Jujuy bajo alerta por tormentas por varios días: hasta cuándo

El Servicio Meteorológico Nacional renovó durante la tarde de este domingo el alerta amarilla en la provincia de Jujuy para todo el territorio por tres día consecutivos.
La provincia de Jujuy bajo alerta nivel amarillo por lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Pronostican varios días de tormenta para todo el territorio.
Autoridades emiten recomendaciones preventivas ante el mal tiempo que complica la movilidad y genera riesgos en rutas y calles.
Para este domingo, toda la provincia de Jujuy está bajo alerta por tormentas por la tarde y noche, con presencia de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Tal como lo marca el SMN, las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.
El día lunes tormentas de variada intensidad impactarán también a toda la provincia durante toda la jornada con precipitaciones abundantes, granizo, rayos y fuertes vientos. Se esperan 20-50 mm de lluvia, superables localmente; En la alta cordillera predominará la nieve o el granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional en la actualización, pronostica también para el día martes 30, tormentas para todo el territorio jujeño, por la tarde y noche.
El lunes persisten lluvias con actividad eléctrica todo el día, máximas de 25° y mínimas de 17° y para el día martes similar con 27° maximas y minimas de 18°.
