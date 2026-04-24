viernes 24 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de abril de 2026 - 14:09
Liga Profesional

Atlético Tucumán se enfrenta ante la visita Banfield por la fecha 16

Atlético Tucumán y Banfield se enfrentan en el Monumental de Tucumán, con el arbitraje de Álvaro Carranza. El duelo se jugará el domingo 26 de abril desde las 20:00 (hora Argentina).

Atlético Tucumán se enfrenta ante la visita Banfield por la fecha 16
BsAs (DataFactory)

El juego entre Atlético Tucumán y Banfield se disputará el próximo domingo 26 de abril por la fecha 16 del Apertura, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el Monumental de Tucumán.

Lee además
huracan vs argentinos juniors: previa, horario y como llegan para la fecha 16 del apertura

Huracán vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura
velez vs union: previa, horario y como llegan para la fecha 16 del apertura

Vélez vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Así llegan Atlético Tucumán y Banfield

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura

Atlético Tucumán busca levantarse de su derrota ante Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 3 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura

El anterior partido disputado entre Banfield finalizó en empate por 0-0 ante Independiente Riv. (M). En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 6.

Banfield muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y finalizó en un empate 1-1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Álvaro Carranza.

Horario Atlético Tucumán y Banfield, según país
  • Argentina: 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Huracán vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Vélez vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Se enfrentan Belgrano y Gimnasia por la fecha 16

Newell`s e Instituto se encuentran en la fecha 16

Independiente Riv. (M) y Gimnasia (Mendoza) se enfrentan en el clásico del Parque

Lo que se lee ahora
gimnasia de jujuy vs atletico rafaela: dia, horario, arbitro e historial entre los clubes
Deportes.

Gimnasia de Jujuy vs Atlético Rafaela: día, horario, árbitro e historial entre los clubes

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El Volcán, es un pueblo que se encuentra a 18 km de la ciudad de San Luis. video
País.

El pueblo de San Luis con río y balnearios que es ideal para unas escapadas

Piden ayuda para rescatar a los perros que vivían con unamujer hallada muerta (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Piden ayuda para rescatar a los perros que vivían con una mujer hallada muerta

Guido Süller se casó con un jujeño en Brasil: todos los detalles video
Amor.

Guido Süller se casó con un jujeño en Brasil: todos los detalles

Accidente en Yuto.
Policiales.

Grave accidente entre una moto y una bicicleta en el acceso a Yuto

Amenaza de tiroteo en una escuela - Imagen de archivo 
Jujuy.

Paso a paso, cómo es el protocolo en escuelas de Jujuy ante amenazas de tiroteo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel