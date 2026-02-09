Transporte especial por Carnaval desde el viernes: cuál es el precio de los pasajes

De cara a la llegada del Carnaval grande en Jujuy, ya se dieron a conocerlos precios de los viajes especiales que saldrán desde la Terminal Nueva hacia las principales localidades de la Quebrada. Estos servicios funcionarán de manera extraordinaria y no reemplazan a los viajes tradicionales, cuyos valores se mantienen sin cambios.
Cuánto costarán los viajes especiales por Carnaval
Desde el viernes 13 de febrero por la mañana, los colectivos especiales comenzarán a operar bajo la modalidad habitual: una vez completo el coche, el servicio parte hacia destino.
Los precios establecidos para este Carnaval 2026 son los siguientes:
Humahuaca: $15.000
Tilcara: $11.000
Maimará: $10.000
Purmamarca (por Ruta 9): $10.000
Volcán y Tumbaya: $9.000
Estos valores aplican exclusivamente a los viajes especiales, que se habilitan ante la alta demanda por las celebraciones en la Quebrada. De esta forma, el transporte tradicional continuará con los mismos montos y horarios estipulados.
Cronograma de Carnaval 2026 en Jujuy
12 de febrero: Jueves de Comadres
14 de febrero: Sábado de Desentierro
15 y 16 de febrero: Carnaval Grande
17 de febrero: Martes de Chaya
21 de febrero: Carnaval Chico
22 de febrero: Entierro del Carnaval
28 de febrero: Carnaval de Flores
7 de marzo: Carnaval de Remache
