José Rodríguez Bárcena: "Quienes visitan Jujuy encuentran una experiencia cultural"

El secretario de Cultura de la provincia, José Rodríguez Bárcena , participó del programa Política a las Brasas, donde realizó un amplio análisis sobre las políticas culturales en Jujuy. Durante la entrevista sostuvo que el Estado debe asumir un rol activo en el desarrollo de la cultura, defendió la descentralización de las políticas públicas, remarcó la importancia de fortalecer las identidades locales y aseguró que la cultura debe entenderse como una inversión y no como un gasto.

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Consultado sobre qué modelo de Estado requiere la cultura, Rodríguez Bárcena afirmó que la gestión pública debe involucrarse activamente en el desarrollo cultural. "Tiene que ser un modelo que combine distintas herramientas: que estimule, que acompañe la iniciativa independiente y que esté atento a quienes hacen y construyen cultura".

" Desde la gestión gubernamental debe existir la posibilidad de acompañar, facilitar y brindar ese respaldo que, en muchos casos, es necesario. No puede ser una política basada en el 'no estar', en el 'no hacer' o en dejar que las cosas sucedan únicamente cuando aparece una necesidad de respuesta", agregó.

Además, remarcó que la cultura excede ampliamente a las instituciones públicas. "La cultura es mucho más amplia que lo que ocurre dentro de los espacios de decisión gubernamental. Tenemos que pensarla como un modo de ser, de estar, una cultura que nos define y nos redefine permanentemente", indicó.

"El gran desafío es descentralizar"

Uno de los ejes de la entrevista fue la descentralización de las políticas culturales en el territorio provincial. En ese sentido explicó que el Consejo Provincial de Cultura funciona de manera permanente junto a municipios y comisiones municipales.

"Tenemos reuniones plenarias y también encuentros por regiones, en las cuatro regiones de la provincia" "Tenemos reuniones plenarias y también encuentros por regiones, en las cuatro regiones de la provincia"

Asimismo destacó que Jujuy avanzó en una división. "A partir de las cuatro regiones surgió un esquema de diez microregiones, definido por las propias comunidades según su percepción de vecindad y de características compartidas", explicó.

"La riqueza de Jujuy está en su diversidad"

Rodríguez Bárcena también se refirió a la identidad cultural jujeña y aseguró que no puede resumirse en un único símbolo: "Con el tiempo fuimos entendiendo que la potencia, la fortaleza y la riqueza de Jujuy están en la diversidad".

"Somos una sociedad diversa, en permanente interpelación y contradicción", dijo el funcionario y aclaró que intentar definir una identidad única termina siendo un error.

"Las expresiones culturales empezaron a desbordar por los costados porque se había intentado encorsetar la identidad dentro de una sola idea", expresó y subrayó: "Tenemos que construir caminos posibles. Eso es justamente lo que nos distingue, en el mejor de los sentidos".

"La cultura no puede convertirse solamente en un producto turístico"

Otro de los temas centrales fue la relación entre turismo y cultura. "Nuestra línea de trabajo está orientada al fortalecimiento de la cultura, al acompañamiento de quienes producen y trabajan dentro del campo cultural".

Frente a la posibilidad de transformar las expresiones culturales únicamente en atractivos turísticos, advirtió: "Generar una acción cultural con un formato específicamente diseñado para transformarla en un producto turístico plantea un panorama complejo".

En cambio, planteó fortalecer primero la identidad. "Debemos partir del fortalecimiento de las identidades locales y regionales. Recién desde allí podemos abrir los brazos y las puertas para recibir a quienes nos visitan".

"Quienes visitan la provincia se encuentran con paisajes hermosos, arquitectura tradicional y una gran cantidad de atractivos. Pero la experiencia de fondo es claramente cultural" "Quienes visitan la provincia se encuentran con paisajes hermosos, arquitectura tradicional y una gran cantidad de atractivos. Pero la experiencia de fondo es claramente cultural"

"No estamos hablando de gasto en cultura, sino de inversión"

Respecto de la situación económica del sector artístico, Rodríguez Bárcena reconoció que el contexto afecta a todos los trabajadores culturales. "Quienes forman parte de esos sectores también integran una sociedad y una Argentina que están atravesando una situación compleja y difícil".

No obstante, defendió la necesidad de sostener las políticas públicas. "Creo que es necesario recuperar un sentido de humanidad y que el Estado vuelva a recordar cuál es el fundamento de su existencia".

También cuestionó que los ajustes recaigan sobre el área cultural. "En determinados niveles, los ajustes suelen comenzar por la cultura". "No estamos hablando de gasto en cultura, sino de inversión", explicó.

"Jujuy se convirtió prácticamente en un set permanente de filmación"

El secretario destacó además el crecimiento de las industrias culturales, especialmente del sector audiovisual. "Jujuy se convirtió prácticamente en un set permanente de filmación", indicó.

Explicó que cada producción genera un importante movimiento económico. "Quienes llegan para filmar necesitan alojarse, comer, comprar artesanías y consumir mientras permanecen aquí".

Por eso insistió en ampliar la mirada sobre la cultura: "Tenemos que empezar a pensar la cultura desde el desarrollo y desde las industrias culturales".

"La inteligencia artificial puede ser una herramienta"

Sobre la irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito artístico, Rodríguez Bárcena consideró que representa una transformación histórica. "Estamos frente a una revolución muy importante", dijo.

Aunque reconoció la magnitud del cambio, sostuvo que el valor humano seguirá siendo irremplazable. "Creo que podemos pensarla como una herramienta". Y concluyó: "Quiero creer —y elijo creer— que la sensibilidad humana y la creatividad no podrán ser sustituidas".

"La libertad de expresión debe sobrevivir a cualquier gobierno"

En el tramo final del programa, el secretario respondió cuál es la política cultural que debería mantenerse sin importar el signo político de cada gestión. "En primer lugar, la libertad de expresión a través de la actividad cultural".

Advirtió: "Cada vez que distintos gobiernos cercenaron esa libertad y ese derecho humano, los resultados fueron catastróficos". Por eso consideró que la gestión cultural debe fortalecer los espacios de libertad: "Ese sentido de construcción desde la cultura debe funcionar como una herramienta para fortalecer espacios de libertad".