A qué hora lloverá hoy, lunes 16 de febrero, en Jujuy

El clima en San Salvador de Jujuy presenta una jornada inestable este lunes 16 de febrero , con lluvias previstas desde las primeras horas de la tarde y tormentas hacia el final del día. El pronóstico marca nubosidad variable durante la mañana y un aumento progresivo de la probabilidad de precipitaciones con el correr de las horas.

Durante las primeras horas del día, el cielo se mantiene con nubes y claros, con temperaturas que ascienden de manera sostenida. A partir del mediodía, el escenario cambia y aparecen las primeras lluvias débiles sobre la capital jujeña.

La temperatura máxima alcanza los 27 grados, mientras que la sensación térmica resulta algo superior en las horas centrales, producto de la humedad y la nubosidad.

Según el detalle horario, a partir de las 12:00 se registra lluvia débil con cielo parcialmente nublado , con una probabilidad cercana al 40 por ciento. La temperatura se ubica en torno a los 25 grados, con viento moderado del sureste.

Entre las 13:00 y las 15:00 la probabilidad de lluvias aumenta de manera sostenida, con registros que van del 60 al 80 por ciento. En ese tramo horario se esperan precipitaciones leves, acompañadas por temperaturas que oscilan entre los 26 y 27 grados.

El viento sopla de forma moderada desde el este y sureste, mientras el índice UV se mantiene en niveles extremos durante las primeras horas de la tarde.

Lluvia en Jujuy Lluvia en Jujuy.

Tormentas por la tarde

El momento de mayor inestabilidad se concentra alrededor de las 17:00, cuando el pronóstico indica chubascos tormentosos con una probabilidad del 70 por ciento. En ese horario, la temperatura desciende a 24 grados y el viento rota hacia el sur.

Estas tormentas pueden presentarse de manera intermitente y con acumulados más importantes que durante el resto del día, en un contexto de cielo parcialmente nublado.

Luego de ese período, las condiciones tienden a mejorar de forma gradual, aunque la inestabilidad se mantiene durante la noche.

Cómo sigue el tiempo hacia la noche

Hacia las 20:00 se esperan lluvias débiles aisladas, con baja probabilidad y una temperatura cercana a los 22 grados. El viento se presenta flojo del noreste y el índice UV ya no representa riesgo.

Cerca de las 23:00 el cielo aparece cubierto, sin precipitaciones significativas, con una temperatura aproximada de 21 grados y viento leve del oeste.