Alerta amarilla en Jujuy por tormentas

Tormentas intensas azotan el Noroeste argentino y Jujuy entra en la mira del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La alerta amarilla rige esta noche para toda la provincia y se extiende mañana por la mañana a Yungas y Valles.

Lluvias copiosas descargan entre 20 y 50 mm en pocas horas. Granizo, rayos intensos y vientos de hasta 70 km/h completan el escenario de riesgo moderado. Puntos puntuales superan los 50 mm acumulados. El SMN activa su sistema de alerta temprana ante el frente inestable.

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo y a qué hora llegan las lluvias

El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara quedan bajo máxima vigilancia. Las quebradas y valles acumulan el mayor riesgo de crecidas rápidas.

San Salvador de Jujuy amanece con tormentas hoy. El termómetro marca mínima de 17°C y máxima de 25°C en una jornada completamente nublada. Mañana repite el patrón en la capital: 17°C de mínima, 24°C de máxima. Pero la buena noticia llega después.

Recomendaciones ante la inestabilidad climática

Las autoridades instalan a la población en evitar zonas inundables, asegurar objetos al aire libre y mantenerse informados por canales oficiales. Este fenómeno forma parte de un patrón de mal tiempo que podría extenderse, impactando la movilidad y actividades al aire libre en la provincia.