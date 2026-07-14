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14 de julio de 2026 - 09:23
Policial.

Secuestraron más de 6 toneladas de hojas de coca en Jujuy

La Policía Federal detectó la carga durante un control en Arrayanal, Jujuy. El camión transportaba soja y llevaba 150 bultos ocultos con hojas de coca.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Jujuy: hallaron 150 bultos de hojas de coca ocultos en un camión con soja

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El procedimiento fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y estuvo a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, a través de la División Antidrogas San Pedro.

Durante el operativo, los uniformados advirtieron que el camión presentaba cercenado el cordón de seguridad utilizado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, lo que llamó la atención del personal interviniente y motivó una requisa completa de la unidad.

Jujuy: hallaron 150 bultos de hojas de coca ocultos en un camión con soja

Jujuy: hallaron 150 bultos de hojas de coca ocultos en un camión con soja

La carga de hojas de coca estaba oculta en un camión con soja

Al revisar el vehículo, los efectivos encontraron 150 bultos con hojas de coca, cuyo peso total superaba las seis toneladas.

La carga estaba oculta dentro de un camión de gran porte que trasladaba soja a granel, una modalidad que habría sido utilizada para intentar disimular el transporte de la mercadería ilegal.

Según la información incorporada a la investigación, las hojas de coca habrían ingresado desde Bolivia y pasado por Salvador Mazza antes de ser detectadas en la provincia de Jujuy.

El hallazgo se produjo en un punto clave de circulación del norte argentino, sobre la Ruta Nacional 34, una vía utilizada para el transporte de cargas entre distintas provincias y zonas fronterizas.

Intervino la Justicia Federal

Tras el secuestro de la mercadería, la Policía Federal dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy. Desde la Fiscalía se ordenó la detención del conductor y el secuestro tanto de las hojas de coca como del camión involucrado en el traslado. La investigación busca determinar el origen completo de la carga, su destino final y si existen otras personas vinculadas a la maniobra. Por el momento, el chofer quedó detenido mientras avanza la causa federal.

Los datos más importantes

  • El operativo fue realizado por la Policía Federal Argentina.
  • Intervino la División Antidrogas San Pedro.
  • El procedimiento ocurrió en Arrayanal, sobre la Ruta Nacional 34.
  • El camión transportaba soja a granel.
  • Los efectivos detectaron el cordón de seguridad aduanero cercenado.
  • Hallaron 150 bultos con hojas de coca.
  • La carga superaba las 6 toneladas.
  • El conductor es un joven argentino de 22 años.
  • La mercadería habría ingresado desde Bolivia.
  • También habría pasado por Salvador Mazza.
  • Intervino la Unidad Fiscal Federal de Jujuy.

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