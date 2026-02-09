martes 10 de febrero de 2026

9 de febrero de 2026 - 18:25
Amor.

Del Carnaval al altar: cuántos casamientos habrá en Jujuy este 14 de febrero

Este sábado 14 de febrero, Día de los Enamorados y en pleno Carnaval, varias parejas eligieron casarse en Jujuy. Dónde y cuántas ceremonias habrá.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Imagen creada con IA.

Imagen creada con IA.

Este sábado 14 de febrero, Jujuy vivirá una combinación poco habitual: el Carnaval y el Día de los Enamorados. En distintos puntos de la provincia, varias parejas decidieron dar el “sí” en pleno clima carnavalero.

Lee además
Carnavales en Argentina.
Festividad.

Los mejores carnavales de Argentina según la inteligencia artificial
Carnaval vs Día de los Enamorados
Fin de semana.

Carnaval vs Día de los Enamorados: que celebrará más el jujeño

Una fecha especial que mezcla fiesta y amor

El 14 de febrero ya es, por sí solo, una jornada cargada de simbolismo. Pero este año, al coincidir con el fin de semana de Carnaval, la fecha suma un condimento extra. Entre comparsas, celebraciones populares y encuentros familiares, algunas parejas eligieron sellar su unión en medio de uno de los momentos más intensos del calendario jujeño.

Según pudo saber TodoJujuy, hasta este lunes 9 de febrero hay 5 confirmaciones en toda la provincia.

Día Mundial del Matrimonio
Día Mundial del Matrimonio

Día Mundial del Matrimonio

Cuántos casamientos habrá y dónde se realizarán

Según la agenda prevista para este sábado 14 de febrero, están programados cinco casamientos en distintos puntos de la provincia, con ceremonias distribuidas entre la capital y el interior.

En San Salvador de Jujuy se concentrará la mayor cantidad de celebraciones, con tres casamientos previstos a lo largo de la jornada. Por otra parte, en Monterrico están previstas dos ceremonias.

Cabe mencionar que este 10 de febrero se inaugurará el espacio dispuesto para celebraciones matrimoniales del Dique La Ciénaga.

Carnaval o Día de los Enamorados: qué dicen los jujeños

Ante esta coincidencia, TodoJujuy consultó a vecinos y comerciantes para conocer qué priorizarán los jujeños: si el festejo del amor en pareja o la tradicional pasión por el Carnaval, una de las celebraciones culturales más fuertes de la provincia.

En locales dedicados a la venta de flores reconocen que la superposición de fechas tiene efectos directos. “Se siente un poco, porque el consumo baja”, explicó Mari, vendedora del rubro, al señalar que muchas personas destinan su presupuesto a los festejos carnavaleros.

Según detalló, los productos más buscados para el Día de los Enamorados suelen ser las rosas y los lirios, con precios que oscilan entre los 10 mil y los 15 mil pesos por ramo. Sin embargo, admitió que este año esperan una merma en las ventas.

Desde la vereda de los clientes, las opiniones son diversas. Una mujer consultada sostuvo que el 14 de febrero sigue siendo una fecha importante para regalar flores, pero destacó una particularidad local: “Para Carnaval también se compran flores, incluso hay quienes prefieren tirar flores en lugar de papel picado o serpentina”.

Otra comerciante coincidió en que la cercanía entre ambas celebraciones “afecta un poco” las ventas, aunque aclaró que hay enamorados dispuestos a gastar sumas importantes. “Un ramo puede arrancar desde los 10 mil pesos y hay quienes llegan a gastar hasta 150 mil”, señaló.

Embed - Carnaval vs Día de los Enamorados: que celebrará más el jujeño

Fechas confirmadas para el Carnaval 2026 en Jujuy

  • 12 de febrero: Jueves de Comadres
  • 14 de febrero: Sábado de Desentierro
  • 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande
  • 17 de febrero: Martes de Chaya
  • 21 de febrero: Carnaval Chico
  • 22 de febrero: Entierro del Carnaval
  • 28 de febrero: Carnaval de Flores
  • 7 de marzo: Carnaval de Remache

