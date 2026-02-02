lunes 02 de febrero de 2026

2 de febrero de 2026 - 07:11
Prevención.

Cronograma de vacunación y castración en San Salvador de Jujuy

Dieron a conocer el cronograma semanal de vacunación, registro de mascotas y atención del quirófano móvil, con operativos en distintos barrios.

Por  Federico Franco
La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de vacunación, registro de mascotas y atención del quirófano móvil que se desarrollará durante la próxima semana en distintos puntos de la ciudad.

Cronograma de actividades en San Salvador de Jujuy

  • Lunes 2:

    Vacunación y registro en Santibañez 2079 (costado de la vía), de 15 a 18 horas.

  • Martes 3:

    Vacunación y registro en Arismendi y Alberro, barrio Alberdi, de 9 a 12 horas.

  • Miércoles 4:

    Vacunación y registro en calle 519 Nº 1337, sector 192 Viviendas – 30 Hectáreas, de 15 a 18 horas.

  • Jueves 5:

    Atención del quirófano móvil desde las 14 horas en el CPV Combate, manzana AP2, lote 43, barrio 47 Hectáreas, Alto Comedero.

  • Viernes 6:

    Atención del quirófano móvil a partir de las 14 horas en Horacio Guzmán y 24 de Septiembre, barrio Mariano Moreno.

¿Por qué es importante castrar a las mascotas?

Castrar a las mascotas es fundamental tanto para su salud como para la convivencia social. Estas son las principales razones:

-Previene la sobrepoblación animal

Evita camadas no deseadas, que muchas veces terminan en abandono, maltrato o en situación de calle.

-Mejora la salud

Reduce el riesgo de tumores mamarios, infecciones uterinas (piometra) y cáncer de próstata o testículos. Además, las mascotas castradas suelen vivir más años.

-Mejora el comportamiento

Disminuye la agresividad, las peleas, el marcaje con orina, las fugas y el vagabundeo, especialmente en machos.

-Favorece la convivencia

Menos peleas, menos ruidos y menos animales en la vía pública contribuyen a una mejor convivencia entre vecinos.

-Es un acto de responsabilidad social

Castrar no solo cuida a tu mascota, también protege a otros animales y ayuda a reducir el impacto en refugios y organizaciones de rescate.

-No les quita su personalidad

La castración no cambia el carácter ni la capacidad de jugar, aprender o dar afecto.

En resumen, castrar es cuidar, es una decisión responsable que mejora la calidad de vida de tu mascota y de toda la comunidad

