miércoles 15 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de julio de 2026 - 07:13
Salud.

En lo que va del año, más de 70 personas fueron atendidas por mordeduras de perros y gatos en Jujuy

El Centro de Especialidades Norte registró más de 70 casos durante el primer semestre. También confirmó dos mordeduras de monos.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
perro mordedura

Las mordeduras de perros y gatos continúan siendo uno de los principales motivos de consulta en el vacunatorio del Centro de Especialidades Norte. Durante el primer semestre de 2026, 77 personas fueron atendidas tras sufrir lesiones provocadas por estos animales, según informaron desde la institución.

Lee además
Mordedura de Mono - Imagen generada con IA
Registros.

Mordeduras de monos en Jujuy: confirmaron dos casos en Los Perales y Chijra
vecinos denuncian muerte de perros envenenados: es mi familia, todavia lo sigo llorando video
Jujuy.

Vecinos denuncian muerte de perros envenenados: "Es mi familia, todavía lo sigo llorando"

La directora de Gestión de Salud del Centro de Especialidades Norte, Gladys Ruiz Cazón, explicó que en ese período se registraron 57 mordeduras de perros y 18 de gatos, cifras que se mantienen en niveles similares a las del año pasado para la misma época contemplada.

Los perros concentran la mayoría de los casos

Los perros continúan siendo los animales que generan la mayor cantidad de mordeduras atendidas en el vacunatorio provincial. En segundo lugar aparecen los gatos, que representan una menor proporción de las consultas. Además, durante el primer semestre se registraron dos mordeduras de monos, un hecho poco frecuente que también fue atendido por el equipo de salud.

Ruiz Cazón recordó que el vacunatorio del Centro de Especialidades Norte funciona como un centro de referencia para toda la provincia. Por ese motivo, recibe pacientes no solo de distintos barrios de San Salvador de Jujuy, sino también de localidades del interior. Entre quienes fueron atendidos este año hay personas provenientes de San Pedrito, Los Perales, Coronel Arias, Alto Comedero, Higuerillas, Reyes, Monterrico y Lozano, entre otros sectores.

Mordeduras de perros - Foto de archivo

Mordeduras de perros - Foto de archivo

Cómo es la atención tras una mordedura

La profesional explicó que las personas que requieren la aplicación de vacunas llegan derivadas desde hospitales o centros de salud, donde reciben la primera atención médica.

Para iniciar el tratamiento deben presentar una ficha epidemiológica confeccionada por el profesional que atendió la lesión. En los casos de heridas profundas o extensas, la asistencia inicial se realiza en hospitales y luego los pacientes son derivados al vacunatorio para completar el esquema correspondiente.

Qué hacer si un perro o un gato muerde a una persona

Ante una mordedura, los especialistas recomiendan lavar inmediatamente la herida con abundante agua y jabón y acudir lo antes posible a un centro de salud para que un profesional evalúe la lesión.

La consulta temprana es fundamental para determinar si corresponde aplicar vacunas, realizar un tratamiento preventivo contra la rabia o indicar otras medidas según el tipo de animal y las características de la mordedura.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mordeduras de monos en Jujuy: confirmaron dos casos en Los Perales y Chijra

Vecinos denuncian muerte de perros envenenados: "Es mi familia, todavía lo sigo llorando"

José Rodríguez Bárcena: "Quienes visitan Jujuy encuentran una experiencia cultural"

El mensaje de Lionel Scaloni para Jujuy antes de la semifinal del Mundial 2026

Mundo KPop Cazadoras de Demonios en Jujuy: precios de las entradas

Lo que se lee ahora
Lionel Scaloni. video
Jujuy.

El mensaje de Lionel Scaloni para Jujuy antes de la semifinal del Mundial 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Mordedura de Mono - Imagen generada con IA video
Registros.

Mordeduras de monos en Jujuy: confirmaron dos casos en Los Perales y Chijra

Comercios de Jujuy modificarán sus horarios por la semifinal del Mundial 2026 (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Argentina vs. Inglaterra: cómo atenderán los comercios de Jujuy este miércoles

Menores desaparecidas en Jujuy.
Jujuy.

Buscan a dos menores desaparecidas en distintas localidades de Jujuy

¿Qué deben revisar los docentes de Jujuy antes de iniciar la jubilación? - Imagen creada con IA  video
Jujuy.

¿Qué deben revisar los docentes de Jujuy antes de iniciar la jubilación?

Alerta por riesgo alto de incendios en Jujuy. video
Jujuy.

Alerta por incendios en Jujuy: preocupa el pasto seco en Alto Comedero y Palpalá

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel