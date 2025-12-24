Renovaron la alerta para Nochebuena en Jujuy: prevén tormentas muy intensas y granizo

Alerta por tormentas

La Nochebuena en Jujuy podría llegar acompañada de tormentas intensas y, en algunos sectores, con probabilidad de caída de granizo. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) decidió renovar la alerta amarilla por tres días para distintas zonas de la provincia.

A qué hora llueve en Nochebuena: el pronóstico del SMN para Jujuy Para este miércoles 24 de diciembre, el SMN mantiene la alerta para las regiones de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja del departamento Dr. Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

Las lluvias y tormentas comenzarán a desarrollarse entre la tarde y la noche, con la posibilidad de que sean localmente fuertes. De acuerdo al informe oficial, los fenómenos podrían presentarse con abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de hasta 70 km/h.

Se prevé una precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm, valores que podrían superarse de manera puntual. En tanto, en las áreas de alta cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve y granizo.

Lluvia en navidad Alerta por tormentas en Jujuy para nochebuena. Alerta en toda la provincia de Jujuy para Navidad La provincia de Jujuy permanecerá bajo alerta amarilla durante todo el 25 de diciembre. De acuerdo con los especialistas en meteorología, estas condiciones climáticas comenzarán en la madrugada de Navidad y se mantendrán hasta la tarde. El pronóstico advierte la posibilidad de abundantes precipitaciones en períodos breves, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. En tanto, en la zona de alta cordillera, las precipitaciones podrían presentarse principalmente en forma de nieve y granizo. Navidad Provincias con alerta de lluvias en navidad

