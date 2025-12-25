En tiempo en Navidad para Jujuy: renovaron la alerta por fuertes lluvias para este 25 de diciembre
El SMN anunció que continúa la advertencia para Jujuy para esta Navidad. Se prevén tormentas muy intensas y posible granizo.
Hay alerta por tormentas en nueve provincias para esta Navidad
ElServicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla ynaranja portormentas para nueve provincias de la Argentina, entre ellas Jujuy. Este tipo de alertas indican fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Alerta amarilla por tormentas: las zonas afectadas
Santa Fe: norte de la provincia, por la mañana.
Misiones: centro y oeste, durante la mañana y la tarde; norte de la provincia por la tarde.
Corrientes: oeste por la mañana; este de la provincia por la mañana y la tarde.
Chaco: zona este y sur por la tarde; centro y oeste durante la tarde y la noche.
Santiago del Estero: sur, de este a oeste, por la mañana; zona oeste por la mañana.
Tucumán: toda la provincia, por la mañana.
Salta: centro, por la mañana y la tarde; zona oeste durante la noche, excepto zona cordillerana.
Jujuy: este de la provincia por la mañana y la tarde; zona oeste por la noche.
Formosa: sureste, por la mañana; centro y noroeste por la noche.
Las zonas estarán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual y ráfagas pueden alcanzar los 70 km/h durante las tormentas.
Alerta naranja por tormentas: las zonas afectadas
Corrientes: norte de la provincia, durante la mañana.
Chaco: toda la provincia, por la mañana.
Santiago del Estero: norte y noreste, durante la mañana.
Formosa: toda la provincia, por la tarde.
Salta: noreste de la provincia, durante la tarde.
Las zonas se verán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados en forma puntual.