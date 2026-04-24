Paso a paso, cómo es el protocolo en escuelas de Jujuy ante amenazas de tiroteo

Tras una serie de episodios recientes vinculados a amenazas de presuntos tiroteos en distintas instituciones educativas de la provincia, el Gobierno de Jujuy, en conjunto con la Policía, difundió un protocolo de actuación destinado a directivos, docentes y estudiantes. El objetivo es establecer pautas claras para responder de manera rápida y coordinada ante situaciones de riesgo.
Contexto: preocupación por amenazas en el ámbito escolar
En los últimos días, distintas escuelas de la provincia registraron amenazas que generaron alarma en la comunidad educativa. Si bien en todos los cassos casos se trató de mensajes intimidatorios sin hechos concretos, la situación encendió las alertas y derivó en la implementación de medidas preventivas más estrictas.
Desde las autoridades remarcaron la importancia de actuar con responsabilidad y evitar la difusión de rumores que puedan agravar el clima de preocupación.
Protocolo de actuación ante una posible amenaza de tiroteo
Protocolo de actuación ante una posible amenaza de tiroteo
Un protocolo para actuar con rapidez y coordinación
El protocolo de seguridad establece acciones específicas para cada actor de la comunidad educativa, con el fin de ordenar la respuesta ante una eventual emergencia.
Entre las primeras medidas, se destaca la comunicación inmediata con el sistema de emergencias 911, que será el encargado de activar la intervención policial correspondiente.
Indicaciones para equipos directivos
En caso de una amenaza, los directivos deberán:
- Comunicarse de inmediato con el 911.
- Dirigirse a un espacio de resguardo previamente planificado.
- Centralizar la información para evitar confusiones.
- Controlar los accesos a la institución.
- Mantener informada a toda la comunidad educativa.
Estas acciones buscan garantizar una conducción ordenada de la situación y evitar el pánico.
Rol de los docentes dentro del aula
El protocolo también asigna un papel clave a los docentes, quienes deberán:
- Transmitir calma a los estudiantes.
- Generar un espacio de contención emocional.
- Esperar indicaciones de las autoridades.
- Mantener informados a los alumnos sobre la situación.
Se apunta a que los educadores funcionen como un sostén fundamental en momentos de incertidumbre.
Recomendaciones para los estudiantes
Por su parte, los estudiantes deberán:
- Mantener la calma en todo momento.
- Seguir las indicaciones del docente.
- Evitar difundir rumores o información no confirmada en redes sociales.
- Alejarse de cualquier situación que represente peligro.
Las autoridades insistieron en que la circulación de información falsa puede generar mayor caos y dificultar los operativos de seguridad.
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