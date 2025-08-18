Ni Calilegua ni Baritú: el parque nacional que no podés dejar de visitar en el norte

Parque Nacional El Rey

El Parque Nacional El Rey, ubicado en el departamento de Anta, Salta, es uno de los secretos mejor guardados del norte argentino. Con sus 44.000 hectáreas, este espacio protegido conserva ambientes de transición entre las yungas y el bosque chaqueño, convirtiéndose en un lugar ideal para los amantes de la naturaleza, la tranquilidad y la aventura.

Cómo llegar al Parque Nacional El Rey Desde la ciudad de Salta capital son aproximadamente 200 kilómetros de viaje. Se accede por la Ruta Nacional 34 hasta el pueblo de Lumbreras y, desde allí, se toma la Ruta Provincial 5 hacia el este. El camino se adentra en paisajes rurales y de montaña, recomendándose vehículos en buen estado, especialmente durante la temporada de lluvias.

Parque Nacional El Rey Parque Nacional El Rey Qué hacer en El Rey El parque invita a disfrutar de distintas actividades al aire libre:

Senderismo : hay circuitos de baja y media dificultad para recorrer la selva y observar aves.

Avistaje de fauna : es un sitio privilegiado para ver tapires, corzuelas, tucanes, monos caí y hasta yaguaretés.

Camping y picnic : el área protegida cuenta con espacios habilitados para acampar y pasar el día en contacto directo con la naturaleza.

Fotografía de paisajes: lagunas, ríos y montes se combinan en escenarios únicos para retratar.

Características del lugar El Parque Nacional El Rey se destaca por su gran biodiversidad. Protege ambientes húmedos de yungas, pastizales de altura y bosques secos chaqueños, generando un mosaico natural que alberga más de 300 especies de aves. Su relieve es variado: valles, montañas y lagunas conforman un entorno poco explorado que lo diferencia de otros parques más conocidos. Una escapada distinta en el norte argentino A diferencia de destinos turísticos más concurridos, el Parque Nacional El Rey ofrece una experiencia auténtica y tranquila, ideal para quienes buscan escapar del ruido y sumergirse en un contacto profundo con la naturaleza. Un verdadero tesoro para descubrir en el corazón de Salta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.