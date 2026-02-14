sábado 14 de febrero de 2026

14 de febrero de 2026 - 11:11
Día de los enamorados.

Casamientos en San Valentín: En Salta "Sí quiero", en Jujuy "Soltame carnaval"

Hoy 14 de febrero coincide el Día de los Enamorados con el Desentierro del Carnaval, mientras que en Jujuy se celebran ocho casamientos, en Salta son 22.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Casamientos en San Valentín: En Salta Sí quiero, en Jujuy Soltáme carnaval - Imágen generada con IA

Casamientos en San Valentín: En Salta "Sí quiero", en Jujuy "Soltáme carnaval" - Imágen generada con IA

Día de los enamorados.

Hoy 14 de febrero el mundo celebra el Día de los enamorados, un día especial para la planificación de los casamientos para aquellas parejas románticas que apuestan al amor en todas sus facetas. Pero en el noroeste argentino, la agenda se superpone con las fechas más importantes del carnaval. ¿Qué eligen los norteños de Salta y Jujuy?

Hermanados por la misma ancestralidad andina, el carnaval se vive muy similar tanto en Salta como en Jujuy, pero en esta última la gente se vuelve más devota y fiel. Así el carnaval más que un evento de alegría y felicidad, es vivido como un compromiso a renovar año tras año.

Esta distinción de lo que celebramos con mayor énfasis, puede verse hoy 14 de febrero, Día de los enamorados y sábado de desentierro del Carnaval. Según los registros civiles de cada provincia, mientras que en Salta los casamientos celebrados hoy son 22, en Jujuy, solo 8. ¿Seremos los jujeños los más alegres, pero los menos románticos del país?

Alianzas
Día de los Enamorados: 9 casamientos se van a realizar hoy en Jujuy

Día de los Enamorados: 9 casamientos se van a realizar hoy en Jujuy

Los casamientos en Jujuy

En Palpalá se concentraron la mayor cantidad de celebraciones, con tres casamientos agendados a lo largo de la jornada. Por otra parte, en Monterrico están previstas dos ceremonias mientras que en Ledesma, Perico y San Pedro una por localidad.

Los casamientos en Salta

En Salta suman 38 casamientos contando los del viernes 13, aunque el día más elegido fue hoy sábado 14 de febrero, dónde se registraron 22 solicitudes de casamiento. De ese total, 13 se celebran en domicilios y salones particulares y el resto en la sede del Registro Civil salteño. La cifra muestra un incremento respecto del mismo día del año pasado, cuando se habían reservado 17 ceremonias.

Nueva sala de matrimonios en el Dique Los Alisos

Desde el 10 de febrero entró en funcionamiento una nueva sala de matrimonios al aire libre en el dique Los Alisos, un espacio especialmente acondicionado para realizar ceremonias civiles en un entorno natural y con vista a uno de los paisajes más elegidos de Jujuy.

Casamientos en el dique Los Alisos.
Casamientos en el dique Los Alisos.

Casamientos en el dique Los Alisos.

La iniciativa apunta a ampliar las opciones para las parejas que desean casarse fuera de los edificios tradicionales, sin costos adicionales más allá de la tasa correspondiente al servicio de matrimonio móvil.

El nuevo espacio permitirá que parejas de localidades cercanas como Los Alisos y Alto Comedero, así como visitantes de otras provincias, puedan elegir un entorno natural para un momento significativo.

