Qué hacen los jujeños que no festejan el carnaval y cómo viven el feriado

Maimará. Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026

Algunas personas aseguraron que antes participaban activamente, pero con el paso del tiempo cambiaron sus hábitos. Una vecina relató: “lo disfruté cuando fui más joven y ahora me quedo en casa”, y agregó que siente que la fiesta “era antes mucho más familiar” y menos multitudinaria. En esa misma línea, explicó que tras los días más intensos “uno el lunes ya se relaja para descansar para volver al trabajo renovada”. Para ella, la única tradición que mantiene es puntual: “Lo único que festejo es el Día de las Comadres. Después, en familia”.

Otros jujeños coinciden en elegir planes tranquilos durante el feriado. Un hombre resumió su postura: “Yo he carnavaleado mucho, así que ahora lo tomo mucho más tranquilo”, y contó que aprovecha el tiempo libre para salir a caminar y descansar.

También hay quienes combinan actividades sociales moderadas con momentos de calma. “Un poquito con los amigos, otro poquito con la familia” , describió otro entrevistado, que dijo preferir un Carnaval más relajado.

Trabajo, deporte y aire libre: alternativas al festejo

No todos están de vacaciones ni pueden sumarse a las celebraciones. Un joven que se encuentra en la provincia por trabajo señaló que no participa demasiado y que aprovecha el feriado para entrenar: “Juego al básquet acá y entrenamos casi todos los días”.

Otra mujer, vinculada al área de salud, eligió una forma distinta de vivir estas fechas: “Estoy disfrutando mis vacaciones y también un poco al aire libre”. Desde su perspectiva, esta opción es más beneficiosa: “Para mí es más sano y aparte es para la salud”.

Incluso quienes no participan activamente reconocen el valor cultural de la celebración. Una entrevistada destacó que lleva décadas viviendo en la provincia y que “en Jujuy se festeja muy lindo el carnaval”, aunque aclaró que hoy prefiere otra forma de disfrutarlo.