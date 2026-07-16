Una tarotista española anticipó qué pasará en la final Argentina - España

Una predicción realizada por la tarotista española Irina Cuesta volvió a viralizarse luego de confirmarse que Argentina y España disputarán la final del Mundial 2026. Durante la fase de grupos, la mujer había anticipado que el conjunto europeo llegaría lejos en el torneo, pero no lograría consagrarse campeón.

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La Selección argentina avanzó al partido decisivo tras vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales, mientras que España consiguió su clasificación al derrotar 2-0 a Francia .

Con ambos seleccionados confirmados como finalistas, el video del vaticinio comenzó a circular nuevamente en las redes sociales, generando ilusión entre los argentinos y preocupación entre los españoles.

Irina Cuesta fue invitada el 27 de junio a un programa de la televisión española, cuando todavía se disputaba la última fecha de la fase de grupos.

Ese mismo día, la Selección argentina venció 3-1 a Jordania. Durante la emisión, los conductores le preguntaron a la tarotista si España sería campeona del mundo.

Tras tirar las cartas, Cuesta comenzó destacando que la actuación del seleccionado español iría mejorando con el transcurso de la competencia.

“España va a mejorar bastante; de hecho, su rendimiento va a ser muy alabado. Se va a hablar mucho de eso. Lo que pasa es que... mmm”, expresó inicialmente.

Luego de observar las cartas, lanzó una frase que hoy genera repercusión entre los hinchas: “

¿Ves? Mirá. España se queda a las puertas” ¿Ves? Mirá. España se queda a las puertas”

“Va a ganar muchos partidos, pero no el Mundial”

La tarotista profundizó su predicción y aseguró que España tendría una buena participación, aunque no lograría quedarse con el título.

“Va a ganar muchos partidos, pero no el Mundial” “Va a ganar muchos partidos, pero no el Mundial”

Afirmó ante la sorpresa y la angustia de los panelistas presentes en el programa.

Antes de terminar su intervención, Cuesta agregó: “No sé si va a llegar a semifinales o a la final. Hay algo que frena a España. Llega casi hasta el final, pero se queda clavada. Creo que no gana”.

España finalmente alcanzó la final y enfrentará a Argentina, por lo que el antiguo video comenzó a viralizarse nuevamente a pocos días del encuentro decisivo.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final entre la Selección argentina y España se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16:00, en el New York/New Jersey Stadium.

El estadio se encuentra ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El encuentro definirá al campeón de la primera Copa del Mundo disputada con 48 selecciones, formato que debutó en esta edición del torneo.