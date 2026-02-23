Los detalles sobre la caída de "El Mencho", el capo narco más temido de México

Nemesio Oseguera Cervantes, apodado "El Mencho", se destacó como fundador y líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos de México . Este fin de semana fue abatido por el Ejército mexicano.

Quien llegó a ser señalado como el narcotraficante más temido y perseguido a nivel mundial, Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, una pequeña localidad del municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán.

Proveniente de una familia de agricultores , emigró siendo joven a California, donde se conserva una de las escasas imágenes que existen de su juventud, en la que aparece con el cabello rizado.

La otra imagen, más difundida, lo muestra con rostro sereno y bigote . Esas dos fotos son prácticamente todo lo que el público conocía, hasta ahora, de su aspecto físico.

Su carrera delictiva avanzó por una ruta similar a la de varios jefes del narcotráfico en México: comenzó con la venta minorista de drogas, continuó como pistolero a sueldo y más tarde asumió el control de una plaza.

En 1992, fue detenido en San Francisco tras vender heroína a policías encubiertos, asumiendo la culpabilidad para proteger a su hermano Abraham. Tras cumplir cuatro años de prisión en Estados Unidos, fue deportado a México en 1997.

A su regreso, tuvo un breve paso como agente de policía en Jalisco, una experiencia que, según expertos, le permitió conocer las debilidades y la facilidad de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad.

El ascenso decisivo se produjo luego del fallecimiento de Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel, con quien Oseguera Cervantes había estado relacionado desde su regreso a México.

Junto a Erik Valencia Salazar, El 85, fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que en pocos años desplazó a rivales históricos y extendió su operación a varios continentes.

La caída de El Mencho: todos los detalles

Las indagaciones señalan que El Mencho habría dado la orden de matar a varios políticos en México, fortaleciendo así su control sobre el narcotráfico. Su cártel operó en distintos estados, empleando rutas del Pacífico para el tráfico de drogas y sosteniendo vínculos con organizaciones en Colombia, Perú y Bolivia, además de Estados Unidos.

image

La noticia generó impacto a nivel global y la respuesta fue rápida: mientras los gobiernos de México y Estados Unidos celebraban lo que representaba el golpe más significativo al narcotráfico en años, las calles de al menos siete estados del país se vieron sacudidas por bloqueos, disparos y quema de vehículos como represalia del CJNG.

Participaron aeronaves de la Fuerza Aérea, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional —unidad táctica de élite—, el Centro Nacional de Inteligencia y la fiscalía general de la República.

Cuatro miembros del CJNG murieron durante el enfrentamiento; "El Mencho" y otros tres resultaron heridos de gravedad y fallecieron en el traslado aéreo. Además, dos integrantes del cártel fueron detenidos y se incautó armamento de uso exclusivo militar, incluso lanzacohetes diseñados para derribar aeronaves.

Pocas horas tras confirmarse la muerte de El Mencho, el CJNG puso en marcha su represalia mediante una serie de actos violentos coordinados y simultáneos. Se registraron bloqueos de carreteras con autos incendiados, tiroteos, ataques a negocios y una paralización general en los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas.

image

En Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país hubo más de 30 puntos de bloqueos y enfrentamientos en toda el área metropolitana.