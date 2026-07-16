jueves 16 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de julio de 2026 - 17:54
Deportes.

La historia detrás de la bandera de Malvinas que levantó la Selección tras eliminar a Inglaterra

La insignia apareció durante los festejos por el pase de Argentina a la final del Mundial 2026 y tiene todo un trasfondo que se conoció en las redes.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
La Selección Argentina no dudó y agarró la bandera de Malvinas.

La Selección Argentina no dudó y agarró la bandera de Malvinas.

La bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” que mostraron los jugadores de la Selección Argentina se convirtió en una de las imágenes más impactantes de la victoria por 2 a 1 ante Inglaterra, resultado que clasificó al equipo nacional a la final del Mundial 2026.

Lee además
La emoción de Lionel Messi tras la agónica y heróica victoria de la Selección Argentina contra Inglaterra. (Buda Mendes/Getty Images)
Deportes.

Mundial 2026 en fotos: Argentina venció a Inglaterra y dejó postales inolvidables en Atlanta
Así reflejó la prensa mundial el triunfo de Argentina ante Inglaterra
Mundo.

Así reflejó la prensa mundial el triunfo de Argentina ante Inglaterra

Durante los festejos sobre el campo de juego, varios integrantes del plantel saltaron con la insignia, mientras que Giovani Lo Celso fue uno de los encargados de desplegarla sobre el césped. La escena rápidamente recorrió el mundo y trascendió el plano deportivo por el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Cómo llegó la bandera al campo de juego

La aparición de la bandera generó interrogantes debido a que, antes del encuentro, se había advertido que no podrían ingresar al estadio elementos con mensajes considerados políticos.

Gonzalo Montiel explicó en diálogo con TN que la bandera “justo cayó ahí y los chicos la agarraron”, dando a entender que había sido arrojada desde las tribunas hacia el terreno de juego.

El periodista Nelson Castro aportó una versión similar durante la transmisión. Según indicó, un hincha la habría lanzado al campo y posteriormente se la entregaron a los jugadores argentinos que la desplegaron ante su gente.

Un pedazo de sábana del hotel

La explicación sobre el supuesto origen de la bandera apareció posteriormente en la red social X. Ante la consulta de una usuaria, otra persona aseguró que había sido pintada por “el primo de mi cuñada” sobre un pedazo de sábana del hotel.

De acuerdo con esa versión difundida en redes sociales, la bandera habría sido confeccionada de manera improvisada antes de llegar al estadio. Sin embargo, la publicación periodística no identifica al autor ni presenta una confirmación independiente sobre esa procedencia.

Qué dijeron los jugadores argentinos

Después del partido, Leandro Paredes fue consultado por el mensaje que exhibieron sus compañeros y respondió: “Y serán siempre argentinas”.

El mediocampista también expresó que Malvinas representa una parte dolorosa de la historia nacional y aseguró que el equipo jugó por quienes estuvieron involucrados en ese capítulo y por todos los argentinos.

Lisandro Martínez también se refirió al significado del encuentro y sostuvo: “No podíamos fallarle al pueblo argentino”.

La repercusión en los medios internacionales

La imagen también provocó reacciones en la prensa inglesa y varios paises europeos. Diferentes medios destacaron que los futbolistas argentinos celebraron la clasificación con una bandera vinculada al reclamo de soberanía sobre las islas.

The Sun cuestionó duramente la actitud de los jugadores, mientras que The Telegraph señaló que el episodio podría ser informado a la FIFA por sus normas relacionadas con la exposición de mensajes políticos dentro del campo de juego.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026 en fotos: Argentina venció a Inglaterra y dejó postales inolvidables en Atlanta

Así reflejó la prensa mundial el triunfo de Argentina ante Inglaterra

Tras el Argentina-Inglaterra, la FIFA analiza el gesto con la bandera de Malvinas

Mundial 2026: Francia e Inglaterra van por la medalla de bronce

La Torre Macro vuelve a vestirse con la bandera mas grande del país

Lo que se lee ahora
La FIFA analiza el gesto con la bandera de Malvinas. 
Deportes.

Tras el Argentina-Inglaterra, la FIFA analiza el gesto con la bandera de Malvinas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta amarilla por vientos para Jujuy  video
SMN.

Qué lugares de Jujuy están bajo alerta naranja por vientos de hasta 80 km/h

Alerta por viento en Jujuy - Imagen creada con IA  video
Jujuy.

El SMN emitió alertas por fuertes vientos en Jujuy

Miles de jujeños celebran que Argentina llegó a la final del Mundial 2026 video
Deportes.

Argentina es finalista del Mundial 2026 y miles de jujeños festejaron la clasificación

Estatales de Jujuy cobrarán en julio el aumento que estaba previsto en dos tramos
Jujuy.

Estatales de Jujuy cobrarán en julio el aumento que estaba previsto en dos tramos

River llega hoy a Salta: A qué hora aterriza y todo lo que tenés que saber.
Deportes.

River en Salta: a qué hora llega el plantel y los detalles del partido ante Aldosivi

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel