Orientaciones de la secundaria en Jujuy: qué ofrece cada colegio para el ingreso a primer año

El Ministerio de Educación de la provincia dio a conocer la lista de instituciones educativas que dictan cada una de las orientaciones disponibles en el nivel secundario. La propuesta busca garantizar que los jóvenes encuentren espacios de formación acordes a sus intereses y necesidades de cada región.

Esta orientación fomenta la reflexión sobre la sociedad, la historia y la participación ciudadana. Los estudiantes aprenden a analizar problemas actuales y a desarrollar un pensamiento crítico.

Ciencias naturales

En este trayecto se estudian fenómenos ambientales y de la vida cotidiana, con foco en el cuidado de la salud y la sustentabilidad.

Colegios donde se dicta:

Col. Sec. N° 13 – Casira – Sta. Catalina

Bach. Prov. N° 17 Pte. H. Yrigoyen – Sta. Catalina

Bach. Prov. N° 10 Maestro Hugo Baca – Cieneguillas – Sta. Catalina

Esc. Normal Sup. Gendarmería Nacional – La Quiaca

Esc. Normal Sup. Juan Ignacio Gorriti – B° Centro – S. S. de Jujuy

Col. Mayor Jujuy – B° Centro – S. S. de Jujuy

Col. Sec. Canónigo Gorriti – B° Centro – S. S. de Jujuy

Col. Sec. N° 48 – B° Alto Comedero 337 viv. – S. S. de Jujuy

Bach. Prov. N° 12 Gral. Manuel Belgrano – S. S. de Jujuy

Bach. Prov. N° 21 Eva Perón – Palpalá

Col. Sec. N° 51 Monseñor Vergara – Palpalá

Col. Sec. N° 4 San Cayetano – Perico

Bach. Prov. N° 20 Herminio Arrieta – Libertador

Col. FASTA N° 12 Ing. José María Paz – Libertador

Esc. Normal Sup. Gral. San Martín – Libertador

Bach. Prov. N° 1 Gob. I. Alberto J. Iturbe – Fraile Pintado

Bach. Prov. N° 5 Juan Bautista Alberdi – Calilegua

Col. Sec. N° 23 – Calilegua

Bach. Prov. N° 11 – El Piquete

Economía y administración

Los estudiantes aprenden herramientas de gestión, contabilidad y proyectos de economía social y solidaria.

Colegios donde se dicta:

Bach. Prov. N° 16 Nuevo Horizonte – Sta. Catalina

Esc. Normal Sup. Gendarmería Nacional – La Quiaca

Esc. Normal Sup. Dr. Eduardo Casanova – Tilcara

Col. N° 1 Teodoro Sánchez de Bustamante – B° Centro – S. S. de Jujuy

Bach. Prov. N° 15 Legislatura de la Prov. de Jujuy – B° Cuyaya – S. S. de Jujuy

Col. del Divino Redentor – B° Alto Comedero – S. S. de Jujuy

Esc. Normal Sup. Juan Ignacio Gorriti – B° Centro – S. S. de Jujuy

Col. Mayor Jujuy – B° Centro – S. S. de Jujuy

Col. Sec. Canónigo Gorriti – B° Centro – S. S. de Jujuy

Col. Polimodal N° 3 – B° Belgrano – S. S. de Jujuy

Col. Sec. N° 32 – B° El Balcón – S. S. de Jujuy

Col. Sec. N° 33 – Reyes – S. S. de Jujuy

Col. Católico Jesús Maestro – San Pedro

Inst. FASTA N° 12 Ing. José María Paz – Libertador

Esc. Normal Sup. Gral. San Martín – Libertador

Bach. Prov. N° 1 Gob. I. Alberto J. Iturbe – Fraile Pintado

Bach. Prov. N° 11 – El Piquete

Col. Sec. N° 3 San José – Perico

Col. San José Patrono – Perico

Col. Católico Cristo Rey – Perico

Col. Sec. N° 38 – Las Pampitas – El Carmen

Col. Sec. N° 35 – Los Alisos – San Antonio

Esc. Normal Sup. Sargento Juan Bautista Cabral – Abra Pampa

Informática

Esta orientación brinda formación en tecnologías de la comunicación, edición de contenidos digitales y proyectos comunitarios con TIC.

Colegios donde se dicta:

Col. Sec. N° 25 – Humahuaca

Col. Sec. N° 31 – Santa Ana – Valle Grande

Bach. Prov. N° 21 – B° Mariano Moreno – S. S. de Jujuy

Col. Priv. Nueva Generación – B° Centro – S. S. de Jujuy

Col. Los Lapachos – B° Alto La Viña – S. S. de Jujuy

Col. Sec. N° 2 Francisca Triguero de Rocha Solorzano – B° Centro – S. S. de Jujuy

Col. Sec. N° 34 – B° Alto Comedero 281 viv. – S. S. de Jujuy

Col. Sec. N° 62 San Juan Bautista de La Salle – B° Islas Malvinas – S. S. de Jujuy

Col. Sec. Provincia de Misiones – B° Municipal – La Esperanza – San Pedro

Col. Sec. N° 36 – Monterrico – El Carmen

Col. Sec. N° 41 – Santo Domingo – El Carmen

Col. Sec. N° 11 – Tusaquilla – Cochinoca

Turismo

Los estudiantes se capacitan en hospitalidad, patrimonio cultural y natural, y desarrollo de actividades turísticas locales.

Colegios donde se dicta:

Col. Polimodal N° 8 Juana Azurduy – Humahuaca

Bach. Prov. N° 25 German Walter Churqui Choque Vilca – Tilcara

Esc. Municipal N° 1 Maestra Marina Vilte – B° Alto Comedero B6 – S. S. de Jujuy

Col. Sec. N° 2 Francisca Triguero de Rocha Solorzano – B° Centro – S. S. de Jujuy

Col. Sec. N° 13 Abdon Castro Tolay – Cochinoca

Bach. Prov. N° 22 Héroes de Malvinas – Palpalá

Bach. Prov. N° 3 Dr. Carlos Marcelo Quevedo Cornejo – Monterrico

Col. Sec. N° 19 – Casabindo – Cochinoca

Col. Sec. N° 8 – Lagunillas – Rinconada

Agro y ambiente

Esta orientación apunta a la producción agrícola, el cuidado del medio ambiente y proyectos vinculados a la sustentabilidad.

Colegios donde se dicta:

Col. Sec. N° 10 – Cóndor – Yavi

Col. Sec. N° 63 – La Ciénaga – Santa Catalina

Col. Polimodal N° 5 – Hipólito Yrigoyen – Humahuaca

Col. Sec. N° 57 – Caspalá – Humahuaca

Col. Sec. N° 44 – Varas – Humahuaca

Col. Sec. N° 23 Dr. René Jerónimo Favaloro – Ocloyas – Dr. Manuel Belgrano

Col. Sec. N° 51 – Colorados – Tumbaya

Bach. Prov. N° 17 – San Antonio

Col. Sec. N° 45 – Los Lapachos – El Carmen

Arte y Artes Visuales

Se aprende a interpretar y expresar la realidad a través de formas artísticas, dominar técnicas pictóricas y escultóricas, organizar códigos visuales simbólicos, incorporar nuevas tecnologías y analizar representaciones socioculturales sobre el cuerpo y los roles sociales.

Colegios donde se dicta:

Col. Secundario N° 6 – B° Alto Comedero – S. S. de Jujuy

Col. Secundario N° 7 Maestro Mario Humberto Pérez – Perico

Lenguas

Se desarrollan habilidades para producir discursos innovadores, participar en distintos contextos comunicativos, reflexionar sobre lengua y cultura, generar contenidos editoriales y audiovisuales, y colaborar en procesos de mediación cultural e intercultural.

Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca

Col. Secundario N° 40 – San Juan de Dios – San Pedro

Arte-Música

Se realizan prácticas instrumentales y vocales, se usan herramientas tecnológicas en la producción musical, se participa en agrupaciones musicales de distintos estilos, se implementan proyectos de producción regional y se refleja la vida de la comunidad en la música y gestión cultural.

Bach. Prov. N° 2 Gob. Benjamín Villafañe – B° San Pedrito – S. S. de Jujuy

Col. Secundario N° 56 – El Carmen

Robótica y Programación

Se aprende a comprender y usar lenguajes de robótica y programación, reconocer avances tecnológicos y su impacto social, aplicar sistemas robóticos de manera ética y responsable, y desarrollar proyectos que solucionen problemas o concreten ideas.

Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca

Col. del Salvador – B° Centro – S. S. de Jujuy

Col. Sec. N° 62 San Juan Bautista de La Salle – B° Islas Malvinas – S. S. de Jujuy

Col. Sec. N° 1 Crucero General Belgrano – B° Alto Comedero – S. S. de Jujuy

Esc. Normal Sup. Juan Ignacio Gorriti – B° Centro – S. S. de Jujuy

Bach. Prov. N° 4 Armada Argentina – B° Islas Malvinas – La Mendieta

Col. Sec. N° 60 – San Pedro

Col. Sec. N° 65 – Libertador General San Martín

Col. Sec. N° 64 – Perico

Col. Sec. N° 5 – Palpalá

Col. Polimodal N° 2 – Abra Pampa

Arte – Teatro

Se reconoce la educación como derecho y herramienta de desarrollo personal y social, se identifican problemáticas socioeducativas locales, se interviene en proyectos que fortalecen la educación y se promueven valores como igualdad, respeto, solidaridad y responsabilidad social.

Bach. Provincial N° 15 Legislatura de la Provincia de Jujuy – B° Cuyaya – S. S. de Jujuy

Matemática y Física

Se entiende la función de las ciencias formales y fácticas para resolver problemas, se reconocen las bases de la investigación y el desarrollo tecnológico, y se participa en talleres y laboratorios utilizando materiales y dispositivos tecnológicos.

Esc. Normal Superior Doctor Eduardo Casanova – Tilcara

Bach. Provincial N° 1 Gob. I. Alberto J. Iturbe – B° Plantil – Fraile Pintado

Col. Secundario N° 65 – Libertador General San Martín

Educación Física

Col. Secundario N° 54 – B° Alto Comedero – S. S. de Jujuy

Energía y Sustentabilidad

Se identifican los recursos energéticos locales y nacionales, se reconocen fuentes de energía renovable, se colabora en proyectos comunitarios sostenibles y se adquieren herramientas para el cuidado del ambiente y la concientización sobre el desarrollo sustentable.

Col. Polimodal N° 6 – Huacalera – Tilcara

Col. El Salvador – B° Centro – S. S. de Jujuy

Col. Secundario N° 64 – El Carmen

Esc. Normal Sup. Sargento Juan Bautista Cabral – Abra Pampa – Cochinoca

Educación Física

Se fortalecen hábitos de vida saludable, se valoran prácticas corporales y deportivas de la cultura local, se expresan emociones en actividades físicas, se diseñan planes de entrenamiento y se organizan proyectos que fomentan inclusión, cooperación y respeto.

Secundario 54 - Alto Comedero - San Salvador de Jujuy

Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas

Forma profesionales capaces de proyectar, operar y mantener equipos e instalaciones mecánicas y eléctricas, así como asesorar y generar emprendimientos en el área electromecánica.

E.E.T.N° 1 - La Quiaca, Yavi

E.E.T. N° 1 "Escolástico Zegada" - B° Centro, S.S. de Jujuy

E.T.P No 1 "Gral. Aristóbulo Vargas Belmonte" - B° Bajo La Viña, S.S. de Jujuy

E.E.T. N° 1 "Gral. Savio" - B° Canal Beagle, Palpalá

E.E.T No 1 "Cnel. Manuel Álvarez Prado" - B° Centro, San Pedro

E.E.T.N°1 "Monterrico" - Monterrico, El Carmen

Maestro Mayor de Obras

Capacita en la planificación, diseño y dirección de obras, así como en la gestión y asesoramiento técnico de proyectos constructivos.

E.E.T. N° 1 - La Quiaca, Yavi

E.E.T. N° 1 "Escolástico Zegada" - B° Centro, S.S. de Jujuy

E.E.T. N°2 "Prof. Jesús Raúl Salazar" - B° Mariano Moreno, S.S. de Jujuy

E.E.T No 1 "Cnel. Manuel Álvarez Prado" - B° Centro, San Pedro

Técnico en Informática Profesional y Personal

Capacita en mantenimiento de equipos, programación, instalación de sistemas y asesoramiento tecnológico, con posibilidades de emprendimiento.

E.E.T. N° 1 "Gral. Savio" - B° Canal Beagle, Palpalá

E.E.T N°2 "Doctor Horacio Guzmán" - B° Centro, San Pedro

Mecanización Agropecuaria

Forma profesionales en el manejo, mantenimiento y comercialización de maquinaria y equipos agropecuarios, con enfoque en producción sostenible.

E.E.T No 1 "Mtro. H. S. L." - Perico

Técnico en Electrónica

Capacita en el diseño, operación y mantenimiento de componentes y equipos electrónicos, además de la asesoría y comercialización de productos del área.

E.E.T. N°2 "Prof. Jesús Raúl Salazar" - B° Mariano Moreno, S.S. de Jujuy

E.E.T No 1 "Cnel. Manuel Alvarez Prado" - B° Centro, San Pedro

E.E.T No 1 "Mtro. H. S. L." - Perico

Técnico Mecánico

Forma profesionales en diseño, montaje, operación y mantenimiento de elementos y sistemas mecánicos, con capacidad de asesoramiento y emprendimiento.

E.E.T No 1 "Gral Manuel Belgrano" - Maimará, Tilcara

E.E.T No 1 "Ing. L. Michaud" - El Carmen

Técnico Automotor

Capacita en diseño, montaje, operación y mantenimiento de componentes y sistemas de automotores, con posibilidad de asesoramiento y emprendimientos.

E.E.T No 1 "Ing. L. Michaud" - El Carmen

Técnico en Electricidad

Forma profesionales en proyección, operación, instalación y mantenimiento de sistemas e instalaciones eléctricas de distintos niveles de tensión, con enfoque en emprendimientos.

E.E.T No 1 "Ing. L. Michaud" - El Carmen

Técnico en Industrias del Vestir

Capacita en diseño, confección y manejo de talleres de indumentaria, así como en producción y mantenimiento de maquinaria textil.

E.E.T No 1 "Ing. L. Michaud" - El Carmen

Técnico en Gestión y Administración de las Organizaciones

Forma profesionales en operaciones comerciales, financieras y administrativas, organización de recursos, supervisión y control de procesos de gestión.

E.E.T No 1 "Gral. Manuel Belgrano" - Maimará, Tilcara

E.E.T N° 1 "El Aguilar" - El Aguilar, Humahuaca

E.E.T No 1 "Ing. L. Michaud" - El Carmen

Técnico Minero

Capacita en prospección, operación y mantenimiento de yacimientos, con habilidades en montaje, asesoramiento y emprendimientos mineros.

E.E.T N° 1 "El Aguilar" - El Aguilar, Humahuaca

Técnico Químico

Forma profesionales en análisis, ensayos y procesos químicos, supervisión de procedimientos y gestión de emprendimientos vinculados al área química.

E.T.P N°2 "Olaroz Chico" - Susques

E.E.T N°2 "Doctor Horacio Guzmán" - B° Centro, San Pedro

Técnico en Producción Agropecuaria

Capacita en la gestión de explotaciones agropecuarias, producción vegetal y animal, industrialización de productos y mantenimiento de instalaciones y maquinaria.

Esc. Prov. Agrotécnica N°15 - La Quiaca, Yavi

Esc. Prov. Agrotécnica N°14 - Cieneguillas, Santa Catalina

Esc. Prov. Agrotécnica N°10 - Maimará, Tilcara

Esc. Prov. Agrotécnica N°3 “Manuel E. Arias” - Humahuaca

Esc. Prov. Agrotécnica N°1 - El Brete, Palpalá

Esc. Prov. Agrotécnica N°9 - El Moreno, Tumbaya

Esc. Prov. Agrotécnica N°6 - B° San Lucas, San Pedro

Esc. Prov. Agrotécnica N°4 - B° Ledesma, Ledesma

Esc. Prov. Agrotécnica N°5 “Julio F. Bracamonte” - B° Centro, Fraile Pintado, Ledesma

Esc. Prov. Agrotécnica N°11 - Vinalito, Santa Bárbara

Esc. Prov. Agrotécnica N°12 - El Fuerte, Santa Bárbara

Esc. Prov. Agrotécnica N°13 - Valle Grande, Santa Bárbara

Bachiller en Artes Audiovisuales con Especialidad en Realización Audiovisual

Formación orientada a la creación y producción audiovisual, fomentando la expresión personal, la creatividad y el trabajo en equipo en proyectos locales, regionales y nacionales.

Colegio Secundario de Arte N° 53 - Palpalá

Técnico en Edición y Posproducción de Video Digital

Se centra en la finalización de obras audiovisuales mediante edición y posproducción, potenciando la comunicación de ideas y la participación en proyectos profesionales y comunitarios.

Colegio Secundario de Arte N° 53 - Palpalá

Bachiller en Teatro con Especialidad en Teatro y Medios

Desarrolla habilidades actorales y de producción escénica, fomentando la creatividad, la integración grupal y la gestión de proyectos teatrales propios y comunitarios.

Colegio Secundario de Arte N° 42 - B° Bicentenario, San Salvador de Jujuy

Técnico en Sistemas Escénicos (Arte Teatro)

Formación orientada a la manipulación de dispositivos técnicos y la producción escénica, incluyendo iluminación, escenografía, sonido e imagen.

Colegio Secundario de Arte N° 42 - B° Bicentenario, San Salvador de Jujuy

Bachiller en Música con Especialidad en Realización Musical en Vivo / Música Popular

Fomenta la interpretación musical, la creación artística y la gestión de proyectos musicales en diversos géneros y contextos.

Colegio Secundario de Arte N° 42 - B° Bicentenario, San Salvador de Jujuy

Escuela Provincial de Arte N° 3 “Lola Mora” - Libertador General San Martín

Técnico en Musicalización y Sistemas de Sonido

Capacita para operar y producir sonido en vivo y grabado, así como en medios audiovisuales y multimediales, integrando equipos multidisciplinarios.

Colegio Secundario de Arte N° 42 - B° Bicentenario, San Salvador de Jujuy

Bachiller en Artes Visuales con especialidad en Producción: Dibujo, Pintura, Grabado, Cerámica, Escultura

Desarrolla habilidades de creación artística y producción de obras con estilos personales, incorporando técnicas digitales y tecnológicas, y gestionando proyectos de difusión y exhibición.

Escuela Provincial de Arte N° 1 “Medardo Pantoja” - San Salvador de Jujuy

Centro Polivalente de Arte N° 1 “Prof. Luis Alberto Martínez” - San Salvador de Jujuy

Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro de Jujuy

Colegio Secundario de Arte N° 30 - Casira (solo Cerámica)

Escuela Provincial de Arte N° 3 “Lola Mora” - Libertador General San Martín (Grabado y Escultura)

Bachiller en Artes Visuales con Especialidad en Arte Público

Se enfoca en intervenciones artísticas en espacios públicos, promoviendo la participación comunitaria, la reflexión sobre el espacio urbano y la diversidad cultural.

Escuela Provincial de Arte N° 1 “Medardo Pantoja” - San Salvador de Jujuy

Centro Polivalente de Arte N° 1 “Prof. Luis Alberto Martínez” - San Salvador de Jujuy

Escuela Provincial de Arte N° 3 “Lola Mora” - Libertador General San Martín

Bachiller en Danza con Especialidad en Danza de Origen Folklórico y Popular

Formación en interpretación, creación y recreación de danzas folklóricas, con énfasis en la inclusión, la reflexión crítica y la investigación cultural.

Centro Polivalente de Arte N° 1 “Prof. Luis Alberto Martínez” - San Salvador de Jujuy

Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro de Jujuy

Bachiller en Danza con Especialidad en Danza de Origen Escénico

Se centra en la composición, producción y ejecución de danza escénica, integración de medios audiovisuales y participación en proyectos socio-comunitarios.

Centro Polivalente de Arte N° 1 “Prof. Luis Alberto Martínez” - San Salvador de Jujuy

Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro de Jujuy

Técnico en Sistemas Escénicos (Danza)

Capacita en producción escénica de danza, construcción y manejo de dispositivos escénicos, iluminación, sonido y otros elementos técnicos, para proyectos locales, regionales y nacionales.