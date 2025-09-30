Orientaciones de la secundaria en Jujuy: qué ofrece cada colegio para el ingreso a primer año

Ciencias naturales
En este trayecto se estudian fenómenos ambientales y de la vida cotidiana, con foco en el cuidado de la salud y la sustentabilidad.
Colegios donde se dicta:
- Col. Sec. N° 13 – Casira – Sta. Catalina
- Bach. Prov. N° 17 Pte. H. Yrigoyen – Sta. Catalina
- Bach. Prov. N° 10 Maestro Hugo Baca – Cieneguillas – Sta. Catalina
- Esc. Normal Sup. Gendarmería Nacional – La Quiaca
- Esc. Normal Sup. Juan Ignacio Gorriti – B° Centro – S. S. de Jujuy
- Col. Mayor Jujuy – B° Centro – S. S. de Jujuy
- Col. Sec. Canónigo Gorriti – B° Centro – S. S. de Jujuy
- Col. Sec. N° 48 – B° Alto Comedero 337 viv. – S. S. de Jujuy
- Bach. Prov. N° 12 Gral. Manuel Belgrano – S. S. de Jujuy
- Bach. Prov. N° 21 Eva Perón – Palpalá
- Col. Sec. N° 51 Monseñor Vergara – Palpalá
- Col. Sec. N° 4 San Cayetano – Perico
- Bach. Prov. N° 20 Herminio Arrieta – Libertador
- Col. FASTA N° 12 Ing. José María Paz – Libertador
- Esc. Normal Sup. Gral. San Martín – Libertador
- Bach. Prov. N° 1 Gob. I. Alberto J. Iturbe – Fraile Pintado
- Bach. Prov. N° 5 Juan Bautista Alberdi – Calilegua
- Col. Sec. N° 23 – Calilegua
- Bach. Prov. N° 11 – El Piquete
Economía y administración
Los estudiantes aprenden herramientas de gestión, contabilidad y proyectos de economía social y solidaria.
Colegios donde se dicta:
- Bach. Prov. N° 16 Nuevo Horizonte – Sta. Catalina
- Esc. Normal Sup. Gendarmería Nacional – La Quiaca
- Esc. Normal Sup. Dr. Eduardo Casanova – Tilcara
- Col. N° 1 Teodoro Sánchez de Bustamante – B° Centro – S. S. de Jujuy
- Bach. Prov. N° 15 Legislatura de la Prov. de Jujuy – B° Cuyaya – S. S. de Jujuy
- Col. del Divino Redentor – B° Alto Comedero – S. S. de Jujuy
- Esc. Normal Sup. Juan Ignacio Gorriti – B° Centro – S. S. de Jujuy
- Col. Mayor Jujuy – B° Centro – S. S. de Jujuy
- Col. Sec. Canónigo Gorriti – B° Centro – S. S. de Jujuy
- Col. Polimodal N° 3 – B° Belgrano – S. S. de Jujuy
- Col. Sec. N° 32 – B° El Balcón – S. S. de Jujuy
- Col. Sec. N° 33 – Reyes – S. S. de Jujuy
- Col. Católico Jesús Maestro – San Pedro
- Inst. FASTA N° 12 Ing. José María Paz – Libertador
- Esc. Normal Sup. Gral. San Martín – Libertador
- Bach. Prov. N° 1 Gob. I. Alberto J. Iturbe – Fraile Pintado
- Bach. Prov. N° 11 – El Piquete
- Col. Sec. N° 3 San José – Perico
- Col. San José Patrono – Perico
- Col. Católico Cristo Rey – Perico
- Col. Sec. N° 38 – Las Pampitas – El Carmen
- Col. Sec. N° 35 – Los Alisos – San Antonio
- Esc. Normal Sup. Sargento Juan Bautista Cabral – Abra Pampa
Informática
Esta orientación brinda formación en tecnologías de la comunicación, edición de contenidos digitales y proyectos comunitarios con TIC.
Colegios donde se dicta:
- Col. Sec. N° 25 – Humahuaca
- Col. Sec. N° 31 – Santa Ana – Valle Grande
- Bach. Prov. N° 21 – B° Mariano Moreno – S. S. de Jujuy
- Col. Priv. Nueva Generación – B° Centro – S. S. de Jujuy
- Col. Los Lapachos – B° Alto La Viña – S. S. de Jujuy
- Col. Sec. N° 2 Francisca Triguero de Rocha Solorzano – B° Centro – S. S. de Jujuy
- Col. Sec. N° 34 – B° Alto Comedero 281 viv. – S. S. de Jujuy
- Col. Sec. N° 62 San Juan Bautista de La Salle – B° Islas Malvinas – S. S. de Jujuy
- Col. Sec. Provincia de Misiones – B° Municipal – La Esperanza – San Pedro
- Col. Sec. N° 36 – Monterrico – El Carmen
- Col. Sec. N° 41 – Santo Domingo – El Carmen
- Col. Sec. N° 11 – Tusaquilla – Cochinoca
Turismo
Los estudiantes se capacitan en hospitalidad, patrimonio cultural y natural, y desarrollo de actividades turísticas locales.
Colegios donde se dicta:
- Col. Polimodal N° 8 Juana Azurduy – Humahuaca
- Bach. Prov. N° 25 German Walter Churqui Choque Vilca – Tilcara
- Esc. Municipal N° 1 Maestra Marina Vilte – B° Alto Comedero B6 – S. S. de Jujuy
- Col. Sec. N° 2 Francisca Triguero de Rocha Solorzano – B° Centro – S. S. de Jujuy
- Col. Sec. N° 13 Abdon Castro Tolay – Cochinoca
- Bach. Prov. N° 22 Héroes de Malvinas – Palpalá
- Bach. Prov. N° 3 Dr. Carlos Marcelo Quevedo Cornejo – Monterrico
- Col. Sec. N° 19 – Casabindo – Cochinoca
- Col. Sec. N° 8 – Lagunillas – Rinconada
Agro y ambiente
Esta orientación apunta a la producción agrícola, el cuidado del medio ambiente y proyectos vinculados a la sustentabilidad.
Colegios donde se dicta:
- Col. Sec. N° 10 – Cóndor – Yavi
- Col. Sec. N° 63 – La Ciénaga – Santa Catalina
- Col. Polimodal N° 5 – Hipólito Yrigoyen – Humahuaca
- Col. Sec. N° 57 – Caspalá – Humahuaca
- Col. Sec. N° 44 – Varas – Humahuaca
- Col. Sec. N° 23 Dr. René Jerónimo Favaloro – Ocloyas – Dr. Manuel Belgrano
- Col. Sec. N° 51 – Colorados – Tumbaya
- Bach. Prov. N° 17 – San Antonio
- Col. Sec. N° 45 – Los Lapachos – El Carmen
Arte y Artes Visuales
Se aprende a interpretar y expresar la realidad a través de formas artísticas, dominar técnicas pictóricas y escultóricas, organizar códigos visuales simbólicos, incorporar nuevas tecnologías y analizar representaciones socioculturales sobre el cuerpo y los roles sociales.
Colegios donde se dicta:
- Col. Secundario N° 6 – B° Alto Comedero – S. S. de Jujuy
- Col. Secundario N° 7 Maestro Mario Humberto Pérez – Perico
Lenguas
Se desarrollan habilidades para producir discursos innovadores, participar en distintos contextos comunicativos, reflexionar sobre lengua y cultura, generar contenidos editoriales y audiovisuales, y colaborar en procesos de mediación cultural e intercultural.
- Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca
- Col. Secundario N° 40 – San Juan de Dios – San Pedro
Arte-Música
Se realizan prácticas instrumentales y vocales, se usan herramientas tecnológicas en la producción musical, se participa en agrupaciones musicales de distintos estilos, se implementan proyectos de producción regional y se refleja la vida de la comunidad en la música y gestión cultural.
- Bach. Prov. N° 2 Gob. Benjamín Villafañe – B° San Pedrito – S. S. de Jujuy
- Col. Secundario N° 56 – El Carmen
Robótica y Programación
Se aprende a comprender y usar lenguajes de robótica y programación, reconocer avances tecnológicos y su impacto social, aplicar sistemas robóticos de manera ética y responsable, y desarrollar proyectos que solucionen problemas o concreten ideas.
- Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca
- Col. del Salvador – B° Centro – S. S. de Jujuy
- Col. Sec. N° 62 San Juan Bautista de La Salle – B° Islas Malvinas – S. S. de Jujuy
- Col. Sec. N° 1 Crucero General Belgrano – B° Alto Comedero – S. S. de Jujuy
- Esc. Normal Sup. Juan Ignacio Gorriti – B° Centro – S. S. de Jujuy
- Bach. Prov. N° 4 Armada Argentina – B° Islas Malvinas – La Mendieta
- Col. Sec. N° 60 – San Pedro
- Col. Sec. N° 65 – Libertador General San Martín
- Col. Sec. N° 64 – Perico
- Col. Sec. N° 5 – Palpalá
- Col. Polimodal N° 2 – Abra Pampa
Arte – Teatro
Se reconoce la educación como derecho y herramienta de desarrollo personal y social, se identifican problemáticas socioeducativas locales, se interviene en proyectos que fortalecen la educación y se promueven valores como igualdad, respeto, solidaridad y responsabilidad social.
Matemática y Física
Se entiende la función de las ciencias formales y fácticas para resolver problemas, se reconocen las bases de la investigación y el desarrollo tecnológico, y se participa en talleres y laboratorios utilizando materiales y dispositivos tecnológicos.
- Esc. Normal Superior Doctor Eduardo Casanova – Tilcara
- Bach. Provincial N° 1 Gob. I. Alberto J. Iturbe – B° Plantil – Fraile Pintado
- Col. Secundario N° 65 – Libertador General San Martín
- Educación Física
- Col. Secundario N° 54 – B° Alto Comedero – S. S. de Jujuy
Energía y Sustentabilidad
Se identifican los recursos energéticos locales y nacionales, se reconocen fuentes de energía renovable, se colabora en proyectos comunitarios sostenibles y se adquieren herramientas para el cuidado del ambiente y la concientización sobre el desarrollo sustentable.
- Col. Polimodal N° 6 – Huacalera – Tilcara
- Col. El Salvador – B° Centro – S. S. de Jujuy
- Col. Secundario N° 64 – El Carmen
- Esc. Normal Sup. Sargento Juan Bautista Cabral – Abra Pampa – Cochinoca
Educación Física
Se fortalecen hábitos de vida saludable, se valoran prácticas corporales y deportivas de la cultura local, se expresan emociones en actividades físicas, se diseñan planes de entrenamiento y se organizan proyectos que fomentan inclusión, cooperación y respeto.
- Secundario 54 - Alto Comedero - San Salvador de Jujuy
Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas
Forma profesionales capaces de proyectar, operar y mantener equipos e instalaciones mecánicas y eléctricas, así como asesorar y generar emprendimientos en el área electromecánica.
- E.E.T.N° 1 - La Quiaca, Yavi
- E.E.T. N° 1 "Escolástico Zegada" - B° Centro, S.S. de Jujuy
- E.T.P No 1 "Gral. Aristóbulo Vargas Belmonte" - B° Bajo La Viña, S.S. de Jujuy
- E.E.T. N° 1 "Gral. Savio" - B° Canal Beagle, Palpalá
- E.E.T No 1 "Cnel. Manuel Álvarez Prado" - B° Centro, San Pedro
- E.E.T.N°1 "Monterrico" - Monterrico, El Carmen
Maestro Mayor de Obras
Capacita en la planificación, diseño y dirección de obras, así como en la gestión y asesoramiento técnico de proyectos constructivos.
- E.E.T. N° 1 - La Quiaca, Yavi
- E.E.T. N° 1 "Escolástico Zegada" - B° Centro, S.S. de Jujuy
- E.E.T. N°2 "Prof. Jesús Raúl Salazar" - B° Mariano Moreno, S.S. de Jujuy
- E.E.T No 1 "Cnel. Manuel Álvarez Prado" - B° Centro, San Pedro
Técnico en Informática Profesional y Personal
Capacita en mantenimiento de equipos, programación, instalación de sistemas y asesoramiento tecnológico, con posibilidades de emprendimiento.
- E.E.T. N° 1 "Gral. Savio" - B° Canal Beagle, Palpalá
- E.E.T N°2 "Doctor Horacio Guzmán" - B° Centro, San Pedro
Mecanización Agropecuaria
Forma profesionales en el manejo, mantenimiento y comercialización de maquinaria y equipos agropecuarios, con enfoque en producción sostenible.
Técnico en Electrónica
Capacita en el diseño, operación y mantenimiento de componentes y equipos electrónicos, además de la asesoría y comercialización de productos del área.
- E.E.T. N°2 "Prof. Jesús Raúl Salazar" - B° Mariano Moreno, S.S. de Jujuy
- E.E.T No 1 "Cnel. Manuel Alvarez Prado" - B° Centro, San Pedro
- E.E.T No 1 "Mtro. H. S. L." - Perico
Técnico Mecánico
Forma profesionales en diseño, montaje, operación y mantenimiento de elementos y sistemas mecánicos, con capacidad de asesoramiento y emprendimiento.
- E.E.T No 1 "Gral Manuel Belgrano" - Maimará, Tilcara
- E.E.T No 1 "Ing. L. Michaud" - El Carmen
Técnico Automotor
Capacita en diseño, montaje, operación y mantenimiento de componentes y sistemas de automotores, con posibilidad de asesoramiento y emprendimientos.
Técnico en Electricidad
Forma profesionales en proyección, operación, instalación y mantenimiento de sistemas e instalaciones eléctricas de distintos niveles de tensión, con enfoque en emprendimientos.
Técnico en Industrias del Vestir
Capacita en diseño, confección y manejo de talleres de indumentaria, así como en producción y mantenimiento de maquinaria textil.
Técnico en Gestión y Administración de las Organizaciones
Forma profesionales en operaciones comerciales, financieras y administrativas, organización de recursos, supervisión y control de procesos de gestión.
- E.E.T No 1 "Gral. Manuel Belgrano" - Maimará, Tilcara
- E.E.T N° 1 "El Aguilar" - El Aguilar, Humahuaca
- E.E.T No 1 "Ing. L. Michaud" - El Carmen
Técnico Minero
Capacita en prospección, operación y mantenimiento de yacimientos, con habilidades en montaje, asesoramiento y emprendimientos mineros.
Técnico Químico
Forma profesionales en análisis, ensayos y procesos químicos, supervisión de procedimientos y gestión de emprendimientos vinculados al área química.
Técnico en Producción Agropecuaria
Capacita en la gestión de explotaciones agropecuarias, producción vegetal y animal, industrialización de productos y mantenimiento de instalaciones y maquinaria.
- Esc. Prov. Agrotécnica N°15 - La Quiaca, Yavi
- Esc. Prov. Agrotécnica N°14 - Cieneguillas, Santa Catalina
- Esc. Prov. Agrotécnica N°10 - Maimará, Tilcara
- Esc. Prov. Agrotécnica N°3 “Manuel E. Arias” - Humahuaca
- Esc. Prov. Agrotécnica N°1 - El Brete, Palpalá
- Esc. Prov. Agrotécnica N°9 - El Moreno, Tumbaya
- Esc. Prov. Agrotécnica N°6 - B° San Lucas, San Pedro
- Esc. Prov. Agrotécnica N°4 - B° Ledesma, Ledesma
- Esc. Prov. Agrotécnica N°5 “Julio F. Bracamonte” - B° Centro, Fraile Pintado, Ledesma
- Esc. Prov. Agrotécnica N°11 - Vinalito, Santa Bárbara
- Esc. Prov. Agrotécnica N°12 - El Fuerte, Santa Bárbara
- Esc. Prov. Agrotécnica N°13 - Valle Grande, Santa Bárbara
Bachiller en Artes Audiovisuales con Especialidad en Realización Audiovisual
Formación orientada a la creación y producción audiovisual, fomentando la expresión personal, la creatividad y el trabajo en equipo en proyectos locales, regionales y nacionales.
- Colegio Secundario de Arte N° 53 - Palpalá
Técnico en Edición y Posproducción de Video Digital
Se centra en la finalización de obras audiovisuales mediante edición y posproducción, potenciando la comunicación de ideas y la participación en proyectos profesionales y comunitarios.
- Colegio Secundario de Arte N° 53 - Palpalá
Bachiller en Teatro con Especialidad en Teatro y Medios
Desarrolla habilidades actorales y de producción escénica, fomentando la creatividad, la integración grupal y la gestión de proyectos teatrales propios y comunitarios.
- Colegio Secundario de Arte N° 42 - B° Bicentenario, San Salvador de Jujuy
Técnico en Sistemas Escénicos (Arte Teatro)
Formación orientada a la manipulación de dispositivos técnicos y la producción escénica, incluyendo iluminación, escenografía, sonido e imagen.
- Colegio Secundario de Arte N° 42 - B° Bicentenario, San Salvador de Jujuy
Bachiller en Música con Especialidad en Realización Musical en Vivo / Música Popular
Fomenta la interpretación musical, la creación artística y la gestión de proyectos musicales en diversos géneros y contextos.
- Colegio Secundario de Arte N° 42 - B° Bicentenario, San Salvador de Jujuy
- Escuela Provincial de Arte N° 3 “Lola Mora” - Libertador General San Martín
Técnico en Musicalización y Sistemas de Sonido
Capacita para operar y producir sonido en vivo y grabado, así como en medios audiovisuales y multimediales, integrando equipos multidisciplinarios.
- Colegio Secundario de Arte N° 42 - B° Bicentenario, San Salvador de Jujuy
Bachiller en Artes Visuales con especialidad en Producción: Dibujo, Pintura, Grabado, Cerámica, Escultura
Desarrolla habilidades de creación artística y producción de obras con estilos personales, incorporando técnicas digitales y tecnológicas, y gestionando proyectos de difusión y exhibición.
- Escuela Provincial de Arte N° 1 “Medardo Pantoja” - San Salvador de Jujuy
- Centro Polivalente de Arte N° 1 “Prof. Luis Alberto Martínez” - San Salvador de Jujuy
- Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro de Jujuy
- Colegio Secundario de Arte N° 30 - Casira (solo Cerámica)
- Escuela Provincial de Arte N° 3 “Lola Mora” - Libertador General San Martín (Grabado y Escultura)
Bachiller en Artes Visuales con Especialidad en Arte Público
Se enfoca en intervenciones artísticas en espacios públicos, promoviendo la participación comunitaria, la reflexión sobre el espacio urbano y la diversidad cultural.
- Escuela Provincial de Arte N° 1 “Medardo Pantoja” - San Salvador de Jujuy
- Centro Polivalente de Arte N° 1 “Prof. Luis Alberto Martínez” - San Salvador de Jujuy
- Escuela Provincial de Arte N° 3 “Lola Mora” - Libertador General San Martín
Bachiller en Danza con Especialidad en Danza de Origen Folklórico y Popular
Formación en interpretación, creación y recreación de danzas folklóricas, con énfasis en la inclusión, la reflexión crítica y la investigación cultural.
- Centro Polivalente de Arte N° 1 “Prof. Luis Alberto Martínez” - San Salvador de Jujuy
- Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro de Jujuy
Bachiller en Danza con Especialidad en Danza de Origen Escénico
Se centra en la composición, producción y ejecución de danza escénica, integración de medios audiovisuales y participación en proyectos socio-comunitarios.
- Centro Polivalente de Arte N° 1 “Prof. Luis Alberto Martínez” - San Salvador de Jujuy
- Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro de Jujuy
Técnico en Sistemas Escénicos (Danza)
Capacita en producción escénica de danza, construcción y manejo de dispositivos escénicos, iluminación, sonido y otros elementos técnicos, para proyectos locales, regionales y nacionales.
- Colegio Secundario de Arte N° 42 - B° Bicentenario, San Salvador de Jujuy
- Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro de Jujuy
