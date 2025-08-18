lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 09:56
Destino.

Ni Calilegua ni Baritú: el parque nacional que no podés dejar de visitar en el norte

Argentina y el norte, cuenta con parques nacionales ideales para aprovechar y hacer escapadas que sirvan para desconectar y recargar las energías.

Parque Nacional El Rey&nbsp;

El Parque Nacional El Rey, ubicado en el departamento de Anta, Salta, es uno de los secretos mejor guardados del norte argentino. Con sus 44.000 hectáreas, este espacio protegido conserva ambientes de transición entre las yungas y el bosque chaqueño, convirtiéndose en un lugar ideal para los amantes de la naturaleza, la tranquilidad y la aventura.

Cómo llegar al Parque Nacional El Rey

Desde la ciudad de Salta capital son aproximadamente 200 kilómetros de viaje. Se accede por la Ruta Nacional 34 hasta el pueblo de Lumbreras y, desde allí, se toma la Ruta Provincial 5 hacia el este. El camino se adentra en paisajes rurales y de montaña, recomendándose vehículos en buen estado, especialmente durante la temporada de lluvias.

  • Senderismo: hay circuitos de baja y media dificultad para recorrer la selva y observar aves.

  • Avistaje de fauna: es un sitio privilegiado para ver tapires, corzuelas, tucanes, monos caí y hasta yaguaretés.

  • Camping y picnic: el área protegida cuenta con espacios habilitados para acampar y pasar el día en contacto directo con la naturaleza.

  • Fotografía de paisajes: lagunas, ríos y montes se combinan en escenarios únicos para retratar.

Características del lugar

El Parque Nacional El Rey se destaca por su gran biodiversidad. Protege ambientes húmedos de yungas, pastizales de altura y bosques secos chaqueños, generando un mosaico natural que alberga más de 300 especies de aves. Su relieve es variado: valles, montañas y lagunas conforman un entorno poco explorado que lo diferencia de otros parques más conocidos.

Una escapada distinta en el norte argentino

A diferencia de destinos turísticos más concurridos, el Parque Nacional El Rey ofrece una experiencia auténtica y tranquila, ideal para quienes buscan escapar del ruido y sumergirse en un contacto profundo con la naturaleza. Un verdadero tesoro para descubrir en el corazón de Salta.

