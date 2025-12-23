martes 23 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de diciembre de 2025 - 14:30
Salud.

Alerta por hantavirus en Salta: confirmaron cinco muertes durante el 2025

La provincia de Salta está bajo alerta por hantavirus. Los fallecimientos fueron confirmados por el Ministerio de Salud.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
hantavirus.jpg

La provincia de Salta se encuentra en alerta por una seguidilla de casos de hantavirus. En el 2025 se confirmaron cinco muertos y siete pacientes hospitalizados, por lo que las autoridades pidieron a la población extremar la precaución en zonas rurales para evitar tomar contacto con el ratón colilargo, la principal especie que transmite el virus.

Lee además
Salta confirmó 12 casos de hantavirus y 5 muertes en 2025. Qué es este virus, cuáles son los síntomas de alerta y cómo prevenirlo.
Salud.

Alerta Hantavirus: ¿qué es, cómo se contagia y cómo se previene?
El destino del norte con poca gente y con paisajes únicos. video
Turismo.

Así es San Francisco, un pueblo del norte lejos del ruido perfecto para descansar

Reporte emitido por el Ministerio de Salud de Salta por los casos de hantavirus

El Ministerio de Salud de Salta difundió en las últimas horas su reporte epidemiológico en el que señaló que a lo largo de todo este año hubo 12 pacientes con hantavirus, de los cuales cinco murieron. En ese sentido, detallaron que hasta el 22 de diciembre de 2025, los casos detectados fueron en los siguientes departamentos:

  • Anta 2
  • Orán 6
  • San Martín 2
  • Rosario de Lerma 1
  • General Güemes 1
Hantavirus

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, informó que siete pacientes evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica.

Frente a esta situación sanitaria, Salud recomendó a la población, especialmente a quienes residen en zonas rurales, mantener la limpieza de viviendas y terrenos baldíos, “bloquear posibles vías de ingreso de roedores y adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de infección”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSaludSalta/status/2003234595077259663?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2003234595077259663%7Ctwgr%5E6daf322a62fa89ed42a24b3be9b774b3552d53ff%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fsociedad%2Falerta-hantavirus-norte-argentino-muertos-salta-piden-extremar-medidas-prevencion_0_rjNyZ86OIJ.html&partner=&hide_thread=false

Según los datos oficiales, en todo el país se registró una suba del 17% de los contagios en lo que va del año, respecto a la media 2020-2024.

La mayor proporción de casos para la temporada se encuentra en la región Centro, que incluye Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, con el 70% de los casos; seguida por la región Sur, integrada por Neuquén, Río Negro y Chubut, con el 17%.

En tanto, para la región NOA, en Salta, Jujuy y Tucumán, el número de casos se encuentra en el umbral de lo esperado para el período 2025-2026.

hantavirus.png

Medidas de prevención por hantavirus

-Mantener las viviendas limpias y libres de elementos en desuso que puedan servir de refugio a roedores.

-Sellar rendijas y orificios en paredes, puertas y cañerías para impedir su ingreso.

-Ubicar graneros, leña y huertas a una distancia mínima de 40 metros de la vivienda.

-Ventilar previamente espacios cerrados antes de su limpieza, que debe realizarse con agua y lavandina, utilizando guantes.

-Evitar el contacto con roedores, madrigueras y excretas.

-Desmalezar y mantener el pasto corto alrededor de las viviendas.

-Acampar lejos de malezas y basurales y no dormir directamente sobre el suelo.

-Disponer la basura en lugares alejados del domicilio, enterrándose adecuadamente cuando no haya recolección.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta Hantavirus: ¿qué es, cómo se contagia y cómo se previene?

Así es San Francisco, un pueblo del norte lejos del ruido perfecto para descansar

Hernán Aoki asumió la 5ta Brigada de Montaña con jurisdicción en Jujuy

Secuestraron granadas, explosivos y más de 55 armas de fuego en una finca de Salta

Banco Nación: Carolina Píparo se suma al directorio y Darío Wasserman será el presidente

Lo que se lee ahora
la rioja: detectan un colectivo que viajaba a la quiaca con pasajeros hacinados
Transporte.

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Nuevo gabinete en el gobierno provincial. video
Casa de Gobierno.

Cambios en el Gabinete: asumieron nuevos Ministros y funcionarios

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados
Transporte.

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados

Alerta meteorológico.
Atención.

Tres días bajo alerta en Jujuy: tormentas fuertes amenazan Nochebuena y Navidad

Quiso sacarse una foto con Messi pero no se dio cuenta de que tenía un filtro puesto.
Redes sociales.

Se quiso sacar una foto con Messi pero tenía un filtro puesto y el video se hizo viral

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Servicios.

Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel