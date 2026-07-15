Vecinos denuncian muerte de perros envenenados: "Es mi familia, todavía lo sigo llorando"

Vecinos denunciaron la aparición de animales muertos en la vía pública y alertaron por un posible caso de envenenamiento, luego de que una mujer perdiera a su perro tras ingerir algo en el cordón cuneta. Según el testimonio, también se habría observado un polvo blanco esparcido en algunos sectores y otros animales sin vida en la zona de calle Cuba .

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La vecina contó que la situación comenzó a generar preocupación cuando encontró un gato muerto cerca de su casa. “ Ayer por la mañana, cuando yo salí de la casa, había un gatito negro que solía entrar a mi casa. El gato estaba allá en el cordón cuneta, estaba muerto ”, relató.

A partir de ese momento, otros vecinos advirtieron sobre más casos. “ Una vecina nos comentó que aparecieron varios animalitos muertos en la calle Cuba ”, agregó.

"El gato estaba allá en el cordón cuneta, estaba muerto” "El gato estaba allá en el cordón cuneta, estaba muerto”

Advierten por una sustancia en los cordones

La mujer también señaló que en la zona se habría visto una sustancia de color blanco en la vía pública, por lo que pidió que se investigue lo ocurrido.

“Se vio también un polvo blanco esparcido en los cordones. Entonces habría que ver quién está haciendo este daño a los pobres animales”, expresó.

El dato generó alarma entre quienes tienen mascotas, ya que perros y gatos suelen acercarse a los cordones, olfatear o ingerir restos que encuentran durante sus recorridos habituales.

Por el momento, la presencia de esa sustancia forma parte del relato vecinal y no se informó una confirmación oficial sobre su composición.

“Es mi familia, todavía lo sigo llorando”

La vecina también habló del perro que murió y contó que era parte de su vida cotidiana. “Sí. Es mi familia. Todavía lo sigo llorando”, dijo con dolor.

Según explicó, todas las mañanas salía a pasear con sus mascotas. Una de ellas iba con correa, mientras que el perro que murió caminaba siempre cerca de ella.

“Yo todas las mañanas lo saco a pasear. Yo tengo otra mascota que lo llevo con correa. En cambio él, la víctima, va siempre a la par o por ahí se va a olfatear algo”, relató.

Durante ese paseo, el animal se acercó al cordón cuneta y tomó algo del suelo. La mujer intentó evitarlo, pero ya era tarde.

“Yo lo vi que se acercó ahí en el cordón cuneta. Vi que algo agarró. Entonces corrí rápido para que no agarre lo que estaba por agarrar, pero ya lo había metido a la boca”, contó.

“Sí. Es mi familia. Todavía lo sigo llorando” “Sí. Es mi familia. Todavía lo sigo llorando”

Murió en pocos minutos

La vecina recordó que, antes de llegar a su casa, el perro empezó a mostrar síntomas compatibles con una intoxicación.

“Antes de llegar a la esquina de mi casa, veo que mi perro comienza a tambalearse”, relató.

Luego, al ingresar a la vivienda, el cuadro empeoró rápidamente. “Apenas lo pongo en la pieza, se cae tendido y comienza a seguir salivando, salivando, a darle convulsiones. Entonces digo: es veneno lo que comió”, expresó.

En medio de la desesperación, salió a buscar atención veterinaria en la zona, pero no logró recibir asistencia a tiempo.

“Yo fui a la apurada acá a dos cuadras a buscar a la veterinaria, toqué el timbre y nunca salió. Y después fui a la otra veterinaria que está cerca de la escuela de Algañaraz, tampoco”, contó.

Finalmente, cuando regresó a su casa, el animal ya estaba en sus últimos minutos de vida. “Hasta eso ya me vine. Ya estaba en lo último, mi familia, y se murió”, lamentó.

Preocupación entre los vecinos

El caso generó preocupación en la zona, especialmente entre familias que tienen perros, gatos o niños que circulan por la vía pública. Los vecinos piden que se investigue qué ocurrió, si hubo colocación intencional de alguna sustancia y quién podría estar detrás de estos hechos.

La recomendación principal es evitar que las mascotas olfateen o coman elementos en la calle, especialmente en cordones, veredas o espacios donde se observe alguna sustancia sospechosa. Ante cualquier síntoma como salivación excesiva, temblores, vómitos, debilidad o convulsiones, se debe acudir de inmediato a un veterinario.

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