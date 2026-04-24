Vélez vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

El cotejo entre Vélez y Unión, por la fecha 16 del Apertura, se jugará el próximo lunes 27 de abril, a partir de las 18:45 (hora Argentina), en el Fortín.
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El cotejo entre Vélez y Unión, por la fecha 16 del Apertura, se jugará el próximo lunes 27 de abril, a partir de las 18:45 (hora Argentina), en el Fortín.
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Vélez viene de un resultado igualado, 0-0, ante San Lorenzo. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 4.
Unión viene de caer derrotado 2 a 3 ante Newell`s. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos,1 empatado y solo 1 triunfo. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 7 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y fue Unión quien ganó 1 a 0.
Sebastián Martínez es el elegido para dirigir el partido.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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