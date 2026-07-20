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20 de julio de 2026 - 10:50
Deportes.

La Selección vuelve al país: el Gobierno prepara un recibimiento en Ezeiza sin festejos masivos

El Gobierno modificó el operativo tras la decisión del plantel de no festejar. Messi y De Paul volverán directo a sus clubes y la recepción será protocolar.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Gobierno organiza una recepción protocolar para la Selección en Ezeiza.

El Gobierno organiza una recepción protocolar para la Selección en Ezeiza.

El Gobierno de Javier Milei tuvo que modificar la planificación prevista para la recepción de la Selección argentina luego de la final del Mundial 2026, debido a la postura expresada por los integrantes del equipo que se consagró campeón en 2022.

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La decisión presidencial de establecer un feriado nacional —que desde un comienzo estaba supeditada a la disposición de los futbolistas— debió ser reconsiderada después de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) transmitiera, mediante un representante cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que el plantel no tiene intención de participar de celebraciones oficiales.

AFA comunicó que el plantel no tiene previsto realizar festejos oficiales

“Los jugadores tomaron la determinación por la derrota. Por lo menos hasta ahora no hay festejos. El Gobierno retomará la agenda de actividades a partir del martes”, señalaron fuentes oficiales.

Durante el transcurso de la jornada, la administración nacional comunicaría formalmente la decisión mediante un parte de prensa que se encuentra en preparación. El objetivo es organizar la información que será transmitida a la sociedad, especialmente en relación con el feriado nacional anunciado previamente, que finalmente quedaría suspendido, además de establecer una postura clara dentro de la propia estructura gubernamental.

De todos modos, el Gobierno de orientación libertaria tiene previsto realizar una recepción institucional en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para acompañar el arribo de una delegación incompleta del plantel, ya que algunas figuras como el capitán Lionel Messi y Rodrigo De Paul no estarán presentes debido a que regresarán directamente a sus respectivos clubes sin pasar por Argentina.

El recibimiento en Ezeiza

La llegada no contará con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo. En su lugar, representantes de Aerolíneas Argentinas y del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva, serán los encargados de supervisar y acompañar el ingreso de los futbolistas que tienen previsto volver al país durante esta tarde.

“No va a haber nadie del Ejecutivo porque la idea del Presidente siempre fue no politizar”, explicaron fuentes de Balcarce 50.

El propio Javier Milei había anunciado previamente la disposición mediante una publicación en su cuenta de X, pocas horas después de la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

“Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, escribió el jefe de Estado.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que la delegación no volvería al país con la totalidad de sus integrantes, aunque evitó detallar quiénes serían los ausentes. A través de un comunicado, señaló: “Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso”.

Messi y De Paul no regresarán al país

Finalmente, se ratificó que los dos integrantes del equipo que no abordaron el avión fueron Lionel Messi y Rodrigo De Paul. El resto de la delegación tiene previsto arribar este lunes a las 19 horas al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, luego de viajar desde Nueva Jersey en un vuelo operado por Aerolíneas Argentinas. Además, una segunda aeronave realiza el mismo recorrido con los familiares de los futbolistas a bordo.

La ausencia de parte del plantel y el clima emocional posterior a la derrota generaron dudas sobre la posibilidad de llevar adelante una recepción masiva.

En un primer momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no tendría intención de organizar una bienvenida institucional ni formar parte de celebraciones multitudinarias. El plan previsto sería que los futbolistas se dirigieran al predio de la entidad, compartieran una cena de despedida y luego cada integrante continuara con su propio cronograma.

Según trascendió, esa postura habría sido transmitida por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a un representante del Gobierno libertario cercano al entorno de Karina Milei. Mientras tanto, en Casa Rosada mantienen bajo reserva la identidad del funcionario o enviado elegido para establecer contacto con la asociación.

El Gobierno había evaluado 6 escenarios para homenajear a la Selección

Luego del encuentro decisivo, en la conferencia posterior al partido, Javier Milei destacó la trascendencia del recorrido realizado por el seleccionado argentino y remarcó la importancia de valorar lo conseguido. “Hay que tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores que en los cuatro últimos mundiales llegaron a tres finales y ganaron una”, expresó el Presidente durante una entrevista con Radio Mitre.

En esa misma conversación, el jefe de Estado aseguró que el Gobierno había planteado ante la AFA seis posibles escenarios para realizar un eventual reconocimiento al plantel. Entre las opciones mencionadas apareció la alternativa de abrir las puertas de la Casa Rosada, aunque sin dirigentes ni funcionarios en escena, incluso con la ausencia del propio Milei, para que los futbolistas pudieran saludar a los simpatizantes desde el histórico balcón.

Karina Milei había quedado a cargo de organizar el dispositivo junto con la Casa Militar, bajo una premisa establecida desde el comienzo: que el recibimiento tuviera un carácter “apolítico y no partidario”. Durante el fin de semana, autoridades de las fuerzas de seguridad nacionales, funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y representantes del Gobierno bonaerense realizaron encuentros coordinados para definir los aspectos operativos y la planificación del despliegue.

Ese esquema de trabajo permanece vigente, aunque su implementación definitiva sigue supeditada a una decisión que, hasta el momento, no fue comunicada.

Los operativos de seguridad habían quedaron preparados

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires preparó un dispositivo de seguridad especial en la zona del Obelisco, que incluye la participación de 1.000 agentes policiales, una cifra superior en 200 efectivos a la utilizada durante la semifinal frente a Inglaterra. El operativo también contempla la instalación de vallados, estructuras de contención y un centro sanitario de emergencia del SAME ubicado sobre la avenida Diagonal Norte.

Todo el despliegue logístico quedó dispuesto para entrar en funcionamiento, aunque su activación final estará condicionada por las decisiones que se adopten durante las próximas horas.

En el territorio bonaerense, la cartera de Seguridad provincial, conducida por Javier Alonso, diseñó un esquema de prevención que contempla despliegues en la totalidad de los 135 distritos. El operativo tendrá especial atención en zonas consideradas prioritarias, como el conurbano bonaerense, La Plata y Mar del Plata.

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