En lo que va del año, más de 70 personas fueron atendidas por mordeduras de perros y gatos en Jujuy

Las mordeduras de perros y gatos continúan siendo uno de los principales motivos de consulta en el vacunatorio del Centro de Especialidades Norte. Durante el primer semestre de 2026, 77 personas fueron atendidas tras sufrir lesiones provocadas por estos animales, según informaron desde la institución.

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La directora de Gestión de Salud del Centro de Especialidades Norte, Gladys Ruiz Cazón , explicó que en ese período se registraron 57 mordeduras de perros y 18 de gatos , cifras que se mantienen en niveles similares a las del año pasado para la misma época contemplada.

Los perros continúan siendo los animales que generan la mayor cantidad de mordeduras atendidas en el vacunatorio provincial. En segundo lugar aparecen los gatos, que representan una menor proporción de las consultas. Además, durante el primer semestre se registraron dos mordeduras de monos , un hecho poco frecuente que también fue atendido por el equipo de salud.

Ruiz Cazón recordó que el vacunatorio del Centro de Especialidades Norte funciona como un centro de referencia para toda la provincia. Por ese motivo, recibe pacientes no solo de distintos barrios de San Salvador de Jujuy, sino también de localidades del interior. Entre quienes fueron atendidos este año hay personas provenientes de San Pedrito, Los Perales, Coronel Arias, Alto Comedero, Higuerillas, Reyes, Monterrico y Lozano , entre otros sectores.

Mordeduras de perros - Foto de archivo

Cómo es la atención tras una mordedura

La profesional explicó que las personas que requieren la aplicación de vacunas llegan derivadas desde hospitales o centros de salud, donde reciben la primera atención médica.

Para iniciar el tratamiento deben presentar una ficha epidemiológica confeccionada por el profesional que atendió la lesión. En los casos de heridas profundas o extensas, la asistencia inicial se realiza en hospitales y luego los pacientes son derivados al vacunatorio para completar el esquema correspondiente.

Qué hacer si un perro o un gato muerde a una persona

Ante una mordedura, los especialistas recomiendan lavar inmediatamente la herida con abundante agua y jabón y acudir lo antes posible a un centro de salud para que un profesional evalúe la lesión.

La consulta temprana es fundamental para determinar si corresponde aplicar vacunas, realizar un tratamiento preventivo contra la rabia o indicar otras medidas según el tipo de animal y las características de la mordedura.