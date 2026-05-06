Alerta meteorológica en Jujuy: ráfagas de viento Zonda y baja de temperatura

El fenómeno meteorológico, que se caracteriza por un clima cálido y seco, trae consigo distintos malestares en el cuerpo

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta meteorológica para gran parte del país por tormentas, lluvias, vientos intensos y viento Zonda , en el marco de un cambio de tiempo que se sentirá entre este miércoles, jueves y viernes. El fenómeno afectará a varias regiones de Argentina y estará acompañado por un descenso de temperatura, ráfagas fuertes y condiciones de inestabilidad. Según el SMN, las alertas alcanzan a catorce provincias y advierten por fenómenos con capacidad de daño y posible interrupción momentánea de actividades cotidianas.

¡Atención! Cuál es el estado de las rutas en este martes 28 de mayo 2025 con alerta meteorológica

El organismo nacional también emitió un informe especial por lluvias y vientos intensos para el centro-este y sur del país , vinculado a la formación de un sistema de baja presión que favorecerá tormentas, abundantes precipitaciones y ráfagas intensas. En ese contexto, el cambio de masa de aire provocará una baja de temperaturas en distintas provincias, especialmente después del paso del frente frío.

El fenómeno meteorológico, que se caracteriza por un clima cálido y seco, trae consigo distintos malestares en el cuerpo

Centro-este y sur del país

En el centro-este y sur del país se espera el avance de un sistema de inestabilidad con lluvias, tormentas y viento intenso. En algunas zonas, las tormentas pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en poco tiempo, actividad eléctrica, granizo y ráfagas importantes.

Norte argentino

En paralelo, el SMN mantiene alertas por viento Zonda en sectores del oeste y noroeste argentino. Este fenómeno se caracteriza por ser cálido, seco y con ráfagas, y puede provocar aumento repentino de temperatura, reducción de visibilidad por polvo en suspensión y muy baja humedad.

La combinación de estos fenómenos genera un escenario cambiante: primero pueden registrarse temperaturas elevadas o ambiente seco en zonas afectadas por Zonda, y luego una baja térmica más notoria con el ingreso del viento sur o del frente frío.

Qué pasa en Jujuy con esta alerta meteorológica

En Jujuy, el alerta no debe leerse como un fenómeno uniforme para toda la provincia. La situación será distinta según la región: algunos sectores estarán bajo condiciones favorables para viento Zonda, mientras que otras zonas tendrán vientos fuertes asociados al cambio de tiempo.

Para San Salvador de Jujuy, el pronóstico del SMN anticipa un miércoles con cielo parcialmente nublado, sin lluvias, y temperaturas entre los 14° y 27°. Los vientos serán leves del sector sur, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora durante buena parte de la jornada.

El mayor cambio se sentirá entre jueves y viernes, cuando se espera el ingreso de aire más fresco. Por eso, después de jornadas templadas o incluso cálidas, las temperaturas podrían bajar de manera marcada, especialmente durante la mañana y la noche.

El SMN emitió alerta meteorológico por viento para Jujuy El SMN emitió alerta por viento para Jujuy

Alerta por viento Zonda en Jujuy

El viento Zonda puede presentarse en sectores de montaña, quebradas y zonas de altura, con condiciones de baja humedad, polvo en suspensión y ráfagas. Este tipo de viento suele generarse cuando una masa de aire cruza la cordillera, pierde humedad y desciende más seca y cálida hacia el este. En Argentina, puede afectar provincias cordilleranas y del noroeste, incluida Jujuy, especialmente entre otoño e invierno.

En estos casos, las recomendaciones principales son evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse, mantenerse hidratado, no encender fuego y manejar con precaución si hay reducción de visibilidad.

El viento Zonda se caracteriza por ser una masa de aire extremadamente cálida, seca y fuerte que desciende de la Cordillera de los Andes hacia el territorio argentino. Provoca aumentos bruscos de temperatura, baja humedad, polvo en suspensión y ráfagas intensas, siendo común entre mayo y noviembre en la zona cordillerana

Alerta por vientos fuertes en otra región

Además del Zonda, el SMN también advierte por vientos fuertes en otros sectores de la provincia. Este fenómeno responde a otra dinámica: no se trata necesariamente de viento cálido y seco, sino de ráfagas asociadas al cambio de tiempo y al ingreso de aire más frío.

Por eso, las zonas alcanzadas por viento fuerte pueden sentir una baja de temperatura más clara, especialmente hacia el viernes. En estas áreas se recomienda circular con precaución en rutas, evitar detenerse bajo árboles o postes, retirar objetos sueltos de balcones y patios, y seguir la actualización de los avisos oficiales.

Alerta meteorológica: viento Zonda y fuertes ráfagas en Jujuy Alerta meteorológica: viento Zonda y fuertes ráfagas en Jujuy

Recomendaciones ante el alerta

Frente a este escenario, es importante revisar la información oficial del SMN de manera frecuente, ya que las alertas pueden actualizarse durante el día según la evolución del sistema meteorológico.

También se recomienda asegurar chapas, toldos, carteles y objetos sueltos; evitar quemas; no sacar basura durante las ráfagas; cargar celulares; tener linternas a mano ante posibles cortes de energía; y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios, especialmente en zonas con polvo en suspensión por viento Zonda.