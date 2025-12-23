Alerta Hantavirus: ¿qué es, cómo se contagia y cómo se previene?

Alerta Hantavirus: Si bien se transmite al inhalar aire contaminado con las secreciones de los roedores o al tocarlos, en Argentina surgió un brote atípico que se produce cuando una persona infectada entra en contacto estrecho con otra

Salta confirmó 12 casos de hantavirus y 5 muertes en 2025. Qué es este virus, cuáles son los síntomas de alerta y cómo prevenirlo.

En los últimos días, Salta reportó 12 casos confirmados y 5 muertes asociadas a hantavirus en 2025 , con registros en Anta, Orán, San Martín, Rosario de Lerma y General Güemes. En paralelo, la OPS advirtió por el incremento de casos en 2025 en países endémicos de las Américas , lo que refuerza la necesidad de prevención y consulta temprana.

Navidad. El sábado se hace el pesebre viviente de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús

El hantavirus es una zoonosis (enfermedad que se transmite de animales a personas). En Argentina, el contagio ocurre principalmente por roedores silvestres que eliminan el virus por orina, saliva y excrementos , contaminando el ambiente. La vía más frecuente es inhalar aerosoles con partículas virales.

Por inhalación : es la causa más frecuente. Se produce al respirar el virus que desprenden las heces o la orina de los roedores infectados, tanto en lugares abiertos como cerrados (galpones, huertas, pastizales).

Por contacto directo: al tocar roedores infectados (vivos o muertos), o al tocar las heces u orina de estos.

Por mordeduras: al ser mordidos por roedores infectados.

Por vía interhumana: entre personas a través del contacto estrecho con una persona infectada durante los primeros días de los síntomas.

Alerta Hantavirus Alerta Hantavirus: Si bien se transmite al inhalar aire contaminado con las secreciones de los roedores o al tocarlos, en Argentina surgió un brote atípico que se produce cuando una persona infectada entra en contacto estrecho con otra

Cómo detectarlo a tiempo

Principales síntomas del Hantavirus

Los síntomas iniciales suelen parecerse a un “estado gripal”: fiebre (más de 38°C), dolores musculares, escalofríos, cefalea, y pueden sumarse náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En etapas posteriores puede aparecer dificultad respiratoria y evolucionar a cuadros graves.

Clave: si aparecen síntomas y hubo exposición posible (por ejemplo, limpieza de galpones/depósitos, contacto con polvo o excretas, presencia de roedores) en las seis semanas previas, se recomienda consultar de inmediato en un servicio de salud. No hay “autotest”: el diagnóstico lo confirma el equipo médico con evaluación clínica y estudios.

Cómo prevenirlo

La prevención apunta a evitar roedores y el contacto con sus secreciones: mantener patios y terrenos limpios, retirar elementos que sirvan de refugio, sellar orificios en paredes/puertas/cañerías y reducir malezas alrededor de la vivienda.

Para limpiar lugares con riesgo (viviendas cerradas, galpones, depósitos): ventilar al menos 30 minutos, usar barbijo N95, y desinfectar con lavandina (1 parte de lavandina por 9 de agua), dejando actuar 30 minutos antes de enjuagar. Humedecer antes de barrer para no levantar polvo. Si se encuentra un roedor muerto, rociarlo con lavandina, esperar 30 minutos, recoger con guantes y desechar de forma segura (entierro profundo o incineración).