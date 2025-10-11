sábado 11 de octubre de 2025

11 de octubre de 2025 - 18:09
Precaución.

Alerta por índices extremos de riesgo de incendios forestales en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el índice de peligro de incendios forestales se mantendrá en niveles muy altos y extremos en Jujuy.

Por  Cristian Almazán
incendios forestales jujuy
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta extrema por riesgo de incendios forestales para varias regiones de la provincia de Jujuy, vigente desde el 11 hasta el 13 de octubre de 2025. El índice de peligro se mantiene en niveles muy altos y extremos debido a las condiciones climáticas que favorecen la propagación rápida del fuego, lo que moviliza a las autoridades a intensificar la vigilancia y aplicar medidas preventivas para evitar siniestros mayores.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-10-11T140929.480

Índice de peligrosidad y prevención

image

El riesgo de incendios se calcula con el Fire Weather Index (FWI), un sistema meteorológico desarrollado en Canadá que evalúa el comportamiento potencial de incendios forestales en el momento más crítico del día, aproximadamente alrededor de las 16 horas. Este índice toma en cuenta variables climáticas como temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y precipitaciones recientes.

La clasificación del índice es la siguiente:

  • Bajo: el fuego es poco probable que se mantenga activo.
  • Moderado: existe posibilidad de inicio y propagación, pero fácil de controlar si se actúa rápido.
  • Alto: cualquier foco representa un serio problema y su control es más complicado.
  • Muy alto: condiciones críticas con rápida expansión del fuego.
  • Extremo: situación explosiva con elevada dificultad para controlarlo.

En Jujuy, durante estos días se pronostican temperaturas máximas que alcanzan entre 28 y 32 grados centígrados, con mínimas que oscilan entre 14 y 18 grados. La humedad relativa se ubica por debajo del 35%, aumentando el riesgo de sequedad en la vegetación. El viento sopla regularmente desde el sector noroeste con ráfagas de hasta 40 km/h, contribuyendo a la rápida propagación de las llamas si se produce algún foco.

Recomendaciones y operativos oficiales

El Ministerio de Seguridad de Jujuy, a través de la Dirección General de Emergencias y Defensa Civil, recomienda a la población extremar las precauciones. Entre las principales medidas aconsejadas están:

  • No hacer fuego en zonas boscosas ni debajo de árboles.
  • Evite arrojar colillas de cigarrillos o fósforos en áreas naturales.
  • Llevarse residuos personales, evitando dejar latas, vidrios u otros materiales que puedan actuar como lupas.
  • Mantenerse informado consultando regularmente los pronósticos oficiales en el sitio web del SMN ( www.smn.gob.ar ).
  • Ante cualquier emergencia o avistamiento de fuego, comuníquese con la línea gratuita 103, o bien a los teléfonos fijos 388-4223272 y 388-4231368, y al WhatsApp 388-4459916.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-10-11T140430.486

Los organismos provinciales y nacionales mantienen un monitoreo continuo y operativos de prevención con brigadistas especializados y equipos aéreos para controlar cualquier foco ígneo que pueda originarse. Se espera que la situación epidemiológica y ambiental se mantenga estable, pero la combinación de altas temperaturas y viento genera un escenario propicio para la rápida activación del fuego.

Por ello, las autoridades insisten en la colaboración ciudadana para minimizar los riesgos y preservar una provincia que cuenta con numerosos parques y reservas de alto valor ecológico, de importante biodiversidad y belleza natural, como el Parque Nacional Calilegua y la Reserva de Biosfera Yungas.

La alerta se prolongará hasta al menos el lunes 13, con posibles actualizaciones según las condiciones meteorológicas. La participación activa de la comunidad y la responsabilidad individual serán claves para atravesar este período crítico sin incidentes mayores.

