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24 de abril de 2026 - 13:23
Liga Profesional

Se enfrentan Belgrano y Gimnasia por la fecha 16

En la previa de Belgrano vs Gimnasia, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 26 de abril desde las 17:30 (hora Argentina) en Gigante de Alberdi. El árbitro designado será Nazareno Arasa.

Se enfrentan Belgrano y Gimnasia por la fecha 16
BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 26 de abril, a partir de las 17:30 (hora Argentina), Gimnasia visita a Belgrano en Gigante de Alberdi, por el duelo correspondiente a la fecha 16 del Apertura.

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Así llegan Belgrano y Gimnasia

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura

Belgrano viene de empatar ante Barracas Central por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura

Gimnasia viene de vencer a Estudiantes (RC) en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 5 goles y 8 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Gimnasia se quedó con la victoria por 0 a 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Nazareno Arasa.

Horario Belgrano y Gimnasia, según país
  • Argentina: 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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