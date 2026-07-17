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17 de julio de 2026 - 10:25
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La repudiable respuesta del Gobierno británico a la Selección Argentina: "Las malvinas..."

La administración de Keir Starmer cuestionó el festejo argentino y pidió a la FIFA revisar si la bandera por Malvinas violó las normas del torneo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Repudiable respuesta del Gobierno británico por la bandera argentina.

Repudiable respuesta del Gobierno británico por la bandera argentina.

La Selección Argentina superó a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y, durante la celebración posterior al partido, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso aparecieron con una bandera que llevaba la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. La reacción del Gobierno británico llegó poco después y quedó expresada en una polémica declaración.

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La portavoz del primer ministro Keir Starmer afirmó: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Islas Malvinas sin duda lo son”.

La frase logró unir en pocas palabras el traspié deportivo con el histórico conflicto por la soberanía de las islas, reflejando no solo el impacto del resultado futbolístico, sino también la sensibilidad que generó en el Reino Unido la aparición de esa bandera durante los festejos.

“La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas”

La portavoz de Keir Starmer no se limitó a una reacción vinculada al partido. También volvió a expresar la postura tradicional del Gobierno británico sobre la cuestión de las islas, al señalar que “la autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas” y remarcar que el compromiso de la administración británica “nunca flaqueará”.

El ministro de Ciencia del Reino Unido, Peter Kyle, también se refirió al episodio en una entrevista con la BBC y cuestionó la situación al afirmar: “Fue totalmente inapropiado. La política debe mantenerse al margen del fútbol. Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva”. Además, las autoridades británicas ya realizaron de manera oficial el pedido para que el máximo ente del fútbol internacional analice lo ocurrido.

La bandera logró ingresar al estadio a través de algunos simpatizantes, a pesar de las normas establecidas por la FIFA y los controles de seguridad implementados por las autoridades de Estados Unidos. Más tarde, durante los festejos del seleccionado argentino junto a sus hinchas, el mensaje terminó en manos de los futbolistas.

El momento en que Lo Celso muestra la bandera por Malvinas

Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso exhibieron la bandera durante los festejos, mientras el resto del plantel argentino celebraba con saltos y cánticos junto a los hinchas. Además, en las tribunas se observó otro estandarte celeste y blanco que repetía la misma frase e incluía una ilustración de las islas.

Posibles sanciones de FIFA para la Selección Argentina

De acuerdo con la normativa de la FIFA, los mensajes de contenido político están restringidos dentro de sus torneos, por lo que la AFA podría ser evaluada por el organismo internacional. En caso de avanzar un proceso disciplinario, las medidas contempladas podrían ir desde un apercibimiento formal hasta sanciones económicas.

Una eventual sanción que implique una suspensión deportiva aparece como una posibilidad remota. El caso más parecido ocurrió durante el Mundial de Rusia 2018, cuando los futbolistas suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri recibieron multas económicas por realizar un gesto de carácter político en medio de una celebración.

Además, con la final entre Argentina y España programada para el próximo domingo 19 de julio, todo indica que la FIFA difícilmente tome una decisión o comunique una resolución antes de la disputa del encuentro decisivo.

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