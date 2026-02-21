Así será el croonograma de vacunación y castración la próxima semana
La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de vacunación, registro y castración de mascotas que se desarrollará durante la próxima semana en distintos barrios de la ciudad. Las actividades estarán a cargo de la Dirección de Zoonosis y tienen como objetivo acercar estos servicios esenciales a los vecinos.
Desde el área destacaron la importancia de la vacunación antirrábica, el registro responsable y la esterilización como herramientas fundamentales para fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y prevenir enfermedades.
Servicios gratuitos en distintos puntos de la ciudad
El operativo incluirá puestos de vacunación y registro, así como la presencia del Quirófano Móvil para la realización de castraciones programadas. Las actividades se distribuirán en diferentes sectores para garantizar mayor alcance territorial.
CPV Chijra (Las Llamas y Los Manantiales), barrio Chijra.
Horario: de 15 a 18 horas.
Viernes 27
Quirófano Móvil
Centro Vecinal Malvinas, Avenida Sajama 707, barrio Malvinas.
Horario: desde las 8 horas.
Recomendaciones para los vecinos
Desde la Dirección de Zoonosis solicitaron a los vecinos asistir con sus mascotas correctamente sujetas con collar y correa. En el caso de los felinos, deberán ser trasladados en bolsos, mochilas o cajas transportadoras adecuadas, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los animales como de las personas presentes.
El municipio recordó que estas acciones forman parte de una política sostenida de salud pública y bienestar animal en la capital jujeña.