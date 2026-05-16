Parque Nacional Calilegua: desde cuándo se paga entrada y cuánto cuesta

Desde el 1 de junio, visitar el Parque Nacional Calilegua tendrá nuevos valores de ingreso para residentes jujeños, turistas argentinos, extranjeros y estudiantes. La medida incluye tarifas diarias, pases promocionales por varios días y beneficios que continuarán vigentes para determinados grupos.

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El Parque Nacional Calilegua, uno de los principales atractivos naturales de Jujuy, tendrá un nuevo esquema tarifario desde el 1 de junio de 2026 . La actualización contempla valores diferenciados según la procedencia de los visitantes y también incluye beneficios especiales para quienes quieran recorrer el área protegida durante más de una jornada.

De acuerdo con el detalle informado, los residentes de Jujuy deberán abonar $16.000 por día para ingresar al parque . En el caso de turistas argentinos, el valor será de $24.000 , mientras que los visitantes extranjeros pagarán $50.000 . Para estudiantes argentinos, la entrada diaria tendrá un costo de $10.000 .

La medida impactará en quienes planifiquen visitar el área protegida ubicada en las Yungas jujeñas, un destino elegido por turistas, familias, estudiantes y amantes de la naturaleza por sus senderos, miradores, biodiversidad y paisajes característicos del este provincial.

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Pases Flexipass y descuentos para visitantes

Además de las tarifas diarias, se implementará el sistema “Flexipass”, una modalidad que permitirá adquirir pases multidiarios con valores promocionales. Para residentes jujeños, el pase de 7 días tendrá un costo de $28.000, mientras que para argentinos será de $42.000.

Este sistema apunta a quienes deseen visitar el Parque Nacional Calilegua durante varios días o recorrer distintos sectores del área protegida con mayor flexibilidad. La propuesta puede resultar útil para turistas que permanezcan en la zona o para residentes que quieran aprovechar más de una jornada de visita.

También continuará vigente el beneficio del 50% de descuento para el segundo día consecutivo de ingreso. Esta opción busca acompañar a quienes realicen recorridos más extensos o necesiten dividir la visita en dos jornadas.

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Quiénes podrán ingresar gratis al Parque Nacional Calilegua

Entre los beneficios que seguirán vigentes, se confirmó que jubilados, menores de 6 años y personas con discapacidad podrán ingresar sin cargo. También se mantendrá la gratuidad para grupos escolares de instituciones argentinas.

Desde la organización recordaron que será obligatorio presentar el DNI para acceder a la tarifa correspondiente. Este requisito será clave para acreditar residencia, nacionalidad o condición especial, según el caso.

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La actualización de valores se da en un contexto en el que muchos visitantes organizan escapadas y viajes dentro de Jujuy. Por eso, quienes tengan previsto recorrer el Parque Nacional Calilegua deberán tener en cuenta los nuevos montos antes de planificar la visita.

El parque es una de las reservas naturales más importantes de la provincia y forma parte de los circuitos turísticos más elegidos por quienes buscan contacto con la naturaleza, avistaje de aves, caminatas y paisajes de yungas.