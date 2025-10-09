Cómo inscribirse para el ingreso a primer año en Jujuy: fechas, pasos, link y requisitos

El Ministerio de Educación de Jujuy comunicó que el formulario de preinscripción para el ingreso a primer año del nivel secundario, en instituciones de gestión estatal, estará habilitado desde las 00:00 horas del 13 de octubre hasta las 23:59 del 17 de octubre de 2025.
El trámite se realizará de forma completamente online a través del sitio oficial https://ingreso2026.jujuy.edu.ar, donde las familias podrán completar el registro de los estudiantes que comienzan el secundario el próximo año.
La inscripción corresponde al ciclo lectivo 2026 y alcanza a todos los alumnos que terminan el sexto o séptimo grado en escuelas primarias de gestión estatal o privada, dependiendo de cada caso.
Requisitos para realizar la preinscripción
Para completar el formulario, es indispensable que el padre, madre o tutor responsable del estudiante cuente con la constancia alfanumérica de alumno regular. Este documento se obtiene en la escuela primaria donde actualmente cursa el alumno, a partir del 1 de octubre.
Esa constancia incluye una clave alfanumérica que permite identificar al estudiante en el sistema. Una vez que el adulto la ingresa en la página, el sistema completará de manera automática los datos personales del alumno. Luego, el tutor deberá llenar la información restante solicitada por la plataforma.
Elección de escuela y modalidad
El Ministerio aclaró que la preinscripción solo se puede realizar en una institución. Por eso, se recomienda elegir con tiempo la escuela secundaria a la que se desea ingresar.
En caso de que la matrícula solicitada no tenga cupo, el sistema informará los pasos a seguir para acceder a otra opción disponible dentro del mismo circuito educativo.
Toda la información oficial sobre el proceso de ingreso, escuelas disponibles y criterios de asignación está publicada en https://educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2026/.
Guías y tutoriales disponibles
Para acompañar a las familias durante el proceso, el Ministerio de Educación compartió videos tutoriales que explican paso a paso cómo hacer la preinscripción.
-
Embed - pre inscripción ingreso a 1er Año en Jujuy
Embed - Ingreso a Primer Año 2026
Estos materiales permiten conocer el sistema antes del 13 de octubre y evitar errores al momento de cargar los datos.
En qué colegios habrá examen de ingreso
La lista de instituciones donde se realizará la instancia evaluativa abarca establecimientos de toda la provincia.
San Salvador de Jujuy
- Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”
- Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”
- Colegio N°2 “Armada Argentina”
- Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”
- Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”
- Escuela Provincial de Artes Nº1 “Medardo Pantoja”
- Escuela Técnica Provincial N°1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”
- Colegio Secundario N°54
Palpalá
- Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”
- Escuela de Educación Técnica N°1 “General Savio”
Perico
- Colegio Secundario N°68
- Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”
Monterrico
San Pedro de Jujuy
- Escuela de Educación Técnica N°1 “Cnel. Manuel Álvarez Prado”
- Colegio Secundario N°60
Libertador General San Martín
- Escuela Provincial Agrotécnica N°4 “Nelly Arrieta”
- Colegio Secundario N°65 “Nikola Tesla”
Calilegua
Humahuaca
Abra Pampa
Modalidad y criterios de evaluación
El examen será escrito y presencial. Cada área tendrá consignas con un puntaje asignado y los estudiantes contarán con 80 minutos para resolver cada prueba. En caso de empate en los resultados, se aplicarán criterios de prelación en el siguiente orden:
- Estudiantes abanderados.
- Estudiantes con hermanos cursando en la institución en 2025.
- Promedio final de lengua y matemática obtenido en sexto grado durante 2024.
Los aspirantes deberán presentarse 30 minutos antes del inicio, con DNI, útiles escolares y hojas en blanco. No se permitirá el uso de celulares ni el ingreso de tutores durante el desarrollo de la evaluación.
