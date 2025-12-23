Alerta por hantavirus en Salta: confirmaron cinco muertes durante el 2025

La provincia de Salta se encuentra en alerta por una seguidilla de casos de hantavirus . En el 2025 se confirmaron cinco muertos y siete pacientes hospitalizados, por lo que las autoridades pidieron a la población extremar la precaución en zonas rurales para evitar tomar contacto con el ratón colilargo, la principal especie que transmite el virus.

El Ministerio de Salud de Salta difundió en las últimas horas su reporte epidemiológico en el que señaló que a lo largo de todo este año hubo 12 pacientes con hantavirus, de los cuales cinco murieron. En ese sentido, detallaron que hasta el 22 de diciembre de 2025, los casos detectados fueron en los siguientes departamentos:

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, informó que siete pacientes evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica.

Frente a esta situación sanitaria, Salud recomendó a la población, especialmente a quienes residen en zonas rurales, mantener la limpieza de viviendas y terrenos baldíos, “bloquear posibles vías de ingreso de roedores y adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de infección”.

Según los datos oficiales, en todo el país se registró una suba del 17% de los contagios en lo que va del año, respecto a la media 2020-2024.

La mayor proporción de casos para la temporada se encuentra en la región Centro, que incluye Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, con el 70% de los casos; seguida por la región Sur, integrada por Neuquén, Río Negro y Chubut, con el 17%.

En tanto, para la región NOA, en Salta, Jujuy y Tucumán, el número de casos se encuentra en el umbral de lo esperado para el período 2025-2026.

Medidas de prevención por hantavirus

-Mantener las viviendas limpias y libres de elementos en desuso que puedan servir de refugio a roedores.

-Sellar rendijas y orificios en paredes, puertas y cañerías para impedir su ingreso.

-Ubicar graneros, leña y huertas a una distancia mínima de 40 metros de la vivienda.

-Ventilar previamente espacios cerrados antes de su limpieza, que debe realizarse con agua y lavandina, utilizando guantes.

-Evitar el contacto con roedores, madrigueras y excretas.

-Desmalezar y mantener el pasto corto alrededor de las viviendas.

-Acampar lejos de malezas y basurales y no dormir directamente sobre el suelo.

-Disponer la basura en lugares alejados del domicilio, enterrándose adecuadamente cuando no haya recolección.