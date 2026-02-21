sábado 21 de febrero de 2026

21 de febrero de 2026 - 18:36
Propuesta.

Alto Comedero disfrutó del Carnaval de las Infancias a pura fiesta

La cuarta edición del Carnaval de las Infancias en Alto Comedero superó las expectativas de la organización ya que asistió una gran cantidad de personas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Comenzó el Carnaval de las Infancias en Alto Comedero para toda la familia

Comenzó el Carnaval de las Infancias en Alto Comedero para toda la familia

Este sábado 21, el barrio Alto Comedero se convirtió en el escenario de una jornada pensada especialmente para los más chicos. Desde las 15 y hasta las 18 horas se realizó el “Carnaval de las Infancias” en el Multiespacio El Alto, con una propuesta recreativa, gratuita e inclusiva organizada por el municipio capitalino.

La invitación estuvo dirigida a todas las familias de la ciudad que deseaban sumarse a una tarde colmada de juegos, música y color, en un espacio preparado para garantizar la participación y el disfrute de niños y niñas en un entorno seguro.

Ya se vive el Carnaval de las Infancias en Alto Comedero para toda la familia
Ya se vive el Carnaval de las Infancias en Alto Comedero para toda la familia

Ya se vive el Carnaval de las Infancias en Alto Comedero para toda la familia

Una convocatoria que superó todas las expectativas

La jornada superó ampliamente las previsiones de los organizadores. Así lo expresó la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, quien destacó la masiva participación.

“Realmente nos sobrepasó los cálculos de la gente que iba a venir. Nos tocó un día divino, está lleno, estamos felices, los chicos se están divirtiendo un montón”, afirmó.

La funcionaria subrayó que esta cuarta edición se convirtió en la más convocante desde que comenzó a realizarse el evento. “Superamos los carnavales anteriores. Es la cuarta edición y viene siendo la más convocante”, remarcó.

Ya se vive el Carnaval de las Infancias en Alto Comedero para toda la familia
Ya se vive el Carnaval de las Infancias en Alto Comedero para toda la familia

Ya se vive el Carnaval de las Infancias en Alto Comedero para toda la familia

Juegos, espuma y diversión para toda la familia

El Multiespacio El Alto se transformó en un punto de encuentro para familias completas que se acercaron a compartir una tarde de juegos y entretenimiento en un entorno seguro. Durante la celebración se entregó espuma y golosinas a los niños y niñas, quienes disfrutaron de las actividades propuestas en un clima festivo.

“Acá hay de todo, familias completas y todos jugando y divirtiéndose, así que estamos felices”, señaló Batistella, resaltando el espíritu comunitario de la jornada.

Un espacio inclusivo y gratuito

El Carnaval de las Infancias se consolida como una propuesta que busca garantizar el acceso al juego y al esparcimiento en igualdad de condiciones. La invitación estuvo abierta a todas las familias de la ciudad, promoviendo la participación y el disfrute en un espacio preparado especialmente para el bienestar de los más pequeños.

Con una convocatoria récord y un balance altamente positivo, la cuarta edición dejó en claro que el evento ya forma parte del calendario festivo del barrio y de la ciudad, reafirmando la importancia de generar espacios públicos donde la niñez sea protagonista.

