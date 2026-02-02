Cronograma de vacunación y castración en San Salvador de Jujuy

, a través de la La Municipalidad de San Salvador de Jujuy Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de vacunación, registro de mascotas y atención del quirófano móvil que se desarrollará durante la próxima semana en distintos puntos de la ciudad.
Cronograma de actividades en San Salvador de Jujuy
Lunes 2:
Vacunación y registro en
Santibañez 2079 (costado de la vía), de 15 a 18 horas.
Martes 3:
Vacunación y registro en
Arismendi y Alberro, barrio Alberdi, de 9 a 12 horas.
Miércoles 4:
Vacunación y registro en
calle 519 Nº 1337, sector 192 Viviendas – 30 Hectáreas, de 15 a 18 horas.
Jueves 5:
Atención del
quirófano móvil desde las 14 horas en el CPV Combate, manzana AP2, lote 43, barrio 47 Hectáreas, Alto Comedero.
Viernes 6:
Atención del
quirófano móvil a partir de las 14 horas en Horacio Guzmán y 24 de Septiembre, barrio Mariano Moreno.
Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy
Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy
¿Por qué es importante castrar a las mascotas?
Castrar a las mascotas es
fundamental tanto para su salud como para la convivencia social. Estas son las principales razones:
-Previene la sobrepoblación animal
Evita camadas no deseadas, que muchas veces terminan en abandono, maltrato o en situación de calle.
-Mejora la salud
Reduce el riesgo de
tumores mamarios, infecciones uterinas (piometra) y cáncer de próstata o testículos. Además, las mascotas castradas suelen vivir más años.
-Mejora el comportamiento
Disminuye la agresividad, las peleas, el marcaje con orina, las fugas y el vagabundeo, especialmente en machos.
-Favorece la convivencia
Menos peleas, menos ruidos y menos animales en la vía pública contribuyen a una mejor convivencia entre vecinos.
-Es un acto de responsabilidad social
Castrar no solo cuida a tu mascota, también protege a otros animales y ayuda a reducir el impacto en refugios y organizaciones de rescate.
-No les quita su personalidad
La castración no cambia el carácter ni la capacidad de jugar, aprender o dar afecto.
En resumen, castrar es cuidar, es una decisión responsable que mejora la calidad de vida de tu mascota y de toda la comunidad
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al
Canal de WhatsApp de . Ingresá al siguiente enlace: TodoJujuy.com https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del
WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.