La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas tras los festejos

El Carnaval volvió a convocar multitudes en distintos puntos de Jujuy , incluyendo las distintas regiones. Sin embargo, junto a las celebraciones también quedaron imágenes que encendieron señales de alerta como montañas de basura en espacios públicos, envases de espuma descartados en el suelo, disturbios y escenas de violencia entre jóvenes y menores de edad.

En sectores de Ciudad Cultural, tras el paso de los diferentes festejos y el público, se observaron grandes cantidades de residuos esparcidos. Situaciones similares se registraron en zonas turísticas de la Quebrada de Humahuaca, donde visitantes y vecinos advirtieron acumulación de basura incluso en cerros y paisajes naturales.

A esta situación se suma el malestar de vecinos de las inmediaciones de Ciudad Cultural , quienes cada año conviven con el impacto directo de los eventos cercanos. Señalan que durante las tardes de festejos la zona recibe una afluencia masiva de personas que desborda la capacidad del espacio público, con episodios reiterados de uso indebido de veredas y calles como sanitarios, estacionamientos irregulares en accesos y garajes, ruidos constantes y acumulación de residuos. Los reclamos apuntan a la necesidad de mayor control, organización y toma de conciencia en torno a estos temas.

Uno de los ejes que encendió alertas entre profesionales y equipos de emergencia fue el consumo excesivo de alcohol, especialmente en adolescentes. Desde los organismos de niñez que participaron en los operativos remarcaron que la presencia de los equipos de protección fue permanente durante las jornadas, lo que permitió intervenir y contener distintas situaciones.

El titular del SAME, Pablo Jure, también advirtió sobre la magnitud del despliegue sanitario y el impacto que tuvieron los festejos en el sistema: señaló que “fue intenso” y detalló que se realizaron 1.019 asistencias vinculadas directamente a coberturas de Carnaval, en el marco de 36 operativos simultáneos en toda la provincia.

TodoJujuy consultó puntualmente a Pablo Jure quien detalló que genera mucha preocupación la ingesta de alcohol en general y que estuvieron trabajando para contener no solo a adultos, sino también a adolescentes y niños.

Un sistema sanitario exigido al máximo

El impacto de la masividad también se reflejó en el sistema de salud. El titular del SAME indicó que el operativo sanitario fue “intenso” y destacó el trabajo coordinado de hospitales y equipos de emergencia en toda la provincia.

Entre jueves y el final de los festejos se realizaron 1.019 asistencias en coberturas específicas de carnaval, distribuidas en 36 operativos simultáneos. En total, el sistema de emergencias registró 3.511 intervenciones durante la semana, incluyendo 171 por siniestros viales.

Las zonas con mayor demanda fueron San Pedro y Ledesma, donde solo en una noche de corsos se contabilizaron más de un centenar de atenciones. Desde el sistema sanitario remarcaron que la gran cantidad de turistas también influyó en el aumento de intervenciones, con casos de mal agudo de montaña, cuadros gastrointestinales e hipotensión.