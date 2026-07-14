Canal 4 de Jujuy cumple 40 años: la historia de una empresa familiar que nunca dejó de crecer

Este martes 14 de julio, Canal 4 de Jujuy celebra 40 años desde el inicio de sus transmisiones televisivas. A lo largo de estas cuatro décadas, se consolidó como uno de los principales referentes de la comunicación en la provincia y el norte argentino. Sin embargo, la historia de este proyecto comenzó mucho antes de que una cámara se encendiera por primera vez. Sus raíces se encuentran varias décadas atrás, cuando la familia Jacquet apostó por acercar la información a la comunidad y sentó las bases de lo que, con el tiempo, se convertiría en uno de los multimedios más importantes de Jujuy.

El punto de partida se remonta a la ciudad de Libertador General San Martín. Allí, el vecino Miguel Buendía creó una propaladora llamada Publicidad City , una red de altoparlantes que difundía música, noticias e información para quienes transitaban por las calles de la ciudad.

En 1956, Luis Jacquet y su esposa, Evelia Elva Guelpa, adquirieron ese emprendimiento con una visión que iría mucho más allá de su funcionamiento original. En una época en la que la radio llegaba con dificultades a esa zona de la provincia, la propaladora comenzó a transformarse en un verdadero medio de comunicación local.

Desde sus estudios, instalados sobre calle Tucumán, difundía información municipal, anuncios de servicio, publicidad comercial y transmitía en vivo actos cívicos y acontecimientos importantes para la comunidad. Con el paso del tiempo también extendió su cobertura hacia Calilegua, Fraile Pintado y Yuto mediante vehículos equipados con sistemas de publicidad rodante.

La empresa ya funcionaba como un proyecto familiar. Mientras Luis Jacquet impulsaba el crecimiento del emprendimiento, Evelia Elva Guelpa se dedicaba a formar nuevas voces para acompañar la expansión del servicio, consolidando un equipo que fue creciendo junto con la demanda de la comunidad.

La apuesta por un nuevo desafío

Con el correr de los años, la familia comprendió que las posibilidades de crecimiento excedían los límites de Libertador General San Martín. Así nació un nuevo proyecto que implicó comenzar nuevamente, esta vez en San Salvador de Jujuy.

En 1967 fundaron Music House Jujuy SRL, una empresa dedicada a brindar música funcional mediante un sistema de circuito cerrado para comercios, oficinas, hoteles y consultorios. La propuesta fue pionera en la provincia y permitió incorporar nuevas tecnologías y ampliar los servicios que ofrecía la empresa.

Aquella experiencia sentó las bases para un objetivo todavía más ambicioso: desarrollar un canal de televisión por circuito cerrado. Tras varios años de gestiones y autorizaciones, ese proyecto finalmente se convirtió en realidad.

El nacimiento de Canal 4

El 14 de julio de 1986 comenzaron oficialmente las transmisiones de Canal 4 desde sus estudios ubicados sobre avenida Hipólito Yrigoyen. Ese día marcó el inicio de una nueva etapa para la comunicación jujeña. Con producción local y una programación pensada para reflejar la realidad de la provincia, el canal comenzó a construir una identidad propia que lo acompañaría durante las décadas siguientes.

Hoy, cuatro décadas después, ese proyecto continúa siendo una empresa familiar. "Con mucha alegría celebramos hoy los 40 años de existencia de Canal 4, una empresa familiar fundada por mis padres. La seguimos yo, la siguen mis hijos y ahora mis nietos también se están preparando para seguir este desafío, esta aventura realmente apasionante", expresó el Dr. Claudio Jacquet, al destacar la continuidad de un legado que ya atraviesa cuatro generaciones.

Innovar para crecer

Desde sus comienzos, el crecimiento de Canal 4 estuvo acompañado por la incorporación permanente de nuevas tecnologías. Lo que empezó en una época con un único canal de aire fue transformándose al ritmo de cada avance que marcó la industria de las telecomunicaciones.

"Cuando empezamos no había mucha tecnología, era un solo canal de aire y nada más. Después vino la cuestión de los cables, los satélites, la fibra óptica y muchas tecnologías nuevas que hemos ido acompañando", recordó el Dr. Claudio Jacquet.

Esa evolución respondió a una decisión que, según explicó, siempre guio el rumbo de la empresa. "Un canal de Jujuy no podía tecnológicamente ser menos que uno de Buenos Aires. Hemos reinvertido permanentemente en tecnología y hoy brindamos un producto de primer nivel, acorde con los tiempos que corren", afirmó.

Con el paso de los años, el grupo amplió su presencia en distintos sectores vinculados a la comunicación y la tecnología. El desarrollo de Radio City recuperó el nombre de aquella primera propaladora que dio origen a la historia familiar. Más tarde se incorporaron nuevas emisoras como Radio Fiesta, Radio Mitre Jujuy y las radios City de San Pedro y Libertador General San Martín.

La evolución también alcanzó al ámbito digital con el nacimiento de TodoJujuy, que se consolidó como el portal de noticias más leído de la provincia y uno de los medios digitales de mayor alcance del NOA.

En paralelo, la empresa continuó invirtiendo en infraestructura tecnológica. Desarrolló una moderna red de fibra óptica para brindar servicios de televisión e internet, construyó el primer data center de la provincia e incorporó nuevas unidades de negocio como Boxer Seguridad Electrónica y la productora audiovisual CLAP.

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Una empresa familiar con mirada profesional

Por su parte, el Lic. Gastón Jacquet destacó que el crecimiento de la empresa estuvo acompañado por otro desafío: profesionalizar cada una de sus áreas sin perder el espíritu familiar que le dio origen. "Siempre nos hemos preocupado por profesionalizar la empresa. Hemos estado siempre en la vanguardia de la tecnología y hoy somos un ejemplo de empresa en esta actividad, que se destaca por las actualizaciones tecnológicas y por todo lo que vamos llevando adelante", señaló.

Actualmente, el grupo está integrado por Canal 4, el servicio de televisión por cable y su plataforma digital 4GO, TodoJujuy, cinco radios —Radio City en San Salvador de Jujuy, San Pedro y Libertador General San Martín, Radio Fiesta y Radio Mitre Jujuy—, Boxer Seguridad Electrónica y la productora CLAP.

Sobre el crecimiento del diario digital, Gastón Jacquet destacó que "TodoJujuy es un diario de referencia en el NOA, al que nos leen casi un millón y medio de personas por mes. Es un número realmente importante y demuestra que trasciende las fronteras de Jujuy". También puso el foco en quienes forman parte del grupo de trabajo. "Son más de 200 familias las que todos los meses trabajan acá y pueden llevar el sustento a sus casas. Eso también nos llena de orgullo", aseguró dando cuenta de las fuentes de trabajo que genera esta empresa.

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Mirar hacia el futuro

A 40 años del nacimiento de Canal 4, la innovación continúa siendo uno de los principales objetivos de la empresa. Lejos de conformarse con el camino recorrido, la mirada está puesta en los desafíos que plantea una industria en constante transformación.

"Uno de nuestros lemas es la innovación permanente", resumió el Lic. Gastón Jacquet, quien aseguró que el grupo continuará incorporando nuevas tecnologías para mejorar los servicios que brinda a sus clientes. "Estamos terminando de migrar todas nuestras redes a fibra óptica. Aproximadamente un 80% de la ciudad ya está conectado con esta tecnología y tenemos proyectos para expandir nuestros servicios a otras ciudades y localidades. También la radio llegará próximamente a nuevos lugares, que anunciaremos oportunamente. Todo eso nos llena de desafíos y de ganas de hacer más cosas", adelantó.

El directivo también remarcó que el crecimiento tecnológico siempre estuvo acompañado por el compromiso del equipo de trabajo. "Nos acompaña un grupo humano muy profesional, con mucha vocación de servicio y siempre dispuesto a hacer cosas nuevas e innovar. En este aniversario quiero agradecerle a todo el personal de la empresa y también al público jujeño por elegirnos todos los días y confiar en nosotros", expresó.

Por su parte, el Dr. Claudio Jacquet destacó que el desafío de innovar fue una constante desde los inicios de la empresa y aseguró que seguirá siendo el camino hacia adelante. "La tecnología avanza tan rápido que es muy difícil saber qué nos depara el futuro. Pero mientras tanto seguimos trabajando para estar en un nivel tecnológico de primer nivel", afirmó.

En la misma línea, el Lic. Gastón Jacquet consideró que la capacidad de adaptación fue una de las claves del crecimiento de la empresa durante estas cuatro décadas. "Estos últimos 40 años fueron los de mayor desarrollo tecnológico en la historia de la humanidad. Lo que sucedía cuando Canal 4 empezó no era ni parecido a lo que es hoy y es muy difícil imaginar lo que vendrá. Pero no tengan ninguna duda de que vamos a seguir acompañando todos los desarrollos tecnológicos y todo lo nuevo que vaya surgiendo. Nosotros vamos a estar siempre ahí, acompañando y dándole para adelante", concluyó.