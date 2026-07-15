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15 de julio de 2026 - 21:10
Deportes.

Mundial 2026: "Argentina nunca muere", así reflejó el mundo el pase a la final

La prensa internacional resaltó el coraje de la Selección, el liderazgo de Messi y la remontada agónica ante Inglaterra en el Mundial 2026.

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Argentina finalista del mundial 2026

Argentina finalista del mundial 2026

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tuvo una fuerte repercusión internacional. Los principales medios del mundo destacaron la remontada por 2-1 ante Inglaterra, el liderazgo de Lionel Messi y el coraje del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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A diferencia de otras coberturas atravesadas por críticas o polémicas arbitrales, esta vez la prensa internacional coincidió en reconocer el carácter de la Albiceleste, que dio vuelta el partido en los últimos minutos y se metió nuevamente en una final de la Copa del Mundo.

La prensa inglesa reflejó el golpe de la eliminación

The Guardian describió la derrota como un golpe profundamente doloroso para Inglaterra. El medio británico señaló que un doblete argentino en los últimos minutos rompió los corazones ingleses y calificó la caída como una nueva decepción en un torneo mundialista. En su análisis, remarcó la crudeza del desenlace y el impacto de una remontada que dejó al equipo inglés sin la posibilidad de disputar la final.

La victoria de la Selección y los medios del mundo

La victoria de la Selección y los medios del mundo

Francia habló de otra remontada épica

L’Equipe destacó que Argentina volvió a protagonizar una remontada épica y consiguió el pase al partido decisivo frente a España. Le Parisien, por su parte, puso el foco en Lionel Messi, quien aportó dos asistencias, y definió como heroica la reacción argentina en el cierre del encuentro. RMC también resaltó la energía del equipo y la capacidad de volver a revertir una eliminatoria del Mundial.

La victoria de la Selección y los medios del mundo

La victoria de la Selección y los medios del mundo

“Argentina nunca muere”, según la prensa italiana

Corriere della Sera tituló: “Argentina nunca muere” y destacó que el equipo logró revertir el resultado en los últimos siete minutos gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. La Gazzetta dello Sport resaltó las dos asistencias de Messi y el gol de Lautaro en el minuto 92, mientras que Tuttosport centró su mirada en el delantero del Inter y lo definió como el protagonista decisivo de la clasificación.

España ya palpita la gran final

Los principales medios españoles comenzaron a proyectar el duelo decisivo entre Argentina y España. Marca calificó la reacción de la Albiceleste como una remontada heroica y remarcó que habrá una “Finalíssima” entre la vigente campeona del mundo y La Roja.

La victoria de la Selección y los medios del mundo

La victoria de la Selección y los medios del mundo

AS tituló “Messi quiere otro Mundial” y destacó que la reacción argentina en siete minutos le permitió meterse en la final. Mundo Deportivo habló de “la asistencia de Dios” para describir el centro de Lionel Messi que Lautaro Martínez convirtió en el gol del triunfo. Sport, en tanto, definió al capitán como “inmortal” y sostuvo que lideró a una Argentina capaz de volver a protagonizar una remontada inolvidable.

Brasil reconoció la reacción argentina

Lance destacó que Argentina dio vuelta el partido y ahora irá en busca de la cuarta estrella. UOL Esporte también habló de otra remontada épica y remarcó que la Selección defenderá el título frente a España. El portal brasileño además puso en primer plano la imagen de los jugadores argentinos con la bandera que decía “Las Malvinas son argentinas”.

Alemania habló de una locura liderada por Messi

Bild describió el partido como una “locura” y sostuvo que Inglaterra parecía encaminada hacia la final hasta el minuto 85. Sin embargo, el medio alemán remarcó que la Selección, liderada por Lionel Messi, logró dar vuelta completamente el encuentro y avanzar con una victoria por 2-1.

La victoria de la Selección y los medios del mundo

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Portugal y México destacaron el coraje argentino

Récord de Portugal definió el partido como una mezcla de casualidad y milagro, y valoró la valentía de Argentina para ir en busca de la remontada. A Bola sostuvo que el encuentro dejó otra lección de la Selección y afirmó que “el coraje siempre triunfa sobre el miedo”.

Récord de México, por su parte, aseguró que el campeón volvió a resucitar cuando parecía que todo estaba perdido y destacó que dos goles en la agonía cambiaron por completo el destino de la semifinal.

El reconocimiento general a Lionel Messi

La mayoría de los medios coincidió en destacar la actuación del capitán argentino. Messi fue señalado como el conductor de la reacción, el creador de las dos asistencias y el futbolista que volvió a marcar la diferencia en un partido decisivo. La remontada ante Inglaterra no solo aseguró el pase a la final, sino que también consolidó una imagen internacional: la de una Selección que nunca deja de creer y que vuelve a responder en los momentos más difíciles.

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