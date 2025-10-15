Más de 70 brigadistas combaten un incendio cerca del Parque Nacional Calilegua

Un incendio forestal mantiene en alerta a gran parte del departamento Ledesma . El foco se inició este martes fuera de los límites del Parque Nacional Calilegua , en la zona del cruce entre la Ruta Provincial 1 y la Ruta Nacional 34 , y avanzó durante la madrugada impulsado por las altas temperaturas, la baja humedad y los vientos que soplan en dirección norte.

Angustia. El Incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito tiene a Córdoba en alerta

Según informaron fuentes oficiales, el fuego cruzó la ruta y se desplazó hacia el Parque Nacional, aunque todavía se mantiene fuera de su jurisdicción. En el lugar trabajan brigadistas nacionales, provinciales y personal de la empresa Ledesma, con apoyo de medios aéreos.

El intendente del Parque Nacional Calilegua , Mario Sosa , confirmó que “hay más de 70 personas trabajando en la zona entre brigadistas, incendios forestales de la Provincia, brigadistas del Parque, bomberos, Policía y Gendarmería”.

El funcionario explicó que las condiciones del clima complican la tarea. “El fuego está muy cerca del parque. De no mejorar el clima, creemos que en pocas horas puede ingresar al área protegida. El viento no colabora, la temperatura es alta y no hay lluvias”, señaló.

Incendios Incendios en Jujuy.

Ruta cortada y humo intenso en Caimancito

El incendio provocó una densa columna de humo que afecta la visibilidad en varios puntos de la zona. Desde las 16 del martes, la ruta de acceso a Caimancito tuvo que ser cortada por varias horas pero ya fue normalizada porque el fuego está controlado en esa zona.

El coordinador de la Secretaría de Integración Regional, Pedro Torres, explicó que el fuego “se inició por irresponsabilidad de algún ciudadano. Se viene un momento muy difícil porque está todo muy seco y cualquier cosa puede generar un incendio forestal”, expresó.

Además, advirtió que “estas situaciones seguirán ocurriendo y pueden ser mucho más graves. Ocurre todos los años. Hay que tener mucho cuidado”.

Recomendaciones para prevenir nuevos incendios

Ante el alto riesgo de propagación, el Ministerio de Ambiente difundió una serie de medidas preventivas para evitar nuevos focos: