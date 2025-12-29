lunes 29 de diciembre de 2025

29 de diciembre de 2025 - 07:51
Clima.

Alerta meteorológico en 21 provincias por tormentas y calor extremo

La mayor parte del país está bajo alerta meteorológico por temperaturas extremas y lluvias. Todos los detalles y el pronóstico.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
tormentas lluvias
Alerta por tormentas.
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo
Alerta meteorológico.
Atención.

Tres días bajo alerta en Jujuy: tormentas fuertes amenazan Nochebuena y Navidad

Las alertas responden a la presencia de sistemas inestables que favorecen lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento, además de un marcado ascenso térmico en varias regiones.

Provincias bajo alerta por tormentas

Las provincias alcanzadas por tormentas son Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero (sector este), Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y norte de Santa Fe.

En estas zonas se esperan precipitaciones de variada intensidad, con acumulados que pueden ubicarse entre los 20 y 50 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse esos valores. Las tormentas pueden estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

En las áreas cordilleranas, las precipitaciones pueden registrarse en forma de nieve o granizo, lo que podría generar complicaciones en rutas y caminos de montaña.

Alerta por tormentas
Alerta por tormentas.

Alerta por tormentas.

Provincias bajo alerta por calor extremo

El alerta por temperaturas elevadas alcanza a Entre Ríos, Córdoba, norte de Buenos Aires, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires. En estas regiones se esperan jornadas con registros térmicos elevados, capaces de generar efectos adversos en la salud, especialmente en personas mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

El Sistema de Alerta Temprana por Temperaturas Extremas advierte sobre la necesidad de extremar cuidados ante la exposición prolongada al calor, debido al riesgo de deshidratación y golpes de calor.

Alerta por calor
Alerta por calor.

Alerta por calor.

Recomendaciones ante el escenario climático

Ante este panorama, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante tormentas o picos de calor, asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento y mantener una adecuada hidratación. En zonas con lluvias intensas, se aconseja no circular por calles anegadas ni intentar cruzar cursos de agua.

