sábado 21 de febrero de 2026

21 de febrero de 2026 - 09:49
Mascotas.

Así será el croonograma de vacunación y castración la próxima semana

Sigue el cronograma de vacunación y castración para las mascotas de San Salvador de Jujuy. Ya están las nuevas fechas de la semana que viene.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Así será el croonograma de vacunación y castración la próxima semana

Así será el croonograma de vacunación y castración la próxima semana

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de vacunación, registro y castración de mascotas que se desarrollará durante la próxima semana en distintos barrios de la ciudad. Las actividades estarán a cargo de la Dirección de Zoonosis y tienen como objetivo acercar estos servicios esenciales a los vecinos.

Calendario.

Prevención.

Desde el área destacaron la importancia de la vacunación antirrábica, el registro responsable y la esterilización como herramientas fundamentales para fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y prevenir enfermedades.

Servicios gratuitos en distintos puntos de la ciudad

El operativo incluirá puestos de vacunación y registro, así como la presencia del Quirófano Móvil para la realización de castraciones programadas. Las actividades se distribuirán en diferentes sectores para garantizar mayor alcance territorial.

Cronograma de la semana

Lunes 23

Vacunación y Registro

Calle Cabo Primero Peralta N° 184, 50 Viviendas, barrio Alto Comedero.

Horario: de 15 a 18 horas.

Martes 24

Quirófano Móvil

CIC Alberdi (Alberro y Mármol), barrio Alberdi.

Horario: desde las 8 horas.

Miércoles 25

Quirófano Móvil

Avenida Marina Vilte N° 1263 (Distribuidora Nahir), sector B6, barrio Alto Comedero.

Horario: desde las 8 horas.

Jueves 26

Vacunación y Registro

CPV Chijra (Las Llamas y Los Manantiales), barrio Chijra.

Horario: de 15 a 18 horas.

Viernes 27

Quirófano Móvil

Centro Vecinal Malvinas, Avenida Sajama 707, barrio Malvinas.

Horario: desde las 8 horas.

Recomendaciones para los vecinos

Desde la Dirección de Zoonosis solicitaron a los vecinos asistir con sus mascotas correctamente sujetas con collar y correa. En el caso de los felinos, deberán ser trasladados en bolsos, mochilas o cajas transportadoras adecuadas, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los animales como de las personas presentes.

El municipio recordó que estas acciones forman parte de una política sostenida de salud pública y bienestar animal en la capital jujeña.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

