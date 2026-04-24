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24 de abril de 2026 - 14:54
Liga Profesional

Vélez vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Palpitamos la previa del choque entre Vélez y Unión. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Sebastián Martínez.

Vélez vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Vélez y Unión, por la fecha 16 del Apertura, se jugará el próximo lunes 27 de abril, a partir de las 18:45 (hora Argentina), en el Fortín.

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Así llegan Vélez y Unión

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura

Vélez viene de un resultado igualado, 0-0, ante San Lorenzo. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 4.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura

Unión viene de caer derrotado 2 a 3 ante Newell`s. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos,1 empatado y solo 1 triunfo. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 7 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y fue Unión quien ganó 1 a 0.

Sebastián Martínez es el elegido para dirigir el partido.

Horario Vélez y Unión, según país
  • Argentina: 18:45 horas
  • Colombia y Perú: 16:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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