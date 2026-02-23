lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 09:55
Temporal.

Estados Unidos: tormenta de nieve, viento y miles de vuelos cancelados

Una histórica tormenta invernal azota la Costa Este de Estados Unidos. Nueva York restringió los viajes no esenciales y suspendió clases.

Por  Judith Girón
Una intensa tormenta de nieve y viento golpea Estados Unidos, provocando severas interrupciones en el transporte aéreo y cortes masivos de energía. Más de 5.000 vuelos fueron cancelados este lunes, mientras unas 200.000 viviendas y comercios permanecen sin suministro eléctrico, principalmente en Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Nueva York y Pensilvania.

La ciudad de Nueva York decretó la prohibición de vuelos no esenciales

La medida rige hasta el mediodía y quedó bajo alerta por primera vez en nueve años. Según el Servicio Meteorológico, la tormenta alcanzó picos de intensidad con nevadas de hasta 5 centímetros por hora y fuertes ráfagas, generando condiciones de visibilidad casi nula.

image
Las alertas de tormenta invernal se extienden desde Carolina del Norte hasta Maine, e incluyen zonas del este de Canadá. De acuerdo con The New York Times, más de 40 millones de personas permanecen bajo advertencia en el noreste y el Atlántico medio. En 12 horas, sectores de Nueva Jersey y Nueva York acumularon hasta 30 centímetros de nieve, y se esperan más de 60 centímetros en partes de Nueva Inglaterra; el área metropolitana de Nueva York podría superar los 45 centímetros.

El impacto en la movilidad es total. Datos de FlightAware confirman miles de cancelaciones en los principales aeropuertos del área. En tierra, NJ Transit detuvo por completo buses y trenes, mientras el Long Island Rail Road suspendió servicios durante la madrugada.

image
De concretarse las marcas previstas, la nevada sería la más intensa en la ciudad desde 2016, cuando una ventisca histórica dejó cerca de 70 centímetros en Central Park. Ante el escenario, las autoridades cancelaron las clases, incluidas las remotas, para los 900.000 alumnos de las escuelas públicas, y recomendaron permanecer en los hogares hasta que mejoren las condiciones.

