Ni Mendoza, ni Chaco: hace unas escapadas a este pueblo tranquilo para hacer kayak y pesca

En la Provincia de Santa Fe hay un sitio que cautiva a quienes anhelan paz y una conexión directa con la naturaleza . Este modesto pueblo brinda un entorno privilegiado, perfecto para unas breves escapadas donde se pueden realizar actividades al aire libre y contemplar vistas espectaculares .

Más allá de su magnífico entorno natural , el lugar ofrece diversas alternativas culturales y recreativas , convirtiéndose en una propuesta ideal para relajarse , sumergirse en el ambiente y descubrir las costumbres autóctonas .

Situada en la zona noroeste de Santa Fe , Reconquista está aproximadamente a 325 kilómetros de la capital provincial . Esta localidad, que se conecta directamente mediante la Ruta Nacional 11 , desempeña un papel clave como puerta de entrada al norte argentino y se ubica a solo 491 kilómetros de Rosario .

Su proximidad al extenso sistema de humedales llamado Jaaukanigás —considerado uno de los más relevantes del continente— la posiciona como un lugar ideal para quienes desean disfrutar de un ambiente natural y explorar de cerca la biodiversidad característica de la región.

El camino principal para llegar a esta localidad es la Ruta Nacional 11, que la vincula tanto con la capital provincial, Santa Fe, como con diversas ciudades cercanas. El traslado en vehículo particular desde Santa Fe capital suele tomar alrededor de cuatro horas y media. Además, Reconquista está bien comunicada con Rosario, situada a una distancia de 491 kilómetros.

Para quienes optan por viajar en avión, el Aeropuerto Daniel Jurkic se encuentra a solo 8 kilómetros del casco urbano y ofrece vuelos regulares hacia Buenos Aires, lo que facilita el acceso desde distintas regiones del país.

Qué hacer en Reconquista

La propuesta turística de Reconquista se centra principalmente en la conexión con el medio ambiente y en la realización de actividades al aire libre. Quienes disfrutan de la pesca deportiva hallarán en el río Paraná y sus alrededores uno de los lugares más representativos de la zona.

De igual modo, las excursiones en kayak y los recorridos en embarcaciones por el humedal Jaaukanigás —reconocido como Sitio Ramsar— brindan la oportunidad de explorar un ecosistema único, lleno de especies nativas tanto vegetales como animales.

Para los interesados en experiencias culturales, la ciudad cuenta con museos enfocados en el arte y la arqueología, que facilitan una comprensión más profunda de la historia y la identidad regional. La cocina local se distingue por sus sabores tradicionales y la frescura del pescado extraído del río.

Asimismo, sus extensas plazas, zonas para acampar y ambientes naturales ofrecen escenarios ideales para pasar tiempo tranquilo y ameno junto a seres queridos o amigos.