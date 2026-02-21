Así será el croonograma de vacunación y castración la próxima semana

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de vacunación, registro y castración de mascotas que se desarrollará durante la próxima semana en distintos barrios de la ciudad. Las actividades estarán a cargo de la Dirección de Zoonosis y tienen como objetivo acercar estos servicios esenciales a los vecinos.

Desde el área destacaron la importancia de la vacunación antirrábica, el registro responsable y la esterilización como herramientas fundamentales para fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y prevenir enfermedades.

castraciones Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: así será el nuevo cronograma Servicios gratuitos en distintos puntos de la ciudad El operativo incluirá puestos de vacunación y registro, así como la presencia del Quirófano Móvil para la realización de castraciones programadas. Las actividades se distribuirán en diferentes sectores para garantizar mayor alcance territorial.

Cronograma de la semana Lunes 23 Vacunación y Registro

Calle Cabo Primero Peralta N° 184, 50 Viviendas, barrio Alto Comedero. Horario: de 15 a 18 horas. Martes 24 Quirófano Móvil CIC Alberdi (Alberro y Mármol), barrio Alberdi. Horario: desde las 8 horas. Miércoles 25 Quirófano Móvil Avenida Marina Vilte N° 1263 (Distribuidora Nahir), sector B6, barrio Alto Comedero. Horario: desde las 8 horas. Jueves 26 Vacunación y Registro CPV Chijra (Las Llamas y Los Manantiales), barrio Chijra. Horario: de 15 a 18 horas. Viernes 27 Quirófano Móvil Centro Vecinal Malvinas, Avenida Sajama 707, barrio Malvinas. Horario: desde las 8 horas. Recomendaciones para los vecinos Desde la Dirección de Zoonosis solicitaron a los vecinos asistir con sus mascotas correctamente sujetas con collar y correa. En el caso de los felinos, deberán ser trasladados en bolsos, mochilas o cajas transportadoras adecuadas, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los animales como de las personas presentes. El municipio recordó que estas acciones forman parte de una política sostenida de salud pública y bienestar animal en la capital jujeña.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.