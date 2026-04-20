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20 de abril de 2026 - 19:55
Mundo.

Tiroteo en México: dos muertos y siete personas asistidas tras un ataque

Una tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, dejó dos muertos y siete personas asistidas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Balaceraen México

Balacera en México

Un tiroteo en Teotihuacán dejó este lunes 20 de abril un saldo de dos personas muertas y al menos siete asistidas por los servicios médicos, luego de que un hombre armado abriera fuego desde la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica ubicada en el Estado de México.

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Entre las víctimas fatales se encuentra una mujer canadiense, mientras que el agresor se suicidó tras el ataque. El hecho provocó escenas de desesperación en uno de los sitios turísticos más visitados de México. De acuerdo con los primeros reportes, testigos escucharon cerca de 20 detonaciones alrededor del mediodía, lo que desató el pánico entre quienes recorrían el centro ceremonial.

Balacera en México

Balacera en México

Cómo fue el ataque en la Pirámide de la Luna

Según la información preliminar, el atacante se ubicó en la Pirámide de la Luna y desde allí efectuó los disparos. Videos difundidos en redes sociales muestran a un hombre vestido con camisa a cuadros y cubrebocas mientras manipula un arma de fuego en la parte superior de la estructura, mientras otras personas intentaban resguardarse.

Tras el ataque, se desplegó un operativo con personal de emergencias, Guardia Nacional y fuerzas de seguridad del Estado de México para evacuar a los turistas y asistir a los heridos. También se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

Fuentes oficiales señalaron que cuatro personas sufrieron heridas de arma de fuego. Además, otras dos resultaron lesionadas al caer de la pirámide en medio de la desesperación por escapar. El IMSS-Bienestar informó que recibió a siete personas, entre ellas una menor de edad.

Balacera en México
Balacera en México

Balacera en México

Quiénes fueron las víctimas y qué dijeron las autoridades

Entre las personas atendidas, cuatro presentaban heridas de bala, una tenía una fractura, otra un esguince y una más sufrió una crisis de ansiedad. El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, indicó que entre las lesionadas había mujeres extranjeras de nacionalidad colombiana, rusa y canadiense.

Se confirmó que una mujer canadiense murió como consecuencia del ataque. El agresor, que todavía no fue identificado oficialmente, se suicidó después de disparar. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México quedaron a cargo de las actuaciones y del levantamiento del cuerpo.

Balacera en México
Balacera en México

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Qué dijo la presidenta de México

Claudia Sheinbaum lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a las personas afectadas. También informó que ya estaban en contacto con la Embajada de Canadá por la muerte de la turista. Por su parte, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia señalaron que colaboraban con las autoridades para facilitar la investigación dentro del predio arqueológico.

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