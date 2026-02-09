martes 10 de febrero de 2026

9 de febrero de 2026 - 15:00
Atención.

Transporte especial por Carnaval desde el viernes: cuál es el precio de los pasajes

Desde este viernes 13 de febrero se implementará transporte de media distancia especial debido al Carnaval 2026. Estos servicios no afectarán al transporte diario.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Terminal de Jujuy - Foto de archivo

Terminal de Jujuy - Foto de archivo

De cara a la llegada del Carnaval grande en Jujuy, ya se dieron a conocer los precios de los viajes especiales que saldrán desde la Terminal Nueva hacia las principales localidades de la Quebrada. Estos servicios funcionarán de manera extraordinaria y no reemplazan a los viajes tradicionales, cuyos valores se mantienen sin cambios.

Cuánto costarán los viajes especiales por Carnaval

Desde el viernes 13 de febrero por la mañana, los colectivos especiales comenzarán a operar bajo la modalidad habitual: una vez completo el coche, el servicio parte hacia destino.

Los precios establecidos para este Carnaval 2026 son los siguientes:

  • Humahuaca: $15.000

  • Tilcara: $11.000

  • Maimará: $10.000

  • Purmamarca (por Ruta 9): $10.000

  • Volcán y Tumbaya: $9.000

Estos valores aplican exclusivamente a los viajes especiales, que se habilitan ante la alta demanda por las celebraciones en la Quebrada. De esta forma, el transporte tradicional continuará con los mismos montos y horarios estipulados.

terminal de omnibus jujuy (3)

Cronograma de Carnaval 2026 en Jujuy

  • 12 de febrero: Jueves de Comadres
  • 14 de febrero: Sábado de Desentierro
  • 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande
  • 17 de febrero: Martes de Chaya
  • 21 de febrero: Carnaval Chico
  • 22 de febrero: Entierro del Carnaval
  • 28 de febrero: Carnaval de Flores
  • 7 de marzo: Carnaval de Remache
