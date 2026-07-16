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16 de julio de 2026 - 19:08
Historia.

Un veterano jujeño vio la bandera de Malvinas en el Mundial y confesó: "Volvió el alma al cuerpo"

La bandera que mostró la Selección tras vencer a Inglaterra emocionó a Antonio Laguina, veterano jujeño de la Guerra de Malvinas.

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Redacción de TodoJujuy
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"Fue un día inolvidable"

Laguina aseguró que la jornada del miércoles quedará grabada para siempre en la memoria de los argentinos. "El día de ayer fue un día inolvidable. Así como decía que era un día muy especial antes del partido, hoy digo que sí era muy especial. También dije que Dios era argentino. Bueno, Dios es argentino. Nos permitió esta gran alegría a todos los argentinos", aseguró.

El dirigente recordó que, antes del encuentro, existía incertidumbre por las restricciones impuestas alrededor de cualquier manifestación vinculada con Malvinas. "La FIFA los prohibió por pedido de otros países y se cumplió. Pero luego del partido salió la bandera blanca que levantaron nuestros jugadores, nuestra selección, y bueno, ya está, se ha cumplido."

Para el veterano, el mensaje fue mucho más allá de una celebración deportiva. "En el corazón de la selección estaban las Islas Malvinas, son y serán siempre argentinas. Han llenado nuevamente de esperanza, de amor y de paz a todos los argentinos", expresó.

"No lo esperábamos"

Laguina confesó que daba por hecho que la bandera no aparecería dentro del estadio debido a las restricciones que existían. "No, no lo esperábamos realmente porque había sido una prohibición y dije: bueno, va a ser medio imposible. Esperaba que afuera se levantaran las banderas, pero esto fue un golpe, una emoción tremenda", puntualizó en diálogo con TodoJujuy.

El presidente del Centro de Veteranos describió la tensión que sintieron durante el encuentro y cómo cambió todo cuando apareció la bandera al finalizar el partido. "Así como sufrimos en el partido, sufrimos al no poder tener la bandera. Pero cuando la levantaron los jugadores volvió el alma al cuerpo", en esta línea agregó: "Ahí sentimos esa presencia argentina, sentimos que nuestros héroes siguen vigentes, que nuestras Malvinas tendrán el reclamo eterno y que el mundo entero reconoce que las Malvinas son argentinas."

"No era un partido más"

Para Laguina, el enfrentamiento frente a Inglaterra siempre tuvo una carga simbólica especial. "Sí, tenía ese condimento. Obviamente los cánticos no se los podía prohibir, pero el tema de la bandera no la esperábamos", explicó. Finalmente, sostuvo que la imagen dejó un mensaje que trasciende el fútbol.

"Fue una sensación muy fea no poder levantar nuestra bandera de las Islas Malvinas durante el partido, pero la revancha fue volverla a levantar al finalizar el encuentro, para decir que Argentina sigue con el reclamo, sigue vigente y que las Malvinas son y serán argentinas", concluyó.

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