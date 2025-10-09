jueves 09 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de octubre de 2025 - 11:55
Educación.

Cómo inscribirse para el ingreso a primer año en Jujuy: fechas, pasos, link y requisitos

El Ministerio de Educación informó que la preinscripción para estudiantes para el ingreso a primer año en Jujuy tendrá lugar la semana que viene.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Ingreso a primer año (Foto ilustrativa)&nbsp;

Ingreso a primer año (Foto ilustrativa) 

Lee además
Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles
Ingreso a primer año.
Jujuy.

Cronograma de ingreso a primer año 2026 en Jujuy: fechas y requisitos

El trámite se realizará de forma completamente online a través del sitio oficial https://ingreso2026.jujuy.edu.ar, donde las familias podrán completar el registro de los estudiantes que comienzan el secundario el próximo año.

La inscripción corresponde al ciclo lectivo 2026 y alcanza a todos los alumnos que terminan el sexto o séptimo grado en escuelas primarias de gestión estatal o privada, dependiendo de cada caso.

Requisitos para realizar la preinscripción

Para completar el formulario, es indispensable que el padre, madre o tutor responsable del estudiante cuente con la constancia alfanumérica de alumno regular. Este documento se obtiene en la escuela primaria donde actualmente cursa el alumno, a partir del 1 de octubre.

Esa constancia incluye una clave alfanumérica que permite identificar al estudiante en el sistema. Una vez que el adulto la ingresa en la página, el sistema completará de manera automática los datos personales del alumno. Luego, el tutor deberá llenar la información restante solicitada por la plataforma.

Elección de escuela y modalidad

El Ministerio aclaró que la preinscripción solo se puede realizar en una institución. Por eso, se recomienda elegir con tiempo la escuela secundaria a la que se desea ingresar.

En caso de que la matrícula solicitada no tenga cupo, el sistema informará los pasos a seguir para acceder a otra opción disponible dentro del mismo circuito educativo.

Toda la información oficial sobre el proceso de ingreso, escuelas disponibles y criterios de asignación está publicada en https://educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2026/.

Guías y tutoriales disponibles

Para acompañar a las familias durante el proceso, el Ministerio de Educación compartió videos tutoriales que explican paso a paso cómo hacer la preinscripción.

  • Embed - pre inscripción ingreso a 1er Año en Jujuy

Embed - Ingreso a Primer Año 2026

Estos materiales permiten conocer el sistema antes del 13 de octubre y evitar errores al momento de cargar los datos.

En qué colegios habrá examen de ingreso

La lista de instituciones donde se realizará la instancia evaluativa abarca establecimientos de toda la provincia.

San Salvador de Jujuy

  • Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”
  • Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”
  • Colegio N°2 “Armada Argentina”
  • Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”
  • Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”
  • Escuela Provincial de Artes Nº1 “Medardo Pantoja”
  • Escuela Técnica Provincial N°1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”
  • Colegio Secundario N°54

Palpalá

  • Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”
  • Escuela de Educación Técnica N°1 “General Savio”

Perico

  • Colegio Secundario N°68
  • Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”

Monterrico

  • Colegio Secundario N°36

San Pedro de Jujuy

  • Escuela de Educación Técnica N°1 “Cnel. Manuel Álvarez Prado”
  • Colegio Secundario N°60

Libertador General San Martín

  • Escuela Provincial Agrotécnica N°4 “Nelly Arrieta”
  • Colegio Secundario N°65 “Nikola Tesla”

Calilegua

  • Colegio Secundario N°70

Humahuaca

  • Escuela Provincial Agrotécnica N°3 “Coronel Arias”

Abra Pampa

  • Escuela Provincial Agrotécnica N°8

Modalidad y criterios de evaluación

El examen será escrito y presencial. Cada área tendrá consignas con un puntaje asignado y los estudiantes contarán con 80 minutos para resolver cada prueba. En caso de empate en los resultados, se aplicarán criterios de prelación en el siguiente orden:

  • Estudiantes abanderados.
  • Estudiantes con hermanos cursando en la institución en 2025.
  • Promedio final de lengua y matemática obtenido en sexto grado durante 2024.

Los aspirantes deberán presentarse 30 minutos antes del inicio, con DNI, útiles escolares y hojas en blanco. No se permitirá el uso de celulares ni el ingreso de tutores durante el desarrollo de la evaluación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Cronograma de ingreso a primer año 2026 en Jujuy: fechas y requisitos

Orientaciones de la secundaria en Jujuy: qué ofrece cada colegio para el ingreso a primer año

Ingreso a primer año 2026: hoy se realizará el primer sábado de Escuelas Abiertas

Empezó la inscripción para el ingreso a primer año en las Escuelas Normales de Jujuy

Lo que se lee ahora
Alejandra Argota. video
Tribunales.

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Miguel lo hizo gratis, pero a Pequeño J le pagaron un millón de dólares, dijo la mujer que alquiló la casa
Policiales.

"Miguel lo hizo gratis, pero a Pequeño J le pagaron un millón de dólares", dijo la mujer que alquiló la casa

Condenaron al enfermero del Materno Infantil (Archivo) video
Juicio.

Condenaron al enfermero del hospital Materno Infantil: "Se logró que se haga justicia"

Alejandra Argota. video
Tribunales.

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Romina Uhrig afirmó que Thiago Medina ya puede caminar solo.
Recuperación.

Thiago Medina recibió el alta y le propuso casamiento a Daniela Celis

Miguel Ángel Russo.
Dolor.

De qué murió Miguel Ángel Russo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel