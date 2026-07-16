La historia detrás de la bandera de Malvinas que levantó la Selección tras eliminar a Inglaterra

La Selección Argentina no dudó y agarró la bandera de Malvinas.

La bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” que mostraron los jugadores de la Selección Argentina se convirtió en una de las imágenes más impactantes de la victoria por 2 a 1 ante Inglaterra, resultado que clasificó al equipo nacional a la final del Mundial 2026.

Durante los festejos sobre el campo de juego, varios integrantes del plantel saltaron con la insignia, mientras que Giovani Lo Celso fue uno de los encargados de desplegarla sobre el césped . La escena rápidamente recorrió el mundo y trascendió el plano deportivo por el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La aparición de la bandera generó interrogantes debido a que, antes del encuentro, se había advertido que no podrían ingresar al estadio elementos con mensajes considerados políticos.

Gonzalo Montiel explicó en diálogo con TN que la bandera “justo cayó ahí y los chicos la agarraron” , dando a entender que había sido arrojada desde las tribunas hacia el terreno de juego.

El periodista Nelson Castro aportó una versión similar durante la transmisión. Según indicó, un hincha la habría lanzado al campo y posteriormente se la entregaron a los jugadores argentinos que la desplegaron ante su gente.

Un pedazo de sábana del hotel

La explicación sobre el supuesto origen de la bandera apareció posteriormente en la red social X. Ante la consulta de una usuaria, otra persona aseguró que había sido pintada por “el primo de mi cuñada” sobre un pedazo de sábana del hotel.

De acuerdo con esa versión difundida en redes sociales, la bandera habría sido confeccionada de manera improvisada antes de llegar al estadio. Sin embargo, la publicación periodística no identifica al autor ni presenta una confirmación independiente sobre esa procedencia.

Qué dijeron los jugadores argentinos

Después del partido, Leandro Paredes fue consultado por el mensaje que exhibieron sus compañeros y respondió: “Y serán siempre argentinas”.

-Se vio una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas"

-Y serán siempre argentinas pic.twitter.com/A81L6De0N9 — mattsalic (@mattsalic) July 15, 2026

El mediocampista también expresó que Malvinas representa una parte dolorosa de la historia nacional y aseguró que el equipo jugó por quienes estuvieron involucrados en ese capítulo y por todos los argentinos.

Lisandro Martínez también se refirió al significado del encuentro y sostuvo: “No podíamos fallarle al pueblo argentino”.

La repercusión en los medios internacionales

La imagen también provocó reacciones en la prensa inglesa y varios paises europeos. Diferentes medios destacaron que los futbolistas argentinos celebraron la clasificación con una bandera vinculada al reclamo de soberanía sobre las islas.

The Sun cuestionó duramente la actitud de los jugadores, mientras que The Telegraph señaló que el episodio podría ser informado a la FIFA por sus normas relacionadas con la exposición de mensajes políticos dentro del campo de juego.