Ni Chaco, ni Salta: hace unas escapadas al pueblo con más indicios incas de la Argentina

La gran escalinata de piedra que asciende por la ladera, uno de los accesos ceremoniales al complejo incaico del Shincal,

Aunque son pocos los que lo conocen, los vestigios del pasado precolombino argentino continúan sorprendiendo a quienes se animan a descubrirlos. En Catamarca , hay un pueblo que invita a imaginar la vida en América antes de la llegada de los conquistadores españoles : El Shincal de Quimivil , un asentamiento inca. Agenda este lugar para tus escapadas.

Este se encuentra situado en medio de las montañas, que conserva el legado vivo de una antigua civilización . Ubicado a apenas 5 kilómetros de la localidad de Londres , en el valle de Hualfín , El Shincal fue erigido por los incas entre 1471 y 1536 como la capital administrativa más relevante del sur del imperio , dentro de la región conocida como Kollasuyu .

El lugar, al que los arqueólogos llaman el " Nuevo Cuzco del Kollasuyu ", abarca más de 30 hectáreas e incluye aproximadamente 100 estructuras de piedra , plazas, canales de riego, depósitos, viviendas, un imponente trono ceremonial y dos montículos artificialmente nivelados que recuerdan antiguos rituales solares .

Puertas alineadas en los antiguos recintos de piedra del Shincal, un testimonio de la arquitectura y el orden urbano incaico en el corazón de Catamarca.

Su planificación urbana organizada , el sistema de irrigación y la existencia de importantes depósitos de cerámica incaica evidencian la importancia que tuvo El Shincal dentro del Imperio , con una población calculada en alrededor de 800 habitantes .

Las actividades en esta comunidad incaica alcanzaron su máximo esplendor en menos de siete décadas, hasta la llegada de los conquistadores españoles en 1536. Ese mismo año, las fuerzas lideradas por Diego de Almagro utilizaron las construcciones del Shincal como refugio y punto de abastecimiento en su avance hacia Chile. Para ese momento, el Imperio Inca ya estaba fragmentado y poco después la zona volvió a estar bajo el dominio de los calchaquíes, sus antiguos pobladores.

Restos de una estructura central y terrazas en este pueblo incáico, donde la historia y el paisaje se funden en uno de los sitios arqueológicos más importantes del país.

Por un corto lapso, los calchaquíes lograron recuperar el control de su territorio. No obstante, en 1636, bajo el mando de Chalimín, organizaron una última gran defensa: sitiaron la localidad de Londres y bloquearon el acueducto, intentando conservar la independencia de sus comunidades.

La represión fue despiadada: Chalimín fue condenado a muerte y El Shincal terminó siendo destruido por completo. A partir de ese momento, las ruinas quedaron cubiertas y olvidadas bajo la maleza durante muchos siglos. El nombre "Shincal" deriva del abundante arbusto conocido como "shinki", que aún crece en esa región.

Las investigaciones arqueológicas han impresionado debido a la gran cantidad de cerámica incaica encontrada: mientras en otros sitios argentinos apenas se registra un 8% de piezas inca, en El Shincal ese porcentaje alcanza entre un 40% y 50%, lo que evidencia la marcada influencia y dominio del Imperio Inca en el lugar.

En la actualidad, El Shincal se destaca como uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes de Argentina. Dispone de un centro de interpretación, caminos debidamente señalizados, guías especializados y espacios para el descanso.

Los turistas tienen la posibilidad de explorar plazas, construcciones, escalinatas y colinas que preservan la historia de una civilización que luchó por perdurar frente a la colonización. Muy cerca, la localidad de Londres ofrece un punto de partida ideal para quienes desean conocer y apreciar el rico legado ancestral del norte argentino.

Hoy, El Shincal es uno de los sitios arqueológicos más importantes del país.

