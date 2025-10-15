miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 11:18
Alerta.

Más de 70 brigadistas combaten un incendio cerca del Parque Nacional Calilegua

Tras varios días de trabajo, brigadistas lograron contener los incendios forestales en el Ramal. Las tareas se concentran ahora en los focos residuales.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Incendios en Jujuy.

Incendios en Jujuy.

Según informaron fuentes oficiales, el fuego cruzó la ruta y se desplazó hacia el Parque Nacional, aunque todavía se mantiene fuera de su jurisdicción. En el lugar trabajan brigadistas nacionales, provinciales y personal de la empresa Ledesma, con apoyo de medios aéreos.

70 personas combaten el fuego

El intendente del Parque Nacional Calilegua, Mario Sosa, confirmó que “hay más de 70 personas trabajando en la zona entre brigadistas, incendios forestales de la Provincia, brigadistas del Parque, bomberos, Policía y Gendarmería”.

El funcionario explicó que las condiciones del clima complican la tarea. “El fuego está muy cerca del parque. De no mejorar el clima, creemos que en pocas horas puede ingresar al área protegida. El viento no colabora, la temperatura es alta y no hay lluvias”, señaló.

Incendios
Incendios en Jujuy.

Incendios en Jujuy.

Ruta cortada y humo intenso en Caimancito

El incendio provocó una densa columna de humo que afecta la visibilidad en varios puntos de la zona. Desde las 16 del martes, la ruta de acceso a Caimancito tuvo que ser cortada por varias horas pero ya fue normalizada porque el fuego está controlado en esa zona.

El coordinador de la Secretaría de Integración Regional, Pedro Torres, explicó que el fuego “se inició por irresponsabilidad de algún ciudadano. Se viene un momento muy difícil porque está todo muy seco y cualquier cosa puede generar un incendio forestal”, expresó.

Además, advirtió que “estas situaciones seguirán ocurriendo y pueden ser mucho más graves. Ocurre todos los años. Hay que tener mucho cuidado”.

Recomendaciones para prevenir nuevos incendios

Ante el alto riesgo de propagación, el Ministerio de Ambiente difundió una serie de medidas preventivas para evitar nuevos focos:

  • No encender fuego en zonas rurales, montes o pastizales.
  • Evitar la quema de basura o restos de poda.
  • No arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos.
  • Avisar de inmediato al (0388) 4271971 o al 911 ante cualquier señal de humo o fuego.
  • Mantener despejados los alrededores de viviendas rurales y áreas agrícolas.
  • No utilizar pirotecnia ni realizar fogatas en espacios naturales.

