Control en Tucumán: transportaban más de 450 kilos de hoja de coca en encomiendas

Un importante operativo de control sobre el transporte de encomiendas en Tucumán, permitió el secuestro de 472 kilos de hojas de coca en estado natural y 150 paquetes de cigarrillos de origen extranjero. El procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Molle Yaco, sobre la Ruta Nacional N° 9.
Control vehicular en plena ruta
El operativo fue realizado por integrantes de la Patrulla Eventual “Trancas”, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán” de Gendarmería Nacional Argentina. Los efectivos se encontraban realizando controles de rutina cuando detuvieron la marcha de un vehículo perteneciente a una empresa de paquetería.
El rodado provenía de la provincia de Jujuy y tenía como destino final la provincia de Buenos Aires.
El escáner fue clave para el hallazgo
Durante la inspección, los funcionarios utilizaron un escáner que permitió detectar la presencia de una sustancia orgánica sospechosa en el interior de las encomiendas transportadas.
Ante esta situación, se dio intervención a la Justicia para avanzar con una requisa más exhaustiva.
Secuestro de hojas de coca y cigarrillos
Con la autorización del magistrado interviniente, los gendarmes procedieron a la apertura de los paquetes. En su interior encontraron un total de 472 kilos de hojas de coca en estado natural, además de 150 atados de cigarrillos de origen extranjero.
La mercadería fue inmediatamente secuestrada en el marco de la investigación.
Intervención judicial y medidas adoptadas
El caso quedó en manos del Juzgado Federal de Tucumán N° 2, en conjunto con la Fiscalía Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Las autoridades dispusieron el labrado de las actuaciones correspondientes y el secuestro de la totalidad de la mercadería hallada, mientras se avanza en la investigación para determinar responsabilidades.
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