definir la agenda legislativa después del Mundial

Con el Mundial 2026 ya concluido, el Gobierno retomará este martes sus reuniones internas en la Casa Rosada con el objetivo de delinear la estrategia para impulsar sus reformas legislativas una vez finalizado el receso invernal del Congreso . El encuentro fue convocado para las 13 horas , luego de la conferencia de prensa semanal del vocero Adrián Ravier.

De esta forma se volverá a reunir a los principales integrantes del espacio oficialista bajo la coordinación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei .

De la reunión participarán los principales referentes del oficialismo, entre ellos el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el asesor presidencial Santiago Caputo ; la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich ; el presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem ; el dirigente encargado del armado nacional, Eduardo Menem ; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández .

De acuerdo con la información obtenida, la cumbre mantendrá la línea de los encuentros anteriores y estará centrada en el análisis de las iniciativas que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso , actualmente en período de receso por las vacaciones de invierno.

“Hay 15 días de vacaciones, donde las comisiones no funcionan. Estaremos preparando todas las leyes para poder avanzar en todas”, explicó a este medio uno de los integrantes de la mesa política del oficialismo.

El primer obstáculo que deberá enfrentar la Casa Rosada después de la pausa invernal será el próximo 6 de agosto, fecha en la que el Senado volverá a reunirse para avanzar con el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, estaba previsto para ser debatido el jueves anterior, pero el oficialismo no consiguió reunir los respaldos suficientes para aprobar uno de sus puntos más relevantes: permitir la venta de tierras a ciudadanos extranjeros.

“Está claro que aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad en base al orden liberal son los enemigos del progreso. Véanlos hablar y actuar. Esos son los responsables de la decadencia argentina, los que violentaron el derecho de propiedad, los que nos hundieron”, afirmó Javier Milei luego del fracaso de la sesión, durante un discurso pronunciado en la Bolsa de Comercio.

Las reformas prioritarias que busca impulsar la Casa Rosada

Por otra parte, una de las iniciativas que el Gobierno considera centrales y que prevé remitir al Congreso durante agosto es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. La propuesta, redactada por el propio Presidente, busca revertir las modificaciones implementadas en 2012, durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, y establecer nuevamente que el organismo monetario tenga como objetivo exclusivo garantizar la estabilidad del valor de la moneda.

De esta manera, la iniciativa apunta a impedir que el Estado opere con desequilibrios fiscales y establece límites para que el Banco Central no pueda transferir recursos al Tesoro con el objetivo de cubrir un eventual déficit. Además, propone elevar las penalidades para aquellos futuros funcionarios que habiliten la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del sector público.

En la misma dirección, el proyecto contempla reforzar la estructura de conducción de la entidad monetaria para brindar mayor permanencia y previsibilidad a sus autoridades, junto con otras modificaciones.

Por último, dentro del conjunto de iniciativas que el Gobierno considera urgentes para tratar en el Congreso se encuentran las modificaciones al régimen de Zona Fría. La propuesta plantea restringir el alcance de los subsidios en las facturas de gas para que solo continúen vigentes en la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, lo que implicaría dejar sin ese beneficio a millones de usuarios de provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Inocencia Fiscal y reforma electoral: los próximos desafíos

En simultáneo, el Gobierno remitirá este jueves al Congreso una nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal, con ajustes destinados a extender y fortalecer el esquema de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias. Antes de su presentación formal, el Ejecutivo brindará detalles sobre las modificaciones durante una conferencia de prensa que se llevará adelante el miércoles en el Ministerio de Economía.

ministro de Economía, Luis Caputo,

En tanto, las conversaciones en torno a la reforma electoral siguen sin encontrar un punto de acuerdo, debido a las objeciones planteadas por los bloques aliados del oficialismo frente a la intención de avanzar con la eliminación de las PASO.