El lunes empiezan las inscripciones para el ingreso a primer año del secundario en Jujuy

El Ministerio de Educación provincial confirmó que el próximo lunes 13 de octubre se habilitará el formulario online para la preinscripción de los estudiantes para el ingreso a primer año del nivel secundario en el ciclo lectivo 2026. El trámite estará disponible hasta el 17 de octubre y se realizará exclusivamente de manera digital.

Las familias deberán ingresar al sitio oficial ingreso2026.jujuy.edu.ar para completar el registro de los alumnos que terminan el sexto o séptimo grado este año. Esta inscripción corresponde a las escuelas de gestión estatal y busca garantizar una organización anticipada del ciclo escolar 2026.

El trámite se podrá realizar desde las 00:00 del lunes 13 hasta las 23:59 del viernes 17 de octubre. Durante ese lapso, los tutores deberán ingresar la información requerida y seleccionar la institución a la que desean inscribir al estudiante.

Uno de los pasos indispensables es contar con la constancia alfanumérica de alumno regular , un documento que se solicita en la escuela primaria actual desde el 1 de octubre. Esa constancia incluye una clave única que permite al sistema identificar automáticamente los datos personales del estudiante, evitando errores en la carga.

Una vez ingresada la clave, el sistema completará parte del formulario de manera automática, y el tutor deberá incorporar los datos restantes solicitados por la plataforma.

Elección de la escuela y cupos disponibles

Desde la cartera educativa aclararon que la preinscripción se puede realizar solo en una institución. Por eso, se recomienda que las familias definan con anticipación la escuela secundaria de preferencia, considerando la modalidad y la ubicación.

Si el establecimiento elegido no tiene vacantes, el sistema ofrecerá alternativas dentro del mismo circuito educativo. Toda la información oficial sobre los pasos, escuelas y criterios de asignación se encuentra publicada en educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2026.

Tutoriales y asistencia para las familias

Para facilitar el proceso, el Ministerio de Educación puso a disposición videos tutoriales y guías paso a paso que explican cómo llenar correctamente el formulario. Estos materiales buscan acompañar a las familias y evitar errores al momento de cargar los datos.

Escuelas con examen de ingreso

Algunas instituciones de la provincia realizarán una instancia evaluativa para el ingreso:

San Salvador de Jujuy

Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”

Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”

Colegio N°2 “Armada Argentina”

Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”

Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”

Escuela Provincial de Artes Nº1 “Medardo Pantoja”

Escuela Técnica Provincial N°1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

Colegio Secundario N°54

Palpalá

Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”

Escuela de Educación Técnica N°1 “General Savio”

Perico

Colegio Secundario N°68

Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”

Monterrico

Colegio Secundario N°36

San Pedro de Jujuy

Escuela de Educación Técnica N°1 “Cnel. Manuel Álvarez Prado”

Colegio Secundario N°60

Libertador General San Martín

Escuela Provincial Agrotécnica N°4 “Nelly Arrieta”

Colegio Secundario N°65 “Nikola Tesla”

Calilegua

Colegio Secundario N°70

Humahuaca

Escuela Provincial Agrotécnica N°3 “Coronel Arias”

Abra Pampa

Escuela Provincial Agrotécnica N°8

Modalidad y criterios de evaluación

El examen tendrá consignas por área y una duración de 80 minutos por prueba. Los estudiantes deberán presentarse 30 minutos antes, con DNI, útiles y hojas en blanco. No se permitirá el uso de celulares ni el ingreso de familiares durante el desarrollo.

En caso de empate, se aplicarán criterios de prelación que priorizan a los estudiantes abanderados, aquellos con hermanos en la institución y el promedio final de lengua y matemática obtenido en 2024.