Newell`s e Instituto se encuentran en la fecha 16

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Newell`s recibe el próximo domingo 26 de abril a Instituto por la fecha 16 del Apertura, a partir de las 17:30 (hora Argentina) en el Coloso del Parque.

Así llegan Newell`s y Instituto Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Estudiantes.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura Newell`s sacó un triunfo frente a Unión, con un marcador 3-2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 8 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura Instituto llega a este encuentro con una derrota ante Estudiantes por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 4.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de junio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Instituto fue el ganador por 0 a 2. El árbitro encargado de dirigir el partido será Bruno Amiconi. Horario Newell`s e Instituto, según país Argentina: 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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