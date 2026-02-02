Cronograma de vacunación y castración en San Salvador de Jujuy

Campaña de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy , a través de la Dirección de Zoonosis , informó el cronograma de vacunación, registro de mascotas y atención del quirófano móvil que se desarrollará durante la próxima semana en distintos puntos de la ciudad.

Atención del quirófano móvil a partir de las 14 horas en Horacio Guzmán y 24 de Septiembre , barrio Mariano Moreno .

Atención del quirófano móvil desde las 14 horas en el CPV Combate , manzana AP2, lote 43, barrio 47 Hectáreas , Alto Comedero .

Vacunación y registro en calle 519 Nº 1337 , sector 192 Viviendas – 30 Hectáreas , de 15 a 18 horas .

Vacunación y registro en Arismendi y Alberro , barrio Alberdi , de 9 a 12 horas .

Vacunación y registro en Santibañez 2079 (costado de la vía) , de 15 a 18 horas .

Castrar a las mascotas es fundamental tanto para su salud como para la convivencia social . Estas son las principales razones:

Evita camadas no deseadas, que muchas veces terminan en abandono, maltrato o en situación de calle.

-Mejora la salud

Reduce el riesgo de tumores mamarios, infecciones uterinas (piometra) y cáncer de próstata o testículos. Además, las mascotas castradas suelen vivir más años.

-Mejora el comportamiento

Disminuye la agresividad, las peleas, el marcaje con orina, las fugas y el vagabundeo, especialmente en machos.

-Favorece la convivencia

Menos peleas, menos ruidos y menos animales en la vía pública contribuyen a una mejor convivencia entre vecinos.

-Es un acto de responsabilidad social

Castrar no solo cuida a tu mascota, también protege a otros animales y ayuda a reducir el impacto en refugios y organizaciones de rescate.

-No les quita su personalidad

La castración no cambia el carácter ni la capacidad de jugar, aprender o dar afecto.

En resumen, castrar es cuidar, es una decisión responsable que mejora la calidad de vida de tu mascota y de toda la comunidad