domingo 22 de febrero de 2026

22 de febrero de 2026 - 12:56
Tormentas.

Suspendieron la última jornada de Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Este domingo 22 de febrero terminaban los Corsos de la capital jujeña pero por las condiciones climáticas la jornada no se podrá llevar a cabo.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Suspenden la segunda noche de Corsos.

Suspenden la segunda noche de Corsos.

Las lluvias obligaron a suspender los corsos capitalinos previstos para este día en la capital jujeña. Así lo informó Sergio Chacón, subdirector de Cultura del municipio de San Salvador de Jujuy, quien explicó que la medida se tomó ante un pronóstico de lluvias durante toda la jornada, lo que imposibilita garantizar el normal desarrollo del evento.

“El pronóstico da todo el día lluvioso y la verdad que tenemos que preservar la salud del personal que trabaja y también de la gente que integra las comparsas”, señalaron desde la organización. En ese sentido, remarcó que la prioridad es cuidar a quienes participan del armado, la organización y el desfile, así como al público que asiste a los corsos.

El evento debía comenzar a las 18 horas, pero la alerta amarilla sigue vigente para toda la región Valles y se mantendrá hasta este lunes.

Se vienen los Corsos Capitalinos 2026 (Archivo)
Se vienen los Corsos Capitalinos 2026 (Archivo)

Se vienen los Corsos Capitalinos 2026 (Archivo)

Sin adelanto de reprogramación

En ese sentido, subdirector de Cultura de la Municipalidad no adelantó ni dio detalles de cuándo se llevaría a cabo esta jornada de corsos. En las próximas horas se conocerá dicha información importante para las agrupaciones y la familia que dice presente a estos eventos.

Lo que se vivió la primera noche

La avenida Savio fue escenario de una verdadera celebración popular con la participación de más de 50 agrupaciones de danza. Dijeron presente tinkus, diabladas, morenadas, caporales, sayeros y comparsas indígenas, en una muestra de la diversidad y riqueza cultural que caracteriza al carnaval jujeño.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es el regreso de la categoría Ballet Folklórico, que vuelve a formar parte del espectáculo aportando su impronta tradicional y sumando aún más color y talento a la jornada.

Ya se vive a pleno la primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio
Ya se vive a pleno la primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Ya se vive a pleno la primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio

