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22 de abril de 2026 - 09:17
Educación.

Sin celulares y con control docente: una por una, las medidas en escuelas de Jujuy tras las amenazas

Tras las amenazas de tiroteos, Jujuy aplicará desde el lunes nuevas reglas en las escuelas: celulares retenidos, uso limitado y mayor control docente.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La medida, que se implementará desde el lunes 27 de abril de 2026, alcanzará a los tres niveles del sistema educativo —inicial, primario y secundario— e incluirá no solo a estudiantes, sino también a docentes y familias, en un intento por ordenar el uso de los dispositivos dentro del aula y reducir situaciones de riesgo.

Según explicó la ministra de Educación, Daniela Teseira, la normativa ya venía siendo trabajada, pero los episodios recientes aceleraron su aplicación. “Hoy, con todo lo que nos pasó la semana anterior, hay que responder a las urgencias”, señaló.

Qué cambia desde el lunes en las escuelas de Jujuy

El eje central de la resolución no es prohibir los celulares, sino establecer reglas claras para su uso durante la jornada escolar. En ese marco, los dispositivos dejarán de estar disponibles libremente para los alumnos: serán retenidos por docentes o preceptores al inicio de la clase y solo se utilizarán cuando exista una actividad pedagógica específica.

La intención oficial es que el celular funcione como una herramienta educativa y no como un elemento de distracción o riesgo dentro del aula. “Nosotros no lo queremos sacar, porque también forma parte de las herramientas que pueden usarse en clase”, explicó la ministra.

Cómo será el control de celulares en el aula

El nuevo esquema prevé que los docentes y preceptores tengan un rol clave en la implementación de la medida.

Serán ellos quienes:

  • Resguarden los celulares durante la jornada
  • Autoricen su uso en función de actividades pedagógicas
  • Regulen su utilización dentro del aula

Además, en los casos en que los dispositivos sean retenidos por incumplimiento de la norma, deberán ser retirados por las familias, reforzando así el vínculo entre la escuela y el hogar.

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Sin celulares libres y con control docente

Sin celulares libres y con control docente

Por qué se toma esta medida en Jujuy

La decisión se da en un contexto marcado por las amenazas de tiroteos registradas en distintos puntos de la provincia, que encendieron las alertas dentro del sistema educativo. En ese escenario, el uso del celular aparece como un factor clave, tanto por la viralización de mensajes como por los riesgos asociados a prácticas digitales como el bullying, el cyberbullying o el grooming.

Desde el Ministerio sostienen que la regulación apunta a “minimizar los riesgos” sin eliminar una herramienta que también puede ser utilizada con fines educativos.

Embed - Jujuy regula el uso de celulares en escuelas: qué cambia desde el lunes

El rol de las familias en la nueva etapa

Otro de los puntos centrales de la resolución es la participación de los padres. Desde Educación remarcaron que el acompañamiento familiar será clave para que la medida funcione y para evitar que situaciones como las registradas en los últimos días se repitan. “La responsabilidad del padre en la conducta del alumno también es importante”, planteó la ministra.

En ese sentido, la normativa no se limita al ámbito escolar, sino que busca generar un trabajo conjunto entre instituciones y familias.

Cuándo entra en vigencia la medida

La resolución será comunicada oficialmente en los próximos días y comenzará a aplicarse desde el lunes en todos los establecimientos educativos de la provincia, tanto públicos como privados. Además, se prevé una instancia de trabajo interno en cada escuela, con espacios de lectura y análisis del documento para garantizar su correcta implementación.

Más allá de la medida puntual, el escenario plantea un cambio en la dinámica cotidiana dentro de las escuelas. El celular, que hasta ahora formaba parte del uso habitual de los estudiantes, pasará a estar bajo control institucional, lo que implica una reorganización del aula y del vínculo entre docentes y alumnos.

Qué dicen los alumnos de esta medida:

Embed - Encuesta sobre la regulación del uso de celulares en escuelas

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