viernes 10 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025 - 09:15
Dolor.

Se incendió una casa en San Pedro, perdieron todo y piden ayuda

El siniestro ocurrió en la madrugada del jueves en el barrio Bernacchi de San Pedro de Jujuy. El Club San Pedro Hockey organiza una colecta para ayudarlos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se incendió una casa en San Pedro.

Se incendió una casa en San Pedro.

Una casa del barrio Bernacchi, en San Pedro de Jujuy, fue destruida por un incendio que se inició en las primeras horas del jueves. Las llamas avanzaron con rapidez y dejaron como saldo grandes pérdidas materiales y un herido.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando los vecinos notaron el humo que salía por las ventanas y alertaron a los bomberos. De inmediato se desplegó un amplio operativo con personal de la Seccional N° 35, agentes motorizados, paramédicos del SAME y bomberos voluntarios, que trabajaron durante más de una hora para controlar la situación.

Según fuentes oficiales, el fuego se originó en una de las habitaciones donde la propietaria había encendido una vela frente a una imagen religiosa, en memoria de su madre. La llama alcanzó un mueble de madera, lo que provocó la rápida propagación del fuego por toda la casa.

En el lugar vivían la mujer, su pareja de 32 años y su hijo de 12. Los tres lograron salir gracias a la ayuda de los vecinos, que forzaron una reja para abrir paso y permitir la evacuación. Durante esos minutos de tensión, el hombre sufrió quemaduras en las manos al intentar apagar las llamas. Fue asistido por el SAME y trasladado al Hospital Guillermo Páterson, donde permanece fuera de peligro.

Casa incendiada (1)

Colecta para ayudar a la familia

El incendio dejó a la familia sin nada. En el interior de la casa se perdieron electrodomésticos, muebles, ropa, herramientas de trabajo, colchones, un televisor y hasta una motocicleta, que quedó completamente calcinada.

Cuando las llamas fueron controladas, el personal de bomberos realizó tareas de enfriamiento y limpieza de escombros, mientras los vecinos intentaban recuperar algunos objetos que no fueron alcanzados por el fuego.

La historia de la familia rápidamente conmovió a toda la ciudad y despertó una gran respuesta solidaria.

El Club San Pedro Hockey, institución deportiva reconocida de la ciudad, lanzó una campaña para ayudar a la familia damnificada. A través de un mensaje en redes sociales, expresaron: “Apelamos a la solidaridad de todos para ayudarlos a reponerse. Perdieron todo y necesitan volver a empezar”.

Las donaciones se reciben por transferencia al alias morita.caniche22, a nombre de Andrea Sosa, la dueña de la casa.

